https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/iranli-eski-parlamenter-israilin-sivillere-yonelik-saldirilari-dunya-kamuoyunca-gozardi-ediliyor-1097332850.html

İranlı Eski Parlamenter: İsrail’in sivillere yönelik saldırıları dünya kamuoyunca gözardı ediliyor

İranlı Eski Parlamenter: İsrail’in sivillere yönelik saldırıları dünya kamuoyunca gözardı ediliyor

Sputnik Türkiye

İranlı eski milletvekili Muhammed Cevad Cemali Nobandegani, İsrail’in sivillere, sağlık personeline, bilim insanlarına ve çocuklara yönelik saldırılarını sert... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T18:31+0300

2025-06-25T18:31+0300

2025-06-25T18:31+0300

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i̇srail-filistin

i̇srail savunma bakanlığı

i̇srail parlamentosu (knesset)

i̇srail ordusu

i̇srail ordusu (idf)

i̇srail-filistin sorunu

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Nobandegani, “Çok sayıda saldırıya tanık olduk. Tüm bu olaylar İsrail’in vahşetini ortaya koyuyor. Maalesef İsrail ordusu benzer suçları defalarca işledi” dedi. Nobandegani, İsrail’in hedeflerine ulaşmak için hiçbir sınır tanımadığını ifade ederek, “Bu onun doğal özelliği. Ancak esas soru, dünya kamuoyunun bu eylemlere nasıl yanıt verdiğidir” dedi.Birleşmiş Milletler, ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin İsrail’in bu saldırılarını kınamadığını vurgulayan Nobandegani, “Sadece kınamakla kalmadılar, ‘meşru müdafaa’ gerekçesiyle bu eylemleri haklı çıkardılar. Bu da sivillere yönelik suçların örtülü bir teşviki anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/uaea-iranin-nukleer-tesislerini-abd-ve-israil-saldirilarina-karsi-koruyamadi--1097332713.html

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Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail-filistin sorunu