https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/on-siyasi-partinin-mali-denetimleri-resmi-gazetede-1097302308.html

On siyasi partinin mali denetimleri Resmi Gazete'de

On siyasi partinin mali denetimleri Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

CHP 'nin de aralarında olduğu 10 partinin mali denetimlerine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T01:59+0300

2025-06-25T01:59+0300

2025-06-25T02:00+0300

haberler

cumhuriyet halk partisi (chp)

anayasa mahkemesi (aym)

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Anayasa Mahkemesi'nin 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2016 yılına, Genç Türkiye Partisi, Halkın Sesi Partisi, Doğuş Partisi, Güzel Parti, Hak ve Adalet Partisi, Cumhuriyet ve Adalet Partisi, Saadet Partisi, Şahlanış Partisi ve Cumhuriyet Partisi'nin 2023'e ait mali denetimleri yapıldı.Yüksek Mahkeme, CHP'nin 2016 yılına ilişkin kesin hesap incelemesinde kanuna uygun olmayan toplam 21 bin 285 lira 75 kuruş gider karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye irat kaydedilmesine karar verdi. Partinin Hazine'ye irat kaydedilen dışında kalan 2016 yılı gelir ve giderlerinin doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu belirtildi.Kararda, Hazine'ye aktarılması gereken 21 bin 285 lira 75 kuruşluk farkın ayrıntıları da yer aldı.Buna göre, ödenen trafik cezalarının dökümünü inceleyen Anayasa Mahkemesi, 2016 yılı içerisinde 21 bin 285 lira 75 kuruşluk trafik cezası ödendiğini belirledi.Siyasi faaliyet kapsamında kullanılan her türlü aracın olağan giderlerinin parti bütçesinden karşılanmasının ve gider olarak gösterilmesinin mümkün olduğu belirtilen kararda, siyasi parti görevlilerinin ya da çalışanlarının, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden ya da hukuk normlarını ihlal etmelerinden kaynaklanan cezalara ilişkin giderlerin, siyasi faaliyetler kapsamında kabul edilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.Kararda şu ifadeler yer buldu:Diğer partilerin mali denetimleriYüksek Mahkemece, bu partilerin, 2023 yılına ait kesin hesaplarına ilişkin, eldeki bilgi ve belgelere göre Anayasa Mahkemesi'ne hesap verilebilir kayıt ve belge düzeninin oluşturulamaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesinin inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu, bu nedenle genel merkez hesaplarının denetiminin gerçekleştirilemediği belirtildi.Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.

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haberler, cumhuriyet halk partisi (chp), anayasa mahkemesi (aym), resmi gazete