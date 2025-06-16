Hakan Çalhanoğlu'nun babasından heyecanlandıran paylaşım: Menajeri İstanbul'a geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
TARİHTE BUGÜN
Türkiye tarihindeki en büyük işçi eylemlerindendi
09:05
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
10:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Söylerken teselli, düşünürken gerçek’
12:05
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Bir dinozorun hayatı'
12:13
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Trump İsrail’e yeşil ışık yaktı
12:35
3 dk
ÖZEL HABER
Şara ilk değil: ABD’yi ziyaret eden İsrailli ‘eski terörist’ kim
12:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Musk-Trump tartışmasıyla tekrar gündem oldu: Epstein davası
13:22
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Sancılı bekleyişin ilginç hikâyesi
14:06
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünden bugüne UEFA
14:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aleksandr Sotniçenko: “Rusya’yı anlamak isteyen çağdaş edebiyatı okumalı”
18:09
52 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Arüv: 'Fosil yakıtlardan vazgeçmemiz gerekiyor'
19:05
19 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Düşünmeden atılan adım, sökülmeyen dikiş olur’
20:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Cingöz Recai'nin yaratıcısıydı
20:35
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz efsanesi: Ella Fitzgerald
21:05
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İsrail-İran çatışması dördüncü gününde: Hangi ülke kimi destekliyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İran – İsrail çatışmasında 4. gün
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
19 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/hakan-calhanoglunun-babasindan-heyecanlandiran-paylasim-menajeri-istanbula-geliyor-1097050311.html
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından heyecanlandıran paylaşım: Menajeri İstanbul'a geliyor
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından heyecanlandıran paylaşım: Menajeri İstanbul'a geliyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Leroy Sane transferinin ardından şimdi de Hakan Çalhanoğlu için devrede. Yönetim, milli yıldızın menajerini İstanbul’a çağırdı. Milli oyuncunun... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T08:12+0300
2025-06-16T08:12+0300
spor
hakan çalhanoğlu
leroy sane
inter
süper lig
galatasaray
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085298948_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ced74fe5ff60fa0d99d331f06c16de67.jpg
Süper Lig’de üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Alman yıldız Leroy Sane’yi kadrosuna katarak Avrupa’da dikkat çeken sarı-kırmızılılar, şimdi de Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. Yönetim, milli futbolcunun menajerini İstanbul’a davet etti. Görüşmenin detayları ve Inter’in bonservis beklentisi merak konusu oldu.12 milyon euro yıllık maaşGalatasaray, transferde hız kesmeden yoluna devam ediyor. Hücum hattına Leroy Sane’yi katan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuya yıllık bonuslarla birlikte toplam 12 milyon euro maaş ödeyecek.Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, bu kez A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nu gündemine aldı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen yönetim, Hakan’ın menajeri Gordon Stipic’i İstanbul’a davet etti. Görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.Hüseyin Çalhanoğlu: 'İnşallah'Hakan’ın Galatasaray’a sıcak baktığı ve babasının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdığı görülüyor. Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşan Hüseyin Çalhanoğlu, paylaşıma "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" notunu düştü.Inter ise 31 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro bonservis talep ediyor. Hakan’ın bu rakamın düşmesi için kulübüyle görüşmelere başladığı ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/besiktas-divan-kurulu-toplantisinda-aciklandi--kulubun-guncel-borcu-yaklasik-165-milyara-ulasti-1097027497.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085298948_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_12394657fa4b9ac924e7d01fd84a63a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan çalhanoğlu, leroy sane, inter, süper lig, galatasaray, i̇stanbul
hakan çalhanoğlu, leroy sane, inter, süper lig, galatasaray, i̇stanbul

Hakan Çalhanoğlu'nun babasından heyecanlandıran paylaşım: Menajeri İstanbul'a geliyor

08:12 16.06.2025
© AA / Halil SağırkayaMilli futbolcu Hakan Çalhanoğlu
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
© AA / Halil Sağırkaya
Abone ol
Galatasaray, Leroy Sane transferinin ardından şimdi de Hakan Çalhanoğlu için devrede. Yönetim, milli yıldızın menajerini İstanbul’a çağırdı. Milli oyuncunun babası, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Süper Lig’de üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Alman yıldız Leroy Sane’yi kadrosuna katarak Avrupa’da dikkat çeken sarı-kırmızılılar, şimdi de Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. Yönetim, milli futbolcunun menajerini İstanbul’a davet etti. Görüşmenin detayları ve Inter’in bonservis beklentisi merak konusu oldu.

12 milyon euro yıllık maaş

Galatasaray, transferde hız kesmeden yoluna devam ediyor. Hücum hattına Leroy Sane’yi katan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuya yıllık bonuslarla birlikte toplam 12 milyon euro maaş ödeyecek.
© AAHakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
Hakan Çalhanoğlu
© AA
Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, bu kez A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nu gündemine aldı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen yönetim, Hakan’ın menajeri Gordon Stipic’i İstanbul’a davet etti. Görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Hüseyin Çalhanoğlu: 'İnşallah'

Hakan’ın Galatasaray’a sıcak baktığı ve babasının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdığı görülüyor. Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşan Hüseyin Çalhanoğlu, paylaşıma "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" notunu düştü.
Inter ise 31 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro bonservis talep ediyor. Hakan’ın bu rakamın düşmesi için kulübüyle görüşmelere başladığı ifade ediliyor.
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
SPOR
Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında açıklandı: Kulübün güncel borcu yaklaşık 16.5 milyara ulaştı
14 Haziran , 12:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала