Gazze'deki Filistinliler insani yardım dağıtım noktalarında ateş altında: “Bir parça ekmek için ölüme gittim”

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika'nın hayat damarları petrolle ilgilidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP Milletvekili Gürer: Zeytinliklerin madene açılması bir katliam
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ilgın Su: 'Babam kendi kuşağının babasıydı'
11:05
69 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Oyuncu Ahmet Dursun: 'Çocukluğumda okulda çok zor zamanlar geçirdim'
12:15
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Orhun Yazıtlarından, Ahilik teşkilatına dayanışmanın hikâyesi
14:05
2 dk
TARİHTE BUGÜN
9 Mayıs Zafer Günü Geçit Törenleri'nin ilkinde neler oldu?
14:32
3 dk
ANKARA FARKI
İran-İsrail çatışmasında ateşkes süreci
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘İsrail bu işten asla vazgeçmez’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ilgın Su: '12 Mart öncesi tembihli çocuklardık'
18:14
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Zaman tükendi, Üsküdar geçildi
19:06
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya faciasına soruşturma izni vermedi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erdal Atılgan: 'İşletmelerin en büyük sıkıntısı personel'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kahkahadan kedere: Ataların sessiz uyarısı’
15:05
2 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/gazzedeki-filistinliler-insani-yardim-dagitim-noktalarinda-ates-altinda-bir-parca-ekmek-icin-olume-1097296665.html
Gazze'deki Filistinliler insani yardım dağıtım noktalarında ateş altında: 'Bir parça ekmek için ölüme gittim'
Gazze'deki Filistinliler insani yardım dağıtım noktalarında ateş altında: 'Bir parça ekmek için ölüme gittim'
Sputnik Türkiye
Gazze'deki felaket boyutundaki insani durum, yerel halkı yiyecek bulmak için her türlü önlemi almaya itiyor. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T16:06+0300
2025-06-25T16:06+0300
i̇srail- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
i̇srail-filistin
i̇srail
filistin
vi̇deo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/18/1097296860_12:0:2037:1139_1920x0_80_0_0_9756e50866a7f8611791fdd562751451.png
Özellikle silahsız sivillere sık sık ateş açıldığı insani yardım dağıtım noktalarına gitmek çok tehlikeli. Sputnik bu noktalardan birinin yakınına giderek, ailelerine yiyecek temin etmeye çalışırken bu tür saldırılara tanık olan mültecilerle konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/gazze-seridindeki-cadir-kampta-barinan-filistinliler-hic-hayat-yok-1096822520.html
gazze
gazze şeridi
i̇srail
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Gazze'deki Filistinliler insani yardım dağıtım noktalarında ateş altında: “Bir parça ekmek için ölüme gittim”
Sputnik Türkiye
Gazze'deki Filistinliler insani yardım dağıtım noktalarında ateş altında: “Bir parça ekmek için ölüme gittim”
2025-06-25T16:06+0300
true
PT1M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/18/1097296860_265:0:1784:1139_1920x0_80_0_0_1d29d9088f29b0e74c0a560cf2455e80.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, gazze şeridi, i̇srail-filistin, i̇srail, filistin, vi̇deo
gazze, gazze şeridi, i̇srail-filistin, i̇srail, filistin, vi̇deo

Gazze'deki Filistinliler insani yardım dağıtım noktalarında ateş altında: 'Bir parça ekmek için ölüme gittim'

16:06 25.06.2025
© Sputnik
Abone ol
Gazze'deki felaket boyutundaki insani durum, yerel halkı yiyecek bulmak için her türlü önlemi almaya itiyor.
Özellikle silahsız sivillere sık sık ateş açıldığı insani yardım dağıtım noktalarına gitmek çok tehlikeli. Sputnik bu noktalardan birinin yakınına giderek, ailelerine yiyecek temin etmeye çalışırken bu tür saldırılara tanık olan mültecilerle konuştu.
Gazze Şeridi'ndeki çadır kampta barınan Filistinliler: Hiç hayat yok - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
İsrail- Filistin çatışması
Gazze Şeridi'ndeki çadır kampta barınan Filistinliler: Hiç hayat yok
5 Haziran , 14:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала