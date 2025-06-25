İranlı uzman: İsrail ile garantiler ve güvenin olmadığı ‘sıcak barış’ durumundayız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika'nın hayat damarları petrolle ilgilidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP Milletvekili Gürer: Zeytinliklerin madene açılması bir katliam
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ilgın Su: 'Babam kendi kuşağının babasıydı'
11:05
69 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Oyuncu Ahmet Dursun: 'Çocukluğumda okulda çok zor zamanlar geçirdim'
12:15
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Orhun Yazıtlarından, Ahilik teşkilatına dayanışmanın hikâyesi
14:05
2 dk
TARİHTE BUGÜN
9 Mayıs Zafer Günü Geçit Törenleri'nin ilkinde neler oldu?
14:32
3 dk
ANKARA FARKI
İran-İsrail çatışmasında ateşkes süreci
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘İsrail bu işten asla vazgeçmez’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ilgın Su: '12 Mart öncesi tembihli çocuklardık'
18:14
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Zaman tükendi, Üsküdar geçildi
19:06
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kahkahadan kedere: Ataların sessiz uyarısı’
15:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/iranli-uzman-israil-ile-garantiler-ve-guvenin-olmadigi-sicak-baris-durumundayiz-1097301718.html
İranlı uzman: İsrail ile garantiler ve güvenin olmadığı ‘sıcak barış’ durumundayız
İranlı uzman: İsrail ile garantiler ve güvenin olmadığı ‘sıcak barış’ durumundayız
Sputnik Türkiye
İranlı uzman Dr. Seyid Reza Sadrolhosseini, İran’ın İsrail ile garantiler ve güvenin olmadığı ‘sıcak barış’ durumunda olduğunu belirtti. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T00:38+0300
2025-06-25T00:36+0300
dünya
i̇ran
i̇srail
tahran
ortadoğu
bm güvenlik konseyi
ateşkes
tel aviv
i̇ran devrim muhafızları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/13/1097140819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fc7abb102722b3b551cd536938a8254.jpg
İran ile İsrail arasındaki ateşkesi Sputnik’e değerlendiren İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Seyed Reza Sadrolhosseini, Ortadoğu'daki durumun gerginliğini korumaya devam ettiğini belirterek, şunları ifade etti:Uluslararası toplumun tutumuna da dikkat çeken uzman, kilit oyuncuların, özellikle de BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin İsrail'in eylemlerine karşı daha ilkeli bir tutum sergilemeleri gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:Mevcut durumu ‘sıcak barış’ olarak nitelendiren uzman, şözlerini şu ifadelerle noktaladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/abd-medyasi-olduruldugunu-aciklamisti-kudus-gucu-komutani-kaani-ortaya-cikti-1097301278.html
i̇ran
i̇srail
tahran
tel aviv
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/13/1097140819_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_087ad64b897a5279c35a23d6e4d83d2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, i̇srail, tahran, ortadoğu, bm güvenlik konseyi, ateşkes, tel aviv, i̇ran devrim muhafızları
i̇ran, i̇srail, tahran, ortadoğu, bm güvenlik konseyi, ateşkes, tel aviv, i̇ran devrim muhafızları

İranlı uzman: İsrail ile garantiler ve güvenin olmadığı ‘sıcak barış’ durumundayız

00:38 25.06.2025
© AP Photo / Leo CorreaSoroka Hastanesi
Soroka Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Abone ol
İranlı uzman Dr. Seyid Reza Sadrolhosseini, İran’ın İsrail ile garantiler ve güvenin olmadığı ‘sıcak barış’ durumunda olduğunu belirtti.
İran ile İsrail arasındaki ateşkesi Sputnik’e değerlendiren İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Seyed Reza Sadrolhosseini, Ortadoğu'daki durumun gerginliğini korumaya devam ettiğini belirterek, şunları ifade etti:

Son iki hafta içinde İsrail, İran'daki sivil tesislere, konut bölgelerine, sağlık kurumlarına ve hatta parklara bir dizi saldırı düzenledi. Bu saldırılar sivil halk arasında çok sayıda can kaybına yol açtı, ölen ve yaralananların kesin sayısı hala bilinmiyor.

Tahran ile Tel Aviv arasındaki mevcut ateşkesin herhangi bir yazılı anlaşmayla desteklenmemesi dikkat çekici. İsrail'in bu tür anlaşmaları ihlal etme konusunda üzücü bir geçmişi var. Bu koşullar altında İran Devrim Muhafızları Ordusu herhangi bir yeni provokasyona anında yanıt verebilmek için tam savaş hazırlığı içinde.

Uluslararası toplumun tutumuna da dikkat çeken uzman, kilit oyuncuların, özellikle de BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin İsrail'in eylemlerine karşı daha ilkeli bir tutum sergilemeleri gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

Bazı Arap ve İslam ülkelerinin Tel Aviv'e baskı yapmak yerine ilişkilerin normalleşmesini tercih eden tutumu özellikle hayal kırıklığı yaratıyor. Pratikte görüldüğü gibi, bu yaklaşım saldırganlığı durdurmakla kalmıyor, aynı zamanda ona elverişli koşullar da yaratıyor.

Mevcut durumu ‘sıcak barış’ olarak nitelendiren uzman, şözlerini şu ifadelerle noktaladı:
Taraflar resmi olarak açık savaş halinde değiller, ancak herhangi bir kıvılcım anında yeni bir büyük çaplı çatışmayı ateşleyebilir. Bununla birlikte İran, tek taraflı saldırıları kabul etme niyetinde değil ve ateşkes ihlal edilirse sert bir şekilde karşılık vermeye hazır.
İsmail Kaani - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
DÜNYA
ABD medyası öldürüldüğünü açıklamıştı: Küdüs Gücü Komutanı Kaani ortaya çıktı
00:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала