https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/istanbulun-5-ilcesinde-boyu-25-metreyi-bulan-yilanlar-gorulmeye-basladi-arabalarin-icine-giren-ture-1097317126.html
İstanbul'un 5 ilçesinde boyu 2.5 metreyi bulan yılanlar görülmeye başladı: 'Arabaların içine giren türe de dikkat'
İstanbul'un 5 ilçesinde boyu 2.5 metreyi bulan yılanlar görülmeye başladı: 'Arabaların içine giren türe de dikkat'
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece, Arnavutköy, Sultangazi, Kartal, Kadıköy ilçelerinde sarı yılan ve hazer yılanı görülüyor. Şehirde dolaşmaya başladılar
2025-06-25T12:55+0300
2025-06-25T12:55+0300
2025-06-25T12:58+0300
yaşam
arnavutköy
sultangazi
kadıköy
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sarı yılan
yılan zehri
zehirli yılan
hazer yılanı
eskülap yılanı
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İstanbul'da Küçükçekmece, Arnavutköy, Sultangazi, Kartal ve Kadıköy gibi bir çok ilçede son zamanlarda 'yılan' telaşı yaşanıyor. Kış uykusundan uyanan, çiftleşmek ve besin bulmak için etrafta dolaşmaya başlayan yılanlardan bazılarının boyları 2.5 metreyi buluyor. Uzmanlar 'zehirli' değil uyarısında bulunsa da 'ısırılma' halinde hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğinin altı da çiziliyor. İstanbul'da sadece bir tür 'zehirli yılan' bulunduğu belirtilirken, yılan gördüğünüzde mutlaka itfaiyeyi ya da belediyeyi aramak gerektiği vurgulanıyor. Kış uykusundan uyandılar, şehirde dolaşmaya başladılarKış uykusundan uyanan yılanların çiftleşmek ya da besin bulmak için şehirde özellikle yeşil alanlarda dolaşmaya başladığına dikkat çeken İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Bölümü, Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Öğretim Görevlisi Dr. Ergün Bacak, sıcaklıkların artmasıyla birlikte şehirdeki yılan popülasyonunun daha soğuk alanlara gideceğini belirtti. İstanbul'da zehirli yılan var mı? Hangi yılanlar İstanbul'da yaşıyor?Peki İstanbul'da 'zehirli yılan' var mı? sorusuyla ilgili Dr. Bacak şu açıklamalarda bulundu: Yılanla karşılaşırsanız ne yapmak gerekiyor?Uzmanlara göre yılanla karşılaştığınızda itfaiyeyi, belediyeyi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü aramak gerekiyor. Yılanı öldürmek ekosisteme büyük zarar verebiliyor. Çünkü doğada farelerle mücadele eden yılanların yok olması durumunda fare popülasyonu artıyor. Zehirli yılan ve zehirsiz yılan nasıl ayırt edilir?Zehirsiz yılanlar daha gergin daha hızlı hareket ederek daha çabuk saldırabilir. Zehirli yılanlar ise daha yavaş hareket ediyor. Türkiye'deki zehirli yılanların göz bebekleri kedilerin göz bebeği gibi dikey. Zehirsizlerin ise insan gözbebeği gibi daha yuvarlak.Yılan tarafından ısırıldığında ne yapmak gerekiyor?Uzmanlara göre zehirli ya da zehirsiz yılan tarafından ısırıldığınızda mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidilmeli. Uzmanlar, ısırılan yeri biraz sıkarak kanı akıtmaya çalışılmanın faydalı olduğunu belirtirken 'filmlerdeki gibi' zehiri ağızla alıp atmanın 'efsane' olduğunu vurguluyor. Hatta, ısırılan yeri ağzına alıp dışarı atmaya çalışırken zehirlenebilirsiniz uyarısında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/mevsimlerden-kene-hangi-keneler-olumcul-kimler-oncelikli-risk-grubunda-1097263728.html
arnavutköy
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istanbul yılan, istanbulda yılan var mı, istanbulda zehirli yılan varmı, zehirli yılan ısırırsa ne yapmak gerekiyor, zehirli yılan nasıl anlaşılır
istanbul yılan, istanbulda yılan var mı, istanbulda zehirli yılan varmı, zehirli yılan ısırırsa ne yapmak gerekiyor, zehirli yılan nasıl anlaşılır
İstanbul'un 5 ilçesinde boyu 2.5 metreyi bulan yılanlar görülmeye başladı: 'Arabaların içine giren türe de dikkat'
12:55 25.06.2025 (güncellendi: 12:58 25.06.2025)
Küçükçekmece, Arnavutköy, Sultangazi, Kartal, Kadıköy gibi pek çok ilçede boyu 2.5 metreye ulaşan sarı yılanlar görülmeye başladı.
