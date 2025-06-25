https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/iran-general-sadmaninin-israil-saldirisinda-oldugunu-dogruladi--1097338684.html
İran, General Şadmani'nin İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı
İran, General Şadmani'nin İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı
Sputnik Türkiye
İran, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Ali Şadmani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T23:40+0300
2025-06-25T23:40+0300
2025-06-25T23:40+0300
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i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Ali Şadmani’nin, İsrail saldırılarında aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı. Şadmani’nin ölümü, daha önce İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından duyurulmuştu. General Şadmani, İran’ın en üst düzey askeri komutanlarından biriydi. 13 Haziran’da Silahlı Kuvvetler Komutanlığı görevine atanmıştı. Selefi General Gholam-Ali Raşid de yine İsrail saldırılarında yaşamını yitirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/ateskesin-ardindan-tahranda-ilk-gun-sehirde-hayat-yeniden-basliyor-1097338236.html
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i̇ran, i̇srail, i̇ran silahlı kuvvetleri, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail ordusu (idf), i̇ran devrim muhafızları
i̇ran, i̇srail, i̇ran silahlı kuvvetleri, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail ordusu (idf), i̇ran devrim muhafızları
İran, General Şadmani'nin İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı
İran, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Ali Şadmani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Ali Şadmani’nin, İsrail saldırılarında aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.
Şadmani’nin ölümü, daha önce İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından duyurulmuştu.
General Şadmani, İran’ın en üst düzey askeri komutanlarından biriydi. 13 Haziran’da Silahlı Kuvvetler Komutanlığı görevine atanmıştı. Selefi General Gholam-Ali Raşid de yine İsrail saldırılarında yaşamını yitirmişti.