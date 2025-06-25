https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/israil-saldirisinda-yaralanmisti-iranli-komutan-ali-sadmani-hayatini-kaybetti-1097335824.html
İsrail saldırısında yaralanmıştı: İranlı komutan Ali Şadmani hayatını kaybetti
İsrail saldırısında yaralanmıştı: İranlı komutan Ali Şadmani hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İran devlet televizyonuna göre, geçen hafta İsrail'in düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Şadmani... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T20:48+0300
2025-06-25T20:48+0300
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saldırı girişimi
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İsrail'in saldırısında ağır yaralanan Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Şadmani öldü.İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre, 17 Haziran'da İsrail'in öldüğünü iddia ettiği İranlı komutanın ağır yaralandığı öğrenildi. Şadmani'nin hastanede tedavi altındayken vefat ettiği açıklanırken 13 Haziran’daki saldırılarda ölen Tümgeneral Gulam Ali Reşid’in yerine göreve getirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/uaea-iranin-nukleer-tesislerini-abd-ve-israil-saldirilarina-karsi-koruyamadi--1097332713.html
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ortadoğu, i̇ran, i̇srail, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski
İsrail saldırısında yaralanmıştı: İranlı komutan Ali Şadmani hayatını kaybetti
İran devlet televizyonuna göre, geçen hafta İsrail'in düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Şadmani hayatını kaybetti. Şadmani, 13 Haziran’daki saldırılarda ölen Tümgeneral Gulam Ali Reşid’in yerine göreve getirilmişti.
İsrail'in saldırısında ağır yaralanan Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Şadmani öldü.
İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre, 17 Haziran'da İsrail'in öldüğünü iddia ettiği İranlı komutanın ağır yaralandığı öğrenildi. Şadmani'nin hastanede tedavi altındayken vefat ettiği açıklanırken 13 Haziran’daki saldırılarda ölen Tümgeneral Gulam Ali Reşid’in yerine göreve getirilmişti.