İstanbul'da Küçükçekmece, Arnavutköy, Sultangazi, Kartal ve Kadıköy gibi bir çok ilçede son zamanlarda 'yılan' telaşı yaşanıyor. Kış uykusundan uyanan, çiftleşmek ve besin bulmak için etrafta dolaşmaya başlayan yılanlardan bazılarının boyları 2.5 metreyi buluyor. Uzmanlar 'zehirli' değil uyarısında bulunsa da 'ısırılma' halinde hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğinin altı da çiziliyor. İstanbul'da sadece bir tür 'zehirli yılan' bulunduğu belirtilirken, yılan gördüğünüzde mutlaka itfaiyeyi ya da belediyeyi aramak gerektiği vurgulanıyor.
Kış uykusundan uyandılar, şehirde dolaşmaya başladılar
Kış uykusundan uyanan yılanların çiftleşmek ya da besin bulmak için şehirde özellikle yeşil alanlarda dolaşmaya başladığına dikkat çeken İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Bölümü, Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Öğretim Görevlisi Dr. Ergün Bacak, sıcaklıkların artmasıyla birlikte şehirdeki yılan popülasyonunun daha soğuk alanlara gideceğini belirtti.
İstanbul'da zehirli yılan var mı? Hangi yılanlar İstanbul'da yaşıyor?
Peki İstanbul'da 'zehirli yılan' var mı? sorusuyla ilgili Dr. Bacak şu açıklamalarda bulundu:
"İstanbul'da sadece bir tür zehirli yılan var. Bu da burunlu engerek ya da boynuzlu engerek olarak bilinen Vipera ammodytes. O da çok büyük olmayan, boyu bir metreyi bile bulmayan, genelde yarım metrelik boylarda, çok yavaş hareket eden bir yılan. İnsanlar için öldürücü değil ama tıbbi önem arz ediyor. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz varsa sizi öldürebilir ya da küçük çocukları öldürebiliyor.
İstanbul'daki yılanların çoğu su yılanları. Zaten sulak alanın kenarına giderseniz, pikniğe giderseniz o yılanları görebilirsiniz. Onlar zararsızdır. Yalnızca avcılarından korktuğu için kötü koku salgılar.
Hazer yılanı, eskülap yılanı gibi yılanlar farelerle mücadele eder ve zararsızdır. Sarı yılan vardır, boyu 2,5 metreyi bulur, oldukça kalın bir yılandır ancak hiçbir zehri yoktur.
Ev yılanı zehirsizdir. Bunların hepsi İstanbul'da görebileceğiniz yılanlar ama en çok karşılaşılan Hazer yılanıdır, genelde arabaların içerisine giriyor."
Yılanla karşılaşırsanız ne yapmak gerekiyor?
Uzmanlara göre yılanla karşılaştığınızda itfaiyeyi, belediyeyi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü aramak gerekiyor. Yılanı öldürmek ekosisteme büyük zarar verebiliyor. Çünkü doğada farelerle mücadele eden yılanların yok olması durumunda fare popülasyonu artıyor.
Zehirli yılan ve zehirsiz yılan nasıl ayırt edilir?
Zehirsiz yılanlar daha gergin daha hızlı hareket ederek daha çabuk saldırabilir. Zehirli yılanlar ise daha yavaş hareket ediyor. Türkiye'deki zehirli yılanların göz bebekleri kedilerin göz bebeği gibi dikey. Zehirsizlerin ise insan gözbebeği gibi daha yuvarlak.
Yılan tarafından ısırıldığında ne yapmak gerekiyor?
Uzmanlara göre zehirli ya da zehirsiz yılan tarafından ısırıldığınızda mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidilmeli. Uzmanlar, ısırılan yeri biraz sıkarak kanı akıtmaya çalışılmanın faydalı olduğunu belirtirken 'filmlerdeki gibi' zehiri ağızla alıp atmanın 'efsane' olduğunu vurguluyor. Hatta, ısırılan yeri ağzına alıp dışarı atmaya çalışırken zehirlenebilirsiniz uyarısında bulunuyor.
Kadıköy'de 1.5 metre boyundaki sarı yılan paniği yaşanmıştı
Kadıköy Osmanağa'da geçen hafta Yoğurtçu Parkı civarında 1.5 metre boyunca Sarı Yılan yakalanmıştı. Büyük panik yaşanırken, yakalanan yılan koruma altına alınmıştı.