https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/ateskesin-ardindan-tahranda-ilk-gun-sehirde-hayat-yeniden-basliyor-1097338236.html

Ateşkesin ardından Tahran’da ilk gün: Şehirde hayat yeniden başlıyor

Ateşkesin ardından Tahran’da ilk gün: Şehirde hayat yeniden başlıyor

Sputnik Türkiye

İsrail ile İran arasında ilan edilen ateşkesin ardından Tahran'da hayat normale dönüyor. 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T23:31+0300

2025-06-25T23:31+0300

2025-06-25T23:32+0300

dünya

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İsrail ile İran arasında yaşanan yoğun gerilimin ardından ilan edilen ateşkes, Tahran’da hayatın yavaş yavaş normale dönmesini sağlıyor. Şehirde şu anda sakinlik hakim olduğu, dükkanların açılmaya başlandığı bildiriliyor.Eğitimde yaralar sarılıyorTahran Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurani, saldırıların eğitim üzerindeki etkilerini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:Prof. Nurani, özellikle bazı üniversite kampüslerinin doğrudan hedef alındığını belirterek, “Şehit Beheşti Üniversitesi başta olmak üzere birçok akademik merkez İsrail saldırılarında ciddi şekilde hasar gördü. Aralarında fizik ve nükleer fizik alanında çalışanların da bulunduğu çok sayıda akademisyen yaşamını yitirdi” dedi.Kendi çevresinde yaşadığı bir kaybı da paylaşan Nurani, “Benim için en acı kayıplardan biri, komşu eve düzenlenen saldırı sırasında hayatını kaybeden, genç ve son derece eğitimli bir kadın olan Dr. Şemsbahş’ın kızıydı. Ne yazık ki artık aramızda değil.” ifadelerini kullandı.Ekonomide beklenmedik şokİranlı bir medya kuruluşunda ekonomi uzmanı olarak görev yapan Muhammed ise, saldırıların ülke ekonomisine etkisini değerlendirdi. Ekonomi uzmanı, “İsrail saldırıları İran hükümetini ekonomik açıdan hazırlıksız yakaladı. Birçok kişi böyle bir saldırının olacağını öngörmüyordu. Ancak gerçekleştiğinde ülke ciddi bir ekonomik şokla karşı karşıya kaldı.” dedi.Muhammed, siyasilerin para politikası, bankacılık ve maliye alanlarında acil önlemler almak zorunda kaldığını vurgulayarak, “İran’ın da tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi kriz ya da beklenmedik gelişmeler karşısında devreye sokulabilecek önceden hazırlanmış ekonomik paketlere sahip olması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/iranli-saglik-uzmani-israilin-saglik-merkezlerine-yonelik-saldirilari-viyana-sozlesmesinin-1097337863.html

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