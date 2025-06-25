İranlı sağlık uzmanı: İsrail'in sağlık merkezlerine yönelik saldırıları Viyana Sözleşmesinin ihlalidir

Maalesef bu saldırılarda 6 meslektaşımızı kaybettik, çoğu evlerinde aileleriyle dinlenirken, diğerleri ise görev başında öldü.

Viyana Sözleşmesi gibi çoğunlukla Batı'da geliştirilen uluslararası sözleşmelere göre, savaş zamanlarında hastaneler ve sağlık merkezleri dokunulmazdır ve çatışmanın hiçbir tarafı bunlara saldırma hakkına sahip değil. Kızılhaç ve Kızılay bayraklarının beyaz rengi de bu dokunulmazlığı sembolize eder. Ancak ne yazık ki İsrail bu yasaların hiçbirine uymadığını kanıtlamıştır.

Nükleer cephaneliğe sahip İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na taraf değil, İran ise bu anlaşmaya taraf bir ülke. Bu rejim (İsrail) sadece Filistin, Yemen ve Lübnan'da değil İran'da da sağlık merkezlerini hedef aldı.

Bir psikiyatri hastanesini vurdular, burada geceyle gündüzü bile ayırt edemeyen sağlık sistemindeki en savunmasız hastalar bulunuyor.

Hastaları durumları nedeniyle olay yerinden kaçamayan Tahran'daki Şehid Mottahari Yanık Hastanesi patlamanın gerçekleştiği yere yakındı. Patlamanın yarattığı korku ve hastanede meydana gelen kısmi hasar, zaten aşırı acı çeken yanık hastalarında derin bir travmaya neden oldu.

Çocuk hastanesi üzerinde drone uçuşları ve bazı drone’ların hastane alanına düşmesi çocukların psikolojisinin bozulmasına neden oldu.

Yaralıların 285'i kadın. Yaralıların 209'u 20 yaşın altında olup en küçüğü 3-4 yaşlarında bir çocuk. Ölenlerin 53'ü kadın ve bunlardan ikisi hamile idi. Saldırılarda 17 çocuk ve genç hayatını kaybetti, en küçüğü iki aylık bir bebek (jinekologlarımızdan birinin çocuğu) ve ailesiyle birlikte öldü. Bu aileden bir başka çocuk ise vücudunda yüzde 50'den fazla yanıkla halen hastanede yatıyor, iyileştikten sonra büyükanne ve büyükbabasının yanına dönebileceğini umuyoruz.

İsrail sadece ‘tek bir evi’ hedef aldığını iddia ediyor, ancak gerçek şu ki her bir patlama, hedef alınan binayı tamamen yok etmenin yanı sıra, komşu binalarda geniş çaplı hasara yol açtı ve sakinlerinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oldu.