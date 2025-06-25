https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/iranli-uzman-israil-ile-garantiler-ve-guvenin-olmadigi-sicak-baris-durumundayiz-1097301718.html
İranlı uzman: İsrail ile garantiler ve güvenin olmadığı ‘sıcak barış’ durumundayız
İranlı uzman: İsrail ile garantiler ve güvenin olmadığı ‘sıcak barış’ durumundayız
Sputnik Türkiye
İranlı uzman Dr. Seyid Reza Sadrolhosseini, İran’ın İsrail ile garantiler ve güvenin olmadığı ‘sıcak barış’ durumunda olduğunu belirtti. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T00:38+0300
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dünya
i̇ran
i̇srail
tahran
ortadoğu
bm güvenlik konseyi
ateşkes
tel aviv
i̇ran devrim muhafızları
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İran ile İsrail arasındaki ateşkesi Sputnik’e değerlendiren İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Seyed Reza Sadrolhosseini, Ortadoğu'daki durumun gerginliğini korumaya devam ettiğini belirterek, şunları ifade etti:Uluslararası toplumun tutumuna da dikkat çeken uzman, kilit oyuncuların, özellikle de BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin İsrail'in eylemlerine karşı daha ilkeli bir tutum sergilemeleri gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:Mevcut durumu ‘sıcak barış’ olarak nitelendiren uzman, şözlerini şu ifadelerle noktaladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/abd-medyasi-olduruldugunu-aciklamisti-kudus-gucu-komutani-kaani-ortaya-cikti-1097301278.html
i̇ran
i̇srail
tahran
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i̇ran, i̇srail, tahran, ortadoğu, bm güvenlik konseyi, ateşkes, tel aviv, i̇ran devrim muhafızları
i̇ran, i̇srail, tahran, ortadoğu, bm güvenlik konseyi, ateşkes, tel aviv, i̇ran devrim muhafızları
İranlı uzman: İsrail ile garantiler ve güvenin olmadığı ‘sıcak barış’ durumundayız
İranlı uzman Dr. Seyid Reza Sadrolhosseini, İran’ın İsrail ile garantiler ve güvenin olmadığı ‘sıcak barış’ durumunda olduğunu belirtti.
İran ile İsrail arasındaki ateşkesi Sputnik’e değerlendiren İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Seyed Reza Sadrolhosseini, Ortadoğu'daki durumun gerginliğini korumaya devam ettiğini belirterek, şunları ifade etti:
Son iki hafta içinde İsrail, İran'daki sivil tesislere, konut bölgelerine, sağlık kurumlarına ve hatta parklara bir dizi saldırı düzenledi. Bu saldırılar sivil halk arasında çok sayıda can kaybına yol açtı, ölen ve yaralananların kesin sayısı hala bilinmiyor.
Tahran ile Tel Aviv arasındaki mevcut ateşkesin herhangi bir yazılı anlaşmayla desteklenmemesi dikkat çekici. İsrail'in bu tür anlaşmaları ihlal etme konusunda üzücü bir geçmişi var. Bu koşullar altında İran Devrim Muhafızları Ordusu herhangi bir yeni provokasyona anında yanıt verebilmek için tam savaş hazırlığı içinde.
Uluslararası toplumun tutumuna da dikkat çeken uzman, kilit oyuncuların, özellikle de BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin İsrail'in eylemlerine karşı daha ilkeli bir tutum sergilemeleri gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
Bazı Arap ve İslam ülkelerinin Tel Aviv'e baskı yapmak yerine ilişkilerin normalleşmesini tercih eden tutumu özellikle hayal kırıklığı yaratıyor. Pratikte görüldüğü gibi, bu yaklaşım saldırganlığı durdurmakla kalmıyor, aynı zamanda ona elverişli koşullar da yaratıyor.
Mevcut durumu ‘sıcak barış’ olarak nitelendiren uzman, şözlerini şu ifadelerle noktaladı:
Taraflar resmi olarak açık savaş halinde değiller, ancak herhangi bir kıvılcım anında yeni bir büyük çaplı çatışmayı ateşleyebilir. Bununla birlikte İran, tek taraflı saldırıları kabul etme niyetinde değil ve ateşkes ihlal edilirse sert bir şekilde karşılık vermeye hazır.