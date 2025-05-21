https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trt-duyurdu-gassal-dizisinin-ikinci-sezon-yayin-tarihi-belli-oldu-1096403333.html
TRT duyurdu: Gassal dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu
TRT duyurdu: Gassal dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
TRT yapımı Gassal dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu. Reklam afişlerindeki 'Ölünce beni kim yıkayacak?' sloganıyla hafızalara kazınan dizi, 24... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T17:19+0300
2025-05-21T17:19+0300
2025-05-21T17:19+0300
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Gassal dizisinin merakla beklenen ikinci sezonunun 24 Mayıs’ta Tabii platformundan izleyiciyle buluşacağı açıklandı.TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi, izleyiciyi derinden etkileyen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplamıştı. İlk sezonunun ardından ara veren yapımın 24 Mayıs’ta Tabii platformundan yayınlanmaya devam edeceği açıklandı.Gassal dizisi, ilk sezonunda Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakteriyle öne çıkarken, ikinci sezonunda da izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Yapımın ikinci sezonuna Hande Soral, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi isimlerin dahil olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/gassallar-anlatti-bu-dizi-z-kusagini-ozune-dondurmeye-yonlendirdiyse-bu-guzel-bir-sey--1092462700.html
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TRT duyurdu: Gassal dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu
TRT yapımı Gassal dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu. Reklam afişlerindeki 'Ölünce beni kim yıkayacak?' sloganıyla hafızalara kazınan dizi, 24 Mayıs’tan itibaren yalnızca Tabii platformunda izlenebilecek. Yeni sezon, etkileyici hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Gassal dizisinin merakla beklenen ikinci sezonunun 24 Mayıs’ta Tabii platformundan izleyiciyle buluşacağı açıklandı.
TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi, izleyiciyi derinden etkileyen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplamıştı. İlk sezonunun ardından ara veren yapımın 24 Mayıs’ta Tabii platformundan yayınlanmaya devam edeceği açıklandı.
Gassal dizisi, ilk sezonunda Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakteriyle öne çıkarken, ikinci sezonunda da izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Yapımın ikinci sezonuna Hande Soral, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi isimlerin dahil olduğu belirtildi.