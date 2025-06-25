https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/fatih-altaylinin-tutuklanmasina-tepki-gosteren-ilber-ortayli-bu-tavir-devlet-ciddiyetiyle-bagdasmaz-1097313163.html
Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösteren İlber Ortaylı: Bu tavır devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz, ifade verebilirim
Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösteren İlber Ortaylı: Bu tavır devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz, ifade verebilirim
Sputnik Türkiye
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'ya sosyal medyadan destek mesajı yayınladı. Ortaylı, Altaylı'nın gazetecilik duruşunu övdü ve devlet görevlilerini eleştirdi.
2025-06-25T11:51+0300
2025-06-25T11:51+0300
2025-06-25T12:06+0300
i̇lber ortaylı
fatih altaylı
türki̇ye
türkiye
tutuklama
tutuklu
tutuklanma
tutuklama kararı
tutukluluk
tutukluluk süresi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097313738_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_d4cee30f3941c0f7bd38af92bf687624.png
YouTube kanalındaki açıklamaları nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na tehdit" suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı'ya, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan destek geldi. Ortaylı "Her türlü ifadeye hazırım" diye konuştu. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Altaylı'nın gazetecilik yaklaşımını övdü. "Sevgili dostum Fatih Altaylı'yla uzun yıllardır programlar yapıyoruz. O her zaman gazeteci olmayı tercih etti" diyen Ortaylı, Ortaylı, "Bir konuyu ele alırken okumayı yapar, sorgulamayı yapar, doğru dürüst tartışır. Altaylı, Türk toplumunda yaptığı işi iyi yapmaya çalışan nadir insanlardandır" ifadelerini kullandı.Bürokratlara sert tepki: “Bu tavır devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz”Ortaylı, Altaylı hakkında sosyal medyada "suyun ısındı" paylaşımı yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı da hedef aldı. "Bu kişinin memuriyetle ilgisini ve ciddiyetini kavrayamadım" diyen Ortaylı, devlet görevlilerinin bu tür kampanyalara katılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.Ortaylı, açıklamasının sonunda umudunu dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/rtuk-fatih-altaylinin-kanali-icin-72-saat-sure-verdi-1097253819.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097313738_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_d2f47365548bb37b7df7d8c5ede3e3fe.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ilber ortaylı, fatih altaylı, gazeteci tutuklandı, youtube kanalı, cumhurbaşkanı'na tehdit, sosyal medya desteği, tarihçi professor, silivri cezaevi, gazetecilik, medya özgürlüğü, devlet görevlisi eleştirisi, oktay saral, tutuklama kararı
ilber ortaylı, fatih altaylı, gazeteci tutuklandı, youtube kanalı, cumhurbaşkanı'na tehdit, sosyal medya desteği, tarihçi professor, silivri cezaevi, gazetecilik, medya özgürlüğü, devlet görevlisi eleştirisi, oktay saral, tutuklama kararı
Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösteren İlber Ortaylı: Bu tavır devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz, ifade verebilirim
11:51 25.06.2025 (güncellendi: 12:06 25.06.2025)
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medyadan destek mesajı yayınladı. Ortaylı, Altaylı'nın gazetecilik kalitesini överken, devlet görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarını da eleştirdi.
YouTube kanalındaki açıklamaları nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na tehdit" suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı'ya, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan destek geldi. Ortaylı "Her türlü ifadeye hazırım" diye konuştu.
İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Altaylı'nın gazetecilik yaklaşımını övdü. "Sevgili dostum Fatih Altaylı'yla uzun yıllardır programlar yapıyoruz. O her zaman gazeteci olmayı tercih etti" diyen Ortaylı, Ortaylı, "Bir konuyu ele alırken okumayı yapar, sorgulamayı yapar, doğru dürüst tartışır. Altaylı, Türk toplumunda yaptığı işi iyi yapmaya çalışan nadir insanlardandır" ifadelerini kullandı.
Bürokratlara sert tepki: “Bu tavır devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz”
Ortaylı, Altaylı hakkında sosyal medyada "suyun ısındı" paylaşımı yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı da hedef aldı. "Bu kişinin memuriyetle ilgisini ve ciddiyetini kavrayamadım" diyen Ortaylı, devlet görevlilerinin bu tür kampanyalara katılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Ortaylı, açıklamasının sonunda umudunu dile getirdi:
"Arkadaşım Fatih Altaylı'yı en kısa zamanda görevine dönmüş olarak göreceğimize inanıyorum. Çünkü hiçbir toplum bu gibi insanları hırpalayarak bir yere ulaşamaz."