https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/her-gun-800-milyon-kisi-turk-dizisi-izliyor-1097309157.html
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor: 'Yurt dışında ilk duyduğumuz kelimelerden birisi Türk dizileri oluyor'
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor: 'Yurt dışında ilk duyduğumuz kelimelerden birisi Türk dizileri oluyor'
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Hizmet ihracatında dünya ortalamasının üzerinde büyüyen Türkiye, bu yıl 121 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. 2025’te sektöre 7.3 milyar dolarlık hibe... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T09:45+0300
2025-06-25T09:45+0300
2025-06-25T09:45+0300
yaşam
dizi
diriliş ertuğrul (dizi)
binbir gece (dizi)
türkiye
ömer bolat
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Türk dizileri dünyanın dört bir yanında ilgi görüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hizmet ihracatında Türkiye'nin dünyadaki payının 2002'de yüzde 0,89 olduğunu, geçen yıl ise yüzde 1,32'ye yükseldiğini dile getirdi.Hizmet ticaretinde Türkiye en çok fazla veren 5. ülkeTürkiye'nin dünyada hizmet ticaretinde en çok fazla veren ülkeler sıralamasında beşinci olduğunu belirten Bolat, "Birinci sırada ABD, devamında İngiltere, İspanya, Hindistan var. Beşinci sırada Türkiye Cumhuriyeti var." açıklamasını yaptı.'Yurt dışında ilk duyduğunuz kelime Türk dizisi'Her gün 800 milyon dünya seyircisinin Türk filmlerini izlediğine dikkati çeken Bolat, "Yurt dışına gittiğimiz zaman ilk duyduğumuz kelimelerden birisi Türk dizileri oluyor. Eğitim hizmetlerinde 337 bin uluslararası öğrenciyle dünyada ilk 10 içindeyiz." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trt-duyurdu-gassal-dizisinin-ikinci-sezon-yayin-tarihi-belli-oldu-1096403333.html
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türk dizileri, türk dizisi, türk dizileri hangi yabancı ülkeler
türk dizileri, türk dizisi, türk dizileri hangi yabancı ülkeler
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor: 'Yurt dışında ilk duyduğumuz kelimelerden birisi Türk dizileri oluyor'
Hizmet ihracatında dünya ortalamasının üzerinde büyüyen Türkiye, bu yıl 121 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. 2025’te sektöre 7.3 milyar dolarlık hibe desteği vereceklerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünyada günlük 800 milyon kişinin Türk dizisi izlediğini belirtti.
Türk dizileri dünyanın dört bir yanında ilgi görüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hizmet ihracatında Türkiye'nin dünyadaki payının 2002'de yüzde 0,89 olduğunu, geçen yıl ise yüzde 1,32'ye yükseldiğini dile getirdi.
Hizmet ticaretinde Türkiye en çok fazla veren 5. ülke
Türkiye'nin dünyada hizmet ticaretinde en çok fazla veren ülkeler sıralamasında beşinci olduğunu belirten Bolat, "Birinci sırada ABD, devamında İngiltere, İspanya, Hindistan var. Beşinci sırada Türkiye Cumhuriyeti var." açıklamasını yaptı.
'Yurt dışında ilk duyduğunuz kelime Türk dizisi'
Her gün 800 milyon dünya seyircisinin Türk filmlerini izlediğine dikkati çeken Bolat, "Yurt dışına gittiğimiz zaman ilk duyduğumuz kelimelerden birisi Türk dizileri oluyor. Eğitim hizmetlerinde 337 bin uluslararası öğrenciyle dünyada ilk 10 içindeyiz." diye konuştu.