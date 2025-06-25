https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/abd-medyasi-olduruldugunu-aciklamisti-kudus-gucu-komutani-kaani-ortaya-cikti-1097301278.html
ABD medyası öldürüldüğünü açıklamıştı: Küdüs Gücü Komutanı Kaani ortaya çıktı
ABD medyası öldürüldüğünü açıklamıştı: Küdüs Gücü Komutanı Kaani ortaya çıktı
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İsrail’in 13 Haziran’daki saldırılarında öldüğü iddia edilen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani, 12 gün sonra Tahran’daki... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
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ABD medyasının öldürüldüğünü açıkladığı Küdüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Tahran'da ortaya çıktı.İran resmi ajansı IRNA, Kaani’nin başkentteki İnkılap Meydanı’nda düzenlenen zafer kutlamalarına katıldığını ve halkla sohbet ettiğini bildirdi. Görüntülerde Kaani’nin yanında korumalarıyla birlikte meydanda yürüdüğü görüldü. Amerikan medyası, saldırılar sonrası Kaani’nin öldüğünü öne sürmüştü. İran makamları ise bugüne kadar bu iddiaları resmi olarak yalanlamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/abd-medyasi-duyurdu-kudus-gucu-komutani-ismail-kaani-hayatini-kaybetti-1097019691.html
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abd, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇ran devrim muhafızları, i̇ran nükleer anlaşması, i̇ran nükleer görüşmeleri, i̇ran nükleer anlaşması, i̇ran i̇slam devrimi, abd-i̇ran i̇lişkileri
ABD medyası öldürüldüğünü açıklamıştı: Küdüs Gücü Komutanı Kaani ortaya çıktı
İsrail’in 13 Haziran’daki saldırılarında öldüğü iddia edilen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani, 12 gün sonra Tahran’daki zafer kutlamalarında görüntülendi. İran resmi ajansı IRNA, Kaani’nin İnkılap Meydanı’ndaki kutlamalara katıldığını ve halkla sohbet ettiğini gösteren görüntüler yayımladı.
ABD medyasının öldürüldüğünü açıkladığı Küdüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Tahran'da ortaya çıktı.
İran resmi ajansı IRNA, Kaani’nin başkentteki İnkılap Meydanı’nda düzenlenen zafer kutlamalarına katıldığını ve halkla sohbet ettiğini bildirdi. Görüntülerde Kaani’nin yanında korumalarıyla birlikte meydanda yürüdüğü görüldü.
Amerikan medyası, saldırılar sonrası Kaani’nin öldüğünü öne sürmüştü. İran makamları ise bugüne kadar bu iddiaları resmi olarak yalanlamamıştı.