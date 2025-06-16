https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/hakan-calhanoglunun-babasindan-heyecanlandiran-paylasim-menajeri-istanbula-geliyor-1097050311.html
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından heyecanlandıran paylaşım: Menajeri İstanbul'a geliyor
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından heyecanlandıran paylaşım: Menajeri İstanbul'a geliyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Leroy Sane transferinin ardından şimdi de Hakan Çalhanoğlu için devrede. Yönetim, milli yıldızın menajerini İstanbul’a çağırdı. Milli oyuncunun... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T08:12+0300
2025-06-16T08:12+0300
2025-06-16T08:12+0300
spor
hakan çalhanoğlu
leroy sane
inter
süper lig
galatasaray
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085298948_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ced74fe5ff60fa0d99d331f06c16de67.jpg
Süper Lig’de üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Alman yıldız Leroy Sane’yi kadrosuna katarak Avrupa’da dikkat çeken sarı-kırmızılılar, şimdi de Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. Yönetim, milli futbolcunun menajerini İstanbul’a davet etti. Görüşmenin detayları ve Inter’in bonservis beklentisi merak konusu oldu.12 milyon euro yıllık maaşGalatasaray, transferde hız kesmeden yoluna devam ediyor. Hücum hattına Leroy Sane’yi katan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuya yıllık bonuslarla birlikte toplam 12 milyon euro maaş ödeyecek.Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, bu kez A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nu gündemine aldı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen yönetim, Hakan’ın menajeri Gordon Stipic’i İstanbul’a davet etti. Görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.Hüseyin Çalhanoğlu: 'İnşallah'Hakan’ın Galatasaray’a sıcak baktığı ve babasının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdığı görülüyor. Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşan Hüseyin Çalhanoğlu, paylaşıma "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" notunu düştü.Inter ise 31 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro bonservis talep ediyor. Hakan’ın bu rakamın düşmesi için kulübüyle görüşmelere başladığı ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/besiktas-divan-kurulu-toplantisinda-aciklandi--kulubun-guncel-borcu-yaklasik-165-milyara-ulasti-1097027497.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085298948_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_12394657fa4b9ac924e7d01fd84a63a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan çalhanoğlu, leroy sane, inter, süper lig, galatasaray, i̇stanbul
hakan çalhanoğlu, leroy sane, inter, süper lig, galatasaray, i̇stanbul
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından heyecanlandıran paylaşım: Menajeri İstanbul'a geliyor
Galatasaray, Leroy Sane transferinin ardından şimdi de Hakan Çalhanoğlu için devrede. Yönetim, milli yıldızın menajerini İstanbul’a çağırdı. Milli oyuncunun babası, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Süper Lig’de üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Alman yıldız Leroy Sane’yi kadrosuna katarak Avrupa’da dikkat çeken sarı-kırmızılılar, şimdi de Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. Yönetim, milli futbolcunun menajerini İstanbul’a davet etti. Görüşmenin detayları ve Inter’in bonservis beklentisi merak konusu oldu.
12 milyon euro yıllık maaş
Galatasaray, transferde hız kesmeden yoluna devam ediyor. Hücum hattına Leroy Sane’yi katan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuya yıllık bonuslarla birlikte toplam 12 milyon euro maaş ödeyecek.
Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, bu kez A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nu gündemine aldı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen yönetim, Hakan’ın menajeri Gordon Stipic’i İstanbul’a davet etti. Görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Hüseyin Çalhanoğlu: 'İnşallah'
Hakan’ın Galatasaray’a sıcak baktığı ve babasının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdığı görülüyor. Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşan Hüseyin Çalhanoğlu, paylaşıma "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" notunu düştü.
Inter ise 31 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro bonservis talep ediyor. Hakan’ın bu rakamın düşmesi için kulübüyle görüşmelere başladığı ifade ediliyor.