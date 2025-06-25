https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/masterchefte-kasigi-kil-payi-kacirdi-ilk-turdaki-en-iyi-tabak-1097304330.html
Masterchef'te 'kaşığı' kıl payı kaçırdı: İlk turdaki en iyi tabak
Masterchef'te 'kaşığı' kıl payı kaçırdı: İlk turdaki en iyi tabak
Sputnik Türkiye
Masterchef Türkiye 2025’in ilk haftasında damga vuran isim, İsveç’ten gelen Ayla Canpunar oldu. Yarışmanın ilk turunda "kaşığı" kıl payı kaçıran Ayla, şeflere... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T07:20+0300
2025-06-25T07:20+0300
2025-06-25T07:20+0300
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masterchef
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yarışma
yarışma programı
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Masterchef Türkiye 2025, daha ilk bölümden hem izleyiciyi hem de şefleri heyecanlandırmaya başladı. Bu yılın en dikkat çeken isimlerinden biri ise kuşkusuz İsveç’ten katılan 25 yaşındaki Ayla Canpunar oldu.Aslen Ankaralı olan Ayla, İsveç’te yayınlanan Masterchef yarışmasında ikinci olduğunu ve yarım kalan hayalini Türkiye'de tamamlamak istediğini söyledi. Uzun zamandır Masterchef Türkiye'ye katılmayı hedefleyen genç yarışmacı, ilk tabakla hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştı.Yarışmada Mehmet Şef’in "Bugün bize ne yapacaksın?" sorusuna verdiği cevapla hem mutfağa hâkimiyetini hem de vizyonunu gösteren Ayla, "Sizi biraz Asya’ya götürüyorum. Zeytinyağı ve tereyağında karides, zencefilli turşulanmış alabaş turpunu dondurarak çiçek formuna getirdim. Biraz da ferahlık katmak istedim." dedi.Jüriyi hayran bıraktıTabak jüriye sunulduğunda ise yorumlar adeta bir övgü senfonisine dönüştü. Danilo Şef, “Bu tabak benim için ilk elemedeki en iyi tabak. Lezzetli, aşamalı, dengeli... Her şey tam yerindeydi.” yorumuyla Ayla’yı övdü.'Kaşığı kaçırdın'Karidesin bir tık daha fazla pişmiş olması halinde Ayla’nın Masterchef kaşığını alabileceğini belirten Somer Şef, yine de tabak için “üst düzey, harika, mükemmel” ifadelerini kullandı.Mehmet Şef ise son noktayı koydu:Henüz ilk bölümde bu kadar güçlü bir çıkış yapan Ayla Canpunar, şimdiden yarışmanın favorileri arasında gösterilmeye başlandı.
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masterchef, ayla, yarışma, yarışma programı
masterchef, ayla, yarışma, yarışma programı
Masterchef'te 'kaşığı' kıl payı kaçırdı: İlk turdaki en iyi tabak
Masterchef Türkiye 2025’in ilk haftasında damga vuran isim, İsveç’ten gelen Ayla Canpunar oldu. Yarışmanın ilk turunda "kaşığı" kıl payı kaçıran Ayla, şeflere deyim yerindeyse gastronomik bir şov sundu. Şef Danilo: “İlk turdaki en iyi tabak!”
Masterchef Türkiye 2025, daha ilk bölümden hem izleyiciyi hem de şefleri heyecanlandırmaya başladı. Bu yılın en dikkat çeken isimlerinden biri ise kuşkusuz İsveç’ten katılan 25 yaşındaki Ayla Canpunar oldu.
Aslen Ankaralı olan Ayla, İsveç’te yayınlanan Masterchef yarışmasında ikinci olduğunu ve yarım kalan hayalini Türkiye'de tamamlamak istediğini söyledi. Uzun zamandır Masterchef Türkiye'ye katılmayı hedefleyen genç yarışmacı, ilk tabakla hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştı.
Yarışmada Mehmet Şef’in "Bugün bize ne yapacaksın?" sorusuna verdiği cevapla hem mutfağa hâkimiyetini hem de vizyonunu gösteren Ayla, "Sizi biraz Asya’ya götürüyorum. Zeytinyağı ve tereyağında karides, zencefilli turşulanmış alabaş turpunu dondurarak çiçek formuna getirdim. Biraz da ferahlık katmak istedim." dedi.
Tabak jüriye sunulduğunda ise yorumlar adeta bir övgü senfonisine dönüştü. Danilo Şef, “Bu tabak benim için ilk elemedeki en iyi tabak. Lezzetli, aşamalı, dengeli... Her şey tam yerindeydi.” yorumuyla Ayla’yı övdü.
Karidesin bir tık daha fazla pişmiş olması halinde Ayla’nın Masterchef kaşığını alabileceğini belirten Somer Şef, yine de tabak için “üst düzey, harika, mükemmel” ifadelerini kullandı.
Mehmet Şef ise son noktayı koydu:
“Bana söyleyecek söz bırakmadılar. Ama sana söyleyeceğim tek şey var: Bir sonraki tura çok iyi hazırlan. Senin daha ileriye gideceğini düşünüyorum.”
Henüz ilk bölümde bu kadar güçlü bir çıkış yapan Ayla Canpunar, şimdiden yarışmanın favorileri arasında gösterilmeye başlandı.