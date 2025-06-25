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Galatasaray'dan, Inter'e Hakan Çalhanoğlu teklifi: Yıllık 10 milyon Euro
Galatasaray'dan, Inter'e Hakan Çalhanoğlu teklifi: Yıllık 10 milyon Euro
Sputnik Türkiye
Inter'de top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'ın yıllık 10 milyon Euro'luk bir sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T11:48+0300
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spor
hakan çalhanoğlu
leroy sane
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Galatasaray'ın, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için yıllık 10 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu iddia edildi. İddialara göre teklife Çalhanoğlu da sıcak bakıyor. Leroy Sane'den sonra Çalhanoğlu da gelecek mi?Bayern Münih'ten Leroy Sane ile 3 yıllık renklerine bağlayan Galatasaray'ın bu kez de Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. İtalyan basınına göre, Galatasaray, 31 yaşındaki milli oyuncuya yıllık 10 milyon Euroluk bir sözleşme teklifinde bulundu.Çalhanoğlu transfere sıcak bakıyor iddiası Inter'in, Hakan Çalhanoğlu için beklentisinin 40 milyon Euro olduğu ancak 30 milyon Euro civarında bir teklife de onay verebileceği belirtildi. Çalhanoğlu'nun, sarı kırmızılı takımın teklifine sıcak baktığı iddia edilirken, Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.Inter'de bu sezon 47 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.
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hakan çalhanoğlu, leroy sane, inter, galatasaray, transfer
hakan çalhanoğlu, leroy sane, inter, galatasaray, transfer

Galatasaray'dan, Inter'e Hakan Çalhanoğlu teklifi: Yıllık 10 milyon Euro

11:48 25.06.2025
© AAHakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© AA
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Inter'de top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'ın yıllık 10 milyon Euro'luk bir sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için yıllık 10 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu iddia edildi. İddialara göre teklife Çalhanoğlu da sıcak bakıyor.

Leroy Sane'den sonra Çalhanoğlu da gelecek mi?

Bayern Münih'ten Leroy Sane ile 3 yıllık renklerine bağlayan Galatasaray'ın bu kez de Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. İtalyan basınına göre, Galatasaray, 31 yaşındaki milli oyuncuya yıllık 10 milyon Euroluk bir sözleşme teklifinde bulundu.

Çalhanoğlu transfere sıcak bakıyor iddiası

Inter'in, Hakan Çalhanoğlu için beklentisinin 40 milyon Euro olduğu ancak 30 milyon Euro civarında bir teklife de onay verebileceği belirtildi. Çalhanoğlu'nun, sarı kırmızılı takımın teklifine sıcak baktığı iddia edilirken, Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
Inter'de bu sezon 47 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
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