https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/kamu-hastanelerinde-uzman-hekim-eksikligi-ile-ilgili-iddialara-dmm-yanit-verdi-dezenformasyon-urunu-1097335312.html

'Kamu hastanelerinde uzman hekim eksikliği' ile ilgili iddialara DMM yanıt verdi: 'Dezenformasyon ürünü'

'Kamu hastanelerinde uzman hekim eksikliği' ile ilgili iddialara DMM yanıt verdi: 'Dezenformasyon ürünü'

Sputnik Türkiye

Kamu hastanelerinde uzman hekim eksikliği yaşandığı ve bazı illerde ise hiç atama yapılmadığı iddiasına DMM "dezenformasyon ürünüdür" değerlendirmesinde... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T20:51+0300

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Kamu hastanelerinde uzman hekim eksikliğinin ciddi boyutlara ulaştığı, bazı illerde ise hiç atama yapılmadığı" şeklindeki iddialara yanıt verdi.Söz konusu iddiaların 'dezenformasyon ürünü' olduğu bildirilen açıklamada Sağlık Bakanlığı, hekim atamalarını ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada “İlk Defa ve Yeniden Atama Kuraları” kapsamında, kamu hastanelerinin ihtiyaçları hastane bazında planlanmakta ve sağlık hizmetlerinde aksamaya mahal verilmemesi için gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi.Açıklamanın devamında şunlar ifade edildi:

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