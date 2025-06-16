https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/hakan-calhanoglunun-babasindan-heyecanlandiran-paylasim-menajeri-istanbula-geliyor-1097050311.html

Hakan Çalhanoğlu'nun babasından heyecanlandıran paylaşım: Menajeri İstanbul'a geliyor

Hakan Çalhanoğlu'nun babasından heyecanlandıran paylaşım: Menajeri İstanbul'a geliyor

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Leroy Sane transferinin ardından şimdi de Hakan Çalhanoğlu için devrede. Yönetim, milli yıldızın menajerini İstanbul’a çağırdı. Milli oyuncunun... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T08:12+0300

2025-06-16T08:12+0300

2025-06-16T08:12+0300

spor

hakan çalhanoğlu

leroy sane

inter

süper lig

galatasaray

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085298948_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ced74fe5ff60fa0d99d331f06c16de67.jpg

Süper Lig’de üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Alman yıldız Leroy Sane’yi kadrosuna katarak Avrupa’da dikkat çeken sarı-kırmızılılar, şimdi de Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. Yönetim, milli futbolcunun menajerini İstanbul’a davet etti. Görüşmenin detayları ve Inter’in bonservis beklentisi merak konusu oldu.12 milyon euro yıllık maaşGalatasaray, transferde hız kesmeden yoluna devam ediyor. Hücum hattına Leroy Sane’yi katan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuya yıllık bonuslarla birlikte toplam 12 milyon euro maaş ödeyecek.Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, bu kez A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nu gündemine aldı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen yönetim, Hakan’ın menajeri Gordon Stipic’i İstanbul’a davet etti. Görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.Hüseyin Çalhanoğlu: 'İnşallah'Hakan’ın Galatasaray’a sıcak baktığı ve babasının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdığı görülüyor. Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşan Hüseyin Çalhanoğlu, paylaşıma "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" notunu düştü.Inter ise 31 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro bonservis talep ediyor. Hakan’ın bu rakamın düşmesi için kulübüyle görüşmelere başladığı ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/besiktas-divan-kurulu-toplantisinda-aciklandi--kulubun-guncel-borcu-yaklasik-165-milyara-ulasti-1097027497.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan çalhanoğlu, leroy sane, inter, süper lig, galatasaray, i̇stanbul