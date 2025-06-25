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Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösteren İlber Ortaylı: Bu tavır devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz, ifade verebilirim
Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösteren İlber Ortaylı: Bu tavır devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz, ifade verebilirim
Sputnik Türkiye
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'ya sosyal medyadan destek mesajı yayınladı. Ortaylı, Altaylı'nın gazetecilik duruşunu övdü ve devlet görevlilerini eleştirdi.
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YouTube kanalındaki açıklamaları nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na tehdit" suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı'ya, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan destek geldi. Ortaylı "Her türlü ifadeye hazırım" diye konuştu. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Altaylı'nın gazetecilik yaklaşımını övdü. "Sevgili dostum Fatih Altaylı'yla uzun yıllardır programlar yapıyoruz. O her zaman gazeteci olmayı tercih etti" diyen Ortaylı, Ortaylı, "Bir konuyu ele alırken okumayı yapar, sorgulamayı yapar, doğru dürüst tartışır. Altaylı, Türk toplumunda yaptığı işi iyi yapmaya çalışan nadir insanlardandır" ifadelerini kullandı.Bürokratlara sert tepki: “Bu tavır devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz”Ortaylı, Altaylı hakkında sosyal medyada "suyun ısındı" paylaşımı yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı da hedef aldı. "Bu kişinin memuriyetle ilgisini ve ciddiyetini kavrayamadım" diyen Ortaylı, devlet görevlilerinin bu tür kampanyalara katılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.Ortaylı, açıklamasının sonunda umudunu dile getirdi:
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ilber ortaylı, fatih altaylı, gazeteci tutuklandı, youtube kanalı, cumhurbaşkanı'na tehdit, sosyal medya desteği, tarihçi professor, silivri cezaevi, gazetecilik, medya özgürlüğü, devlet görevlisi eleştirisi, oktay saral, tutuklama kararı
ilber ortaylı, fatih altaylı, gazeteci tutuklandı, youtube kanalı, cumhurbaşkanı'na tehdit, sosyal medya desteği, tarihçi professor, silivri cezaevi, gazetecilik, medya özgürlüğü, devlet görevlisi eleştirisi, oktay saral, tutuklama kararı

Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösteren İlber Ortaylı: Bu tavır devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz, ifade verebilirim

11:51 25.06.2025 (güncellendi: 12:06 25.06.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturFatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösteren İlber Ortaylı
Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösteren İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medyadan destek mesajı yayınladı. Ortaylı, Altaylı'nın gazetecilik kalitesini överken, devlet görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarını da eleştirdi.
YouTube kanalındaki açıklamaları nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na tehdit" suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı'ya, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan destek geldi. Ortaylı "Her türlü ifadeye hazırım" diye konuştu.
İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Altaylı'nın gazetecilik yaklaşımını övdü. "Sevgili dostum Fatih Altaylı'yla uzun yıllardır programlar yapıyoruz. O her zaman gazeteci olmayı tercih etti" diyen Ortaylı, Ortaylı, "Bir konuyu ele alırken okumayı yapar, sorgulamayı yapar, doğru dürüst tartışır. Altaylı, Türk toplumunda yaptığı işi iyi yapmaya çalışan nadir insanlardandır" ifadelerini kullandı.

Bürokratlara sert tepki: “Bu tavır devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz”

Ortaylı, Altaylı hakkında sosyal medyada "suyun ısındı" paylaşımı yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı da hedef aldı. "Bu kişinin memuriyetle ilgisini ve ciddiyetini kavrayamadım" diyen Ortaylı, devlet görevlilerinin bu tür kampanyalara katılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Ortaylı, açıklamasının sonunda umudunu dile getirdi:
"Arkadaşım Fatih Altaylı'yı en kısa zamanda görevine dönmüş olarak göreceğimize inanıyorum. Çünkü hiçbir toplum bu gibi insanları hırpalayarak bir yere ulaşamaz."
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
TÜRKİYE
RTÜK, Fatih Altaylı'nın kanalı için 72 saat süre verdi
23 Haziran , 15:22
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