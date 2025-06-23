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RTÜK, Fatih Altaylı'nın kanalı için 72 saat süre verdi
RTÜK, Fatih Altaylı'nın kanalı için 72 saat süre verdi
Sputnik Türkiye
RTÜK, tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalının ruhsat alması için 72 saat verdi. Eğer ruhsat alınmazsa kanala erişim engeli getirileceğini... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T15:22+0300
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türki̇ye
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dün tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının lisans alması için 72 saat verdiğini, aksi halde kanala erişim engeli getirileceğini duyurdu.İşte metin"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin “İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri” başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında;İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak internet ortamından isteğe bağlı yayın lisansı (İNTERNET-İBYH) başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hâkimliğinden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı, İhtar olunur.Bu duyuru Üst Kurulun 27.03.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan 2 No’lu karar gereği yayımlanmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/tutuklanan-fatih-altaylinin-hakimlik-ifadesi-ortaya-cikti-1097242049.html
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fatih altaylı, rtük, lisans
fatih altaylı, rtük, lisans

RTÜK, Fatih Altaylı'nın kanalı için 72 saat süre verdi

15:22 23.06.2025
© Fotoğraf : TwitterFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© Fotoğraf : Twitter
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RTÜK, tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalının ruhsat alması için 72 saat verdi. Eğer ruhsat alınmazsa kanala erişim engeli getirileceğini açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dün tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının lisans alması için 72 saat verdiğini, aksi halde kanala erişim engeli getirileceğini duyurdu.
İşte metin
"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin “İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri” başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında;
İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak internet ortamından isteğe bağlı yayın lisansı (İNTERNET-İBYH) başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,
Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,
Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hâkimliğinden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı, İhtar olunur.
Bu duyuru Üst Kurulun 27.03.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan 2 No’lu karar gereği yayımlanmıştır."
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
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Tutuklanan Fatih Altaylı'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı
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