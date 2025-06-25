https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/ateskesin-ardindan-tahranda-ilk-gun-sehirde-hayat-yeniden-basliyor-1097338236.html
Ateşkesin ardından Tahran’da ilk gün: Şehirde hayat yeniden başlıyor
Ateşkesin ardından Tahran’da ilk gün: Şehirde hayat yeniden başlıyor
Sputnik Türkiye
İsrail ile İran arasında ilan edilen ateşkesin ardından Tahran'da hayat normale dönüyor. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T23:31+0300
2025-06-25T23:31+0300
2025-06-25T23:32+0300
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088887114_0:38:747:458_1920x0_80_0_0_15b95f5eb34e31b00a68fe2d6c9afda1.png
İsrail ile İran arasında yaşanan yoğun gerilimin ardından ilan edilen ateşkes, Tahran’da hayatın yavaş yavaş normale dönmesini sağlıyor. Şehirde şu anda sakinlik hakim olduğu, dükkanların açılmaya başlandığı bildiriliyor.Eğitimde yaralar sarılıyorTahran Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurani, saldırıların eğitim üzerindeki etkilerini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:Prof. Nurani, özellikle bazı üniversite kampüslerinin doğrudan hedef alındığını belirterek, “Şehit Beheşti Üniversitesi başta olmak üzere birçok akademik merkez İsrail saldırılarında ciddi şekilde hasar gördü. Aralarında fizik ve nükleer fizik alanında çalışanların da bulunduğu çok sayıda akademisyen yaşamını yitirdi” dedi.Kendi çevresinde yaşadığı bir kaybı da paylaşan Nurani, “Benim için en acı kayıplardan biri, komşu eve düzenlenen saldırı sırasında hayatını kaybeden, genç ve son derece eğitimli bir kadın olan Dr. Şemsbahş’ın kızıydı. Ne yazık ki artık aramızda değil.” ifadelerini kullandı.Ekonomide beklenmedik şokİranlı bir medya kuruluşunda ekonomi uzmanı olarak görev yapan Muhammed ise, saldırıların ülke ekonomisine etkisini değerlendirdi. Ekonomi uzmanı, “İsrail saldırıları İran hükümetini ekonomik açıdan hazırlıksız yakaladı. Birçok kişi böyle bir saldırının olacağını öngörmüyordu. Ancak gerçekleştiğinde ülke ciddi bir ekonomik şokla karşı karşıya kaldı.” dedi.Muhammed, siyasilerin para politikası, bankacılık ve maliye alanlarında acil önlemler almak zorunda kaldığını vurgulayarak, “İran’ın da tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi kriz ya da beklenmedik gelişmeler karşısında devreye sokulabilecek önceden hazırlanmış ekonomik paketlere sahip olması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/iranli-saglik-uzmani-israilin-saglik-merkezlerine-yonelik-saldirilari-viyana-sozlesmesinin-1097337863.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088887114_45:0:704:494_1920x0_80_0_0_7aa213ed889ff1629ce5f39c45f4021a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ateşkesin ardından Tahran’da ilk gün: Şehirde hayat yeniden başlıyor
23:31 25.06.2025 (güncellendi: 23:32 25.06.2025)
İsrail ile İran arasında ilan edilen ateşkesin ardından Tahran'da hayat normale dönüyor.
İsrail ile İran arasında yaşanan yoğun gerilimin ardından ilan edilen ateşkes, Tahran’da hayatın yavaş yavaş normale dönmesini sağlıyor. Şehirde şu anda sakinlik hakim olduğu, dükkanların açılmaya başlandığı bildiriliyor.
Eğitimde yaralar sarılıyor
Tahran Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurani, saldırıların eğitim üzerindeki etkilerini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:
“İsrail saldırıları sırasında birçok öğrencimiz sınavlarını vermek üzere kendi şehirlerine dönmek zorunda kaldı. Ancak yaşanan yoğun endişe ve belirsizlik, en basit sınavları bile onlar için ciddi bir sınava dönüştürdü. Ateşkesin ilan edilmesiyle birlikte meslektaşlarımız görevlerine dönüyor ve eğitim süreci yavaş yavaş normalleşiyor.”
Prof. Nurani, özellikle bazı üniversite kampüslerinin doğrudan hedef alındığını belirterek, “Şehit Beheşti Üniversitesi başta olmak üzere birçok akademik merkez İsrail saldırılarında ciddi şekilde hasar gördü. Aralarında fizik ve nükleer fizik alanında çalışanların da bulunduğu çok sayıda akademisyen yaşamını yitirdi” dedi.
Kendi çevresinde yaşadığı bir kaybı da paylaşan Nurani, “Benim için en acı kayıplardan biri, komşu eve düzenlenen saldırı sırasında hayatını kaybeden, genç ve son derece eğitimli bir kadın olan Dr. Şemsbahş’ın kızıydı. Ne yazık ki artık aramızda değil.” ifadelerini kullandı.
Ekonomide beklenmedik şok
İranlı bir medya kuruluşunda ekonomi uzmanı olarak görev yapan Muhammed ise, saldırıların ülke ekonomisine etkisini değerlendirdi. Ekonomi uzmanı, “İsrail saldırıları İran hükümetini ekonomik açıdan hazırlıksız yakaladı. Birçok kişi böyle bir saldırının olacağını öngörmüyordu. Ancak gerçekleştiğinde ülke ciddi bir ekonomik şokla karşı karşıya kaldı.” dedi.
Muhammed, siyasilerin para politikası, bankacılık ve maliye alanlarında acil önlemler almak zorunda kaldığını vurgulayarak, “İran’ın da tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi kriz ya da beklenmedik gelişmeler karşısında devreye sokulabilecek önceden hazırlanmış ekonomik paketlere sahip olması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.