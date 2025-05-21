TRT duyurdu: Gassal dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde ABD, inisiyatifi eline aldı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarından gelen vergiden neden vazgeçilemiyor?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kasko fiyatları dibi gördü
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Gürer: Türkiye tarımsal deprem yaşıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Zelenskiy, kaybetmiş bir ülkenin lideri’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabıdan ahlak dersi
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Samanın altından yürütülen suyun hikâyesi
19:15
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:22
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de olağanüstü kongre süreci
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciasının avukatı Büşra Doğan: ‘Oteldeki herkes kurtulabilirdi’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Sami Güleçyüz: 'Kaldırıma park etmek insan hakkı ihlalidir'
12:13
75 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni bina ısı yalıtım yönetmeliği ne zorunluluklar getiriyor?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir kundura ustasının sanat dersi
15:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Batı, Suriye'ye yaptırımları kaldırdı: Ahmed eş-Şera'ya sunulan şartlar neler?
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aymazlığın ifadesi haline gelen davul
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trt-duyurdu-gassal-dizisinin-ikinci-sezon-yayin-tarihi-belli-oldu-1096403333.html
TRT duyurdu: Gassal dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu
TRT duyurdu: Gassal dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
TRT yapımı Gassal dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu. Reklam afişlerindeki 'Ölünce beni kim yıkayacak?' sloganıyla hafızalara kazınan dizi, 24... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T17:19+0300
2025-05-21T17:19+0300
yaşam
trt
gassal
dizi
orijinal dizi
tv dizisi
türk dizileri
ahmet kural
trt haber
trt 1
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092300229_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_43106a274bbe53fa9281fd6af4ab8dac.jpg
Gassal dizisinin merakla beklenen ikinci sezonunun 24 Mayıs’ta Tabii platformundan izleyiciyle buluşacağı açıklandı.TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi, izleyiciyi derinden etkileyen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplamıştı. İlk sezonunun ardından ara veren yapımın 24 Mayıs’ta Tabii platformundan yayınlanmaya devam edeceği açıklandı.Gassal dizisi, ilk sezonunda Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakteriyle öne çıkarken, ikinci sezonunda da izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Yapımın ikinci sezonuna Hande Soral, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi isimlerin dahil olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/gassallar-anlatti-bu-dizi-z-kusagini-ozune-dondurmeye-yonlendirdiyse-bu-guzel-bir-sey--1092462700.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092300229_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_686e01787048434bd014a60382764be9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trt, gassal, dizi, orijinal dizi, tv dizisi, türk dizileri, ahmet kural, trt haber, trt 1, trt market, yerli, yerli malı, yerli sinema, yerli oyuncu
trt, gassal, dizi, orijinal dizi, tv dizisi, türk dizileri, ahmet kural, trt haber, trt 1, trt market, yerli, yerli malı, yerli sinema, yerli oyuncu

TRT duyurdu: Gassal dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu

17:19 21.05.2025
© AAGassal
Gassal - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© AA
Abone ol
TRT yapımı Gassal dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu. Reklam afişlerindeki 'Ölünce beni kim yıkayacak?' sloganıyla hafızalara kazınan dizi, 24 Mayıs’tan itibaren yalnızca Tabii platformunda izlenebilecek. Yeni sezon, etkileyici hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Gassal dizisinin merakla beklenen ikinci sezonunun 24 Mayıs’ta Tabii platformundan izleyiciyle buluşacağı açıklandı.
TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi, izleyiciyi derinden etkileyen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplamıştı. İlk sezonunun ardından ara veren yapımın 24 Mayıs’ta Tabii platformundan yayınlanmaya devam edeceği açıklandı.
Gassal dizisi, ilk sezonunda Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakteriyle öne çıkarken, ikinci sezonunda da izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Yapımın ikinci sezonuna Hande Soral, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi isimlerin dahil olduğu belirtildi.
gassal - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
GÖRÜŞ
Gassallar anlattı: 'Bu dizi Z kuşağını özüne döndürmeye yönlendirdiyse bu güzel bir şey'
8 Ocak, 16:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала