https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/galatasaraydan-intere-hakan-calhanoglu-teklifi-yillik-10-milyon-euro-1097313576.html

Galatasaray'dan, Inter'e Hakan Çalhanoğlu teklifi: Yıllık 10 milyon Euro

Galatasaray'dan, Inter'e Hakan Çalhanoğlu teklifi: Yıllık 10 milyon Euro

Sputnik Türkiye

Inter'de top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'ın yıllık 10 milyon Euro'luk bir sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T11:48+0300

2025-06-25T11:48+0300

2025-06-25T11:48+0300

spor

hakan çalhanoğlu

leroy sane

inter

galatasaray

transfer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/05/1072057602_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f313b272783ef0362b4b0def78e4c863.jpg

Galatasaray'ın, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için yıllık 10 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu iddia edildi. İddialara göre teklife Çalhanoğlu da sıcak bakıyor. Leroy Sane'den sonra Çalhanoğlu da gelecek mi?Bayern Münih'ten Leroy Sane ile 3 yıllık renklerine bağlayan Galatasaray'ın bu kez de Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. İtalyan basınına göre, Galatasaray, 31 yaşındaki milli oyuncuya yıllık 10 milyon Euroluk bir sözleşme teklifinde bulundu.Çalhanoğlu transfere sıcak bakıyor iddiası Inter'in, Hakan Çalhanoğlu için beklentisinin 40 milyon Euro olduğu ancak 30 milyon Euro civarında bir teklife de onay verebileceği belirtildi. Çalhanoğlu'nun, sarı kırmızılı takımın teklifine sıcak baktığı iddia edilirken, Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.Inter'de bu sezon 47 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/hakan-calhanoglunun-babasindan-heyecanlandiran-paylasim-menajeri-istanbula-geliyor-1097050311.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan çalhanoğlu, leroy sane, inter, galatasaray, transfer