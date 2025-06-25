'Kamu hastanelerinde uzman hekim eksikliği' ile ilgili iddialara DMM yanıt verdi: 'Dezenformasyon ürünü'
20:51 25.06.2025 (güncellendi: 21:05 25.06.2025)
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Kamu hastanelerinde uzman hekim eksikliği yaşandığı ve bazı illerde ise hiç atama yapılmadığı iddiasına DMM "dezenformasyon ürünüdür" değerlendirmesinde bulundu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Kamu hastanelerinde uzman hekim eksikliğinin ciddi boyutlara ulaştığı, bazı illerde ise hiç atama yapılmadığı" şeklindeki iddialara yanıt verdi.
Söz konusu iddiaların 'dezenformasyon ürünü' olduğu bildirilen açıklamada Sağlık Bakanlığı, hekim atamalarını ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada “İlk Defa ve Yeniden Atama Kuraları” kapsamında, kamu hastanelerinin ihtiyaçları hastane bazında planlanmakta ve sağlık hizmetlerinde aksamaya mahal verilmemesi için gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi.
Açıklamanın devamında şunlar ifade edildi:
"Haberde geçen dönemde, yani son 25 yılda, toplam 15 bin 792 uzman hekim kadrosu ilan edilmiş ve bu kadrolara 4 bin 287 hekim yerleştirilmiştir.
Bunun dışında, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kuraları ve İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atama Kuraları gibi çeşitli uygulamalarla da hekim ihtiyacı karşılanmaya devam edilmiştir.
Bazı illerde hiç atama yapılmadığı iddiası ise tamamen gerçek dışıdır. Hakkâri, Gümüşhane, Muş, Bayburt, Ardahan ve Şırnak illerinde ilan edilen tüm kadrolara tam kapasiteyle hekim yerleştirmesi yapılmıştır.
Sağlık Bakanlığımız, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin erişimini sağlamak amacıyla planlamaları doğrultusunda kadro çalışmalarını sürdürmektedir."