https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/fatih-altaylinin-tutuklanmasina-tepki-gosteren-ilber-ortayli-bu-tavir-devlet-ciddiyetiyle-bagdasmaz-1097313163.html

Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösteren İlber Ortaylı: Bu tavır devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz, ifade verebilirim

Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösteren İlber Ortaylı: Bu tavır devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz, ifade verebilirim

Sputnik Türkiye

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'ya sosyal medyadan destek mesajı yayınladı. Ortaylı, Altaylı'nın gazetecilik duruşunu övdü ve devlet görevlilerini eleştirdi.

2025-06-25T11:51+0300

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YouTube kanalındaki açıklamaları nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na tehdit" suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı'ya, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan destek geldi. Ortaylı "Her türlü ifadeye hazırım" diye konuştu. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Altaylı'nın gazetecilik yaklaşımını övdü. "Sevgili dostum Fatih Altaylı'yla uzun yıllardır programlar yapıyoruz. O her zaman gazeteci olmayı tercih etti" diyen Ortaylı, Ortaylı, "Bir konuyu ele alırken okumayı yapar, sorgulamayı yapar, doğru dürüst tartışır. Altaylı, Türk toplumunda yaptığı işi iyi yapmaya çalışan nadir insanlardandır" ifadelerini kullandı.Bürokratlara sert tepki: “Bu tavır devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz”Ortaylı, Altaylı hakkında sosyal medyada "suyun ısındı" paylaşımı yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı da hedef aldı. "Bu kişinin memuriyetle ilgisini ve ciddiyetini kavrayamadım" diyen Ortaylı, devlet görevlilerinin bu tür kampanyalara katılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.Ortaylı, açıklamasının sonunda umudunu dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/rtuk-fatih-altaylinin-kanali-icin-72-saat-sure-verdi-1097253819.html

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