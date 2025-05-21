https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trt-duyurdu-gassal-dizisinin-ikinci-sezon-yayin-tarihi-belli-oldu-1096403333.html

TRT duyurdu: Gassal dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu

TRT duyurdu: Gassal dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

TRT yapımı Gassal dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu. Reklam afişlerindeki 'Ölünce beni kim yıkayacak?' sloganıyla hafızalara kazınan dizi, 24... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T17:19+0300

2025-05-21T17:19+0300

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Gassal dizisinin merakla beklenen ikinci sezonunun 24 Mayıs’ta Tabii platformundan izleyiciyle buluşacağı açıklandı.TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi, izleyiciyi derinden etkileyen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplamıştı. İlk sezonunun ardından ara veren yapımın 24 Mayıs’ta Tabii platformundan yayınlanmaya devam edeceği açıklandı.Gassal dizisi, ilk sezonunda Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakteriyle öne çıkarken, ikinci sezonunda da izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Yapımın ikinci sezonuna Hande Soral, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi isimlerin dahil olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/gassallar-anlatti-bu-dizi-z-kusagini-ozune-dondurmeye-yonlendirdiyse-bu-guzel-bir-sey--1092462700.html

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