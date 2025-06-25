İranlı sağlık uzmanı: İsrail'in sağlık merkezlerine yönelik saldırıları Viyana Sözleşmesinin ihlalidir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya faciasına soruşturma izni vermedi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erdal Atılgan: 'İşletmelerin en büyük sıkıntısı personel'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Genetik testler otizmi net göstermez, riski ortaya koyar
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kahkahadan kedere: Ataların sessiz uyarısı’
15:05
2 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
18:15
10 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
18:28
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
22:43
2 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
22:52
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Michael Jackson
23:04
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
17:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/iranli-saglik-uzmani-israilin-saglik-merkezlerine-yonelik-saldirilari-viyana-sozlesmesinin-1097337863.html
İranlı sağlık uzmanı: İsrail'in sağlık merkezlerine yönelik saldırıları Viyana Sözleşmesinin ihlalidir
İranlı sağlık uzmanı: İsrail'in sağlık merkezlerine yönelik saldırıları Viyana Sözleşmesinin ihlalidir
Sputnik Türkiye
İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgi Merkezi Başkanı Dr. Hossein Kermanpour, İsrail'in sağlık merkezlerine yönelik saldırılarının... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T23:05+0300
2025-06-25T23:03+0300
dünya
i̇ran
i̇srail
viyana konvansiyonu
nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması
kızılhaç
kızılay
filistin
ortadoğu
sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096995195_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24da89eb8e45aa80ae21446f573d92e2.jpg
Kermanpour, Sputnik'e yaptığı açıklamada Viyana Konvansiyonu ve benzeri uluslararası sözleşmelerinin, savaş zamanlarında hastaneler ve sağlık merkezlerinin dokunulmazlığını öngördüğünü, ancak İsrail’in bu yasaların hiçbirine uymadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/israil-saldirisinda-yaralanmisti-iranli-komutan-ali-sadmani-hayatini-kaybetti-1097335824.html
i̇ran
i̇srail
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096995195_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_458a2ad87301a9856a13a4751b5e1afa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, i̇srail, viyana konvansiyonu, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması, kızılhaç, kızılay, filistin, ortadoğu, sputnik
i̇ran, i̇srail, viyana konvansiyonu, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması, kızılhaç, kızılay, filistin, ortadoğu, sputnik

İranlı sağlık uzmanı: İsrail'in sağlık merkezlerine yönelik saldırıları Viyana Sözleşmesinin ihlalidir

23:05 25.06.2025
© AA / Fatemeh Bahramiİsrail'in saldırılarında Tahran'da bir bina vuruldu
İsrail'in saldırılarında Tahran'da bir bina vuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© AA / Fatemeh Bahrami
Abone ol
İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgi Merkezi Başkanı Dr. Hossein Kermanpour, İsrail'in sağlık merkezlerine yönelik saldırılarının Viyana Sözleşmesinin ihlali olduğunu söyledi.
Kermanpour, Sputnik'e yaptığı açıklamada Viyana Konvansiyonu ve benzeri uluslararası sözleşmelerinin, savaş zamanlarında hastaneler ve sağlık merkezlerinin dokunulmazlığını öngördüğünü, ancak İsrail’in bu yasaların hiçbirine uymadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu.

Maalesef bu saldırılarda 6 meslektaşımızı kaybettik, çoğu evlerinde aileleriyle dinlenirken, diğerleri ise görev başında öldü.

Viyana Sözleşmesi gibi çoğunlukla Batı'da geliştirilen uluslararası sözleşmelere göre, savaş zamanlarında hastaneler ve sağlık merkezleri dokunulmazdır ve çatışmanın hiçbir tarafı bunlara saldırma hakkına sahip değil. Kızılhaç ve Kızılay bayraklarının beyaz rengi de bu dokunulmazlığı sembolize eder. Ancak ne yazık ki İsrail bu yasaların hiçbirine uymadığını kanıtlamıştır.

Nükleer cephaneliğe sahip İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na taraf değil, İran ise bu anlaşmaya taraf bir ülke. Bu rejim (İsrail) sadece Filistin, Yemen ve Lübnan'da değil İran'da da sağlık merkezlerini hedef aldı.

Bir psikiyatri hastanesini vurdular, burada geceyle gündüzü bile ayırt edemeyen sağlık sistemindeki en savunmasız hastalar bulunuyor.

Hastaları durumları nedeniyle olay yerinden kaçamayan Tahran'daki Şehid Mottahari Yanık Hastanesi patlamanın gerçekleştiği yere yakındı. Patlamanın yarattığı korku ve hastanede meydana gelen kısmi hasar, zaten aşırı acı çeken yanık hastalarında derin bir travmaya neden oldu.

Çocuk hastanesi üzerinde drone uçuşları ve bazı drone’ların hastane alanına düşmesi çocukların psikolojisinin bozulmasına neden oldu.

Yaralıların 285'i kadın. Yaralıların 209'u 20 yaşın altında olup en küçüğü 3-4 yaşlarında bir çocuk. Ölenlerin 53'ü kadın ve bunlardan ikisi hamile idi. Saldırılarda 17 çocuk ve genç hayatını kaybetti, en küçüğü iki aylık bir bebek (jinekologlarımızdan birinin çocuğu) ve ailesiyle birlikte öldü. Bu aileden bir başka çocuk ise vücudunda yüzde 50'den fazla yanıkla halen hastanede yatıyor, iyileştikten sonra büyükanne ve büyükbabasının yanına dönebileceğini umuyoruz.

İsrail sadece ‘tek bir evi’ hedef aldığını iddia ediyor, ancak gerçek şu ki her bir patlama, hedef alınan binayı tamamen yok etmenin yanı sıra, komşu binalarda geniş çaplı hasara yol açtı ve sakinlerinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oldu.

Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
DÜNYA
İsrail saldırısında yaralanmıştı: İranlı komutan Ali Şadmani hayatını kaybetti
20:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала