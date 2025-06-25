https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/gazzedeki-filistinliler-insani-yardim-dagitim-noktalarinda-ates-altinda-bir-parca-ekmek-icin-olume-1097296665.html
Gazze'deki Filistinliler insani yardım dağıtım noktalarında ateş altında: 'Bir parça ekmek için ölüme gittim'
Gazze'deki Filistinliler insani yardım dağıtım noktalarında ateş altında: 'Bir parça ekmek için ölüme gittim'
Sputnik Türkiye
Gazze'deki felaket boyutundaki insani durum, yerel halkı yiyecek bulmak için her türlü önlemi almaya itiyor. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T16:06+0300
2025-06-25T16:06+0300
2025-06-25T16:06+0300
i̇srail- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
i̇srail-filistin
i̇srail
filistin
vi̇deo
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Özellikle silahsız sivillere sık sık ateş açıldığı insani yardım dağıtım noktalarına gitmek çok tehlikeli. Sputnik bu noktalardan birinin yakınına giderek, ailelerine yiyecek temin etmeye çalışırken bu tür saldırılara tanık olan mültecilerle konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/gazze-seridindeki-cadir-kampta-barinan-filistinliler-hic-hayat-yok-1096822520.html
gazze
gazze şeridi
i̇srail
filistin
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Gazze'deki Filistinliler insani yardım dağıtım noktalarında ateş altında: “Bir parça ekmek için ölüme gittim”
Sputnik Türkiye
Gazze'deki Filistinliler insani yardım dağıtım noktalarında ateş altında: “Bir parça ekmek için ölüme gittim”
2025-06-25T16:06+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, gazze şeridi, i̇srail-filistin, i̇srail, filistin, vi̇deo
gazze, gazze şeridi, i̇srail-filistin, i̇srail, filistin, vi̇deo
Gazze'deki Filistinliler insani yardım dağıtım noktalarında ateş altında: 'Bir parça ekmek için ölüme gittim'
Gazze'deki felaket boyutundaki insani durum, yerel halkı yiyecek bulmak için her türlü önlemi almaya itiyor.
Özellikle silahsız sivillere sık sık ateş açıldığı insani yardım dağıtım noktalarına gitmek çok tehlikeli. Sputnik bu noktalardan birinin yakınına giderek, ailelerine yiyecek temin etmeye çalışırken bu tür saldırılara tanık olan mültecilerle konuştu.