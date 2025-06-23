https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/rtuk-fatih-altaylinin-kanali-icin-72-saat-sure-verdi-1097253819.html

RTÜK, Fatih Altaylı'nın kanalı için 72 saat süre verdi

RTÜK, Fatih Altaylı'nın kanalı için 72 saat süre verdi

Sputnik Türkiye

RTÜK, tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalının ruhsat alması için 72 saat verdi. Eğer ruhsat alınmazsa kanala erişim engeli getirileceğini... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T15:22+0300

2025-06-23T15:22+0300

2025-06-23T15:22+0300

türki̇ye

fatih altaylı

rtük

lisans

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103537/46/1035374653_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dfb7b143d8e754a7a104a5aea2142b89.jpg

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dün tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının lisans alması için 72 saat verdiğini, aksi halde kanala erişim engeli getirileceğini duyurdu.İşte metin"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin “İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri” başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında;İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak internet ortamından isteğe bağlı yayın lisansı (İNTERNET-İBYH) başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hâkimliğinden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı, İhtar olunur.Bu duyuru Üst Kurulun 27.03.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan 2 No’lu karar gereği yayımlanmıştır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/tutuklanan-fatih-altaylinin-hakimlik-ifadesi-ortaya-cikti-1097242049.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih altaylı, rtük, lisans