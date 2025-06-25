https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/iranli-eski-parlamenter-israilin-sivillere-yonelik-saldirilari-dunya-kamuoyunca-gozardi-ediliyor-1097332850.html
İranlı Eski Parlamenter: İsrail’in sivillere yönelik saldırıları dünya kamuoyunca gözardı ediliyor
İranlı Eski Parlamenter: İsrail’in sivillere yönelik saldırıları dünya kamuoyunca gözardı ediliyor
Sputnik Türkiye
İranlı eski milletvekili Muhammed Cevad Cemali Nobandegani, İsrail’in sivillere, sağlık personeline, bilim insanlarına ve çocuklara yönelik saldırılarını sert... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T18:31+0300
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Nobandegani, “Çok sayıda saldırıya tanık olduk. Tüm bu olaylar İsrail’in vahşetini ortaya koyuyor. Maalesef İsrail ordusu benzer suçları defalarca işledi” dedi. Nobandegani, İsrail’in hedeflerine ulaşmak için hiçbir sınır tanımadığını ifade ederek, “Bu onun doğal özelliği. Ancak esas soru, dünya kamuoyunun bu eylemlere nasıl yanıt verdiğidir” dedi.Birleşmiş Milletler, ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin İsrail’in bu saldırılarını kınamadığını vurgulayan Nobandegani, “Sadece kınamakla kalmadılar, ‘meşru müdafaa’ gerekçesiyle bu eylemleri haklı çıkardılar. Bu da sivillere yönelik suçların örtülü bir teşviki anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/uaea-iranin-nukleer-tesislerini-abd-ve-israil-saldirilarina-karsi-koruyamadi--1097332713.html
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abd, i̇ran, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail-filistin sorunu
abd, i̇ran, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail-filistin sorunu
İranlı Eski Parlamenter: İsrail’in sivillere yönelik saldırıları dünya kamuoyunca gözardı ediliyor
İranlı eski milletvekili Muhammed Cevad Cemali Nobandegani, İsrail’in sivillere, sağlık personeline, bilim insanlarına ve çocuklara yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi.
Nobandegani, “Çok sayıda saldırıya tanık olduk. Tüm bu olaylar İsrail’in vahşetini ortaya koyuyor. Maalesef İsrail ordusu benzer suçları defalarca işledi” dedi.
Nobandegani, İsrail’in hedeflerine ulaşmak için hiçbir sınır tanımadığını ifade ederek, “Bu onun doğal özelliği. Ancak esas soru, dünya kamuoyunun bu eylemlere nasıl yanıt verdiğidir” dedi.
Birleşmiş Milletler, ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin İsrail’in bu saldırılarını kınamadığını vurgulayan Nobandegani, “Sadece kınamakla kalmadılar, ‘meşru müdafaa’ gerekçesiyle bu eylemleri haklı çıkardılar. Bu da sivillere yönelik suçların örtülü bir teşviki anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.