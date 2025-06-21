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Karapetyan'ın tutuklanması: ‘Ermenistan giderek otoriter ve diktatörlük benzeri bir hale geliyor’
Karapetyan'ın tutuklanması: ‘Ermenistan giderek otoriter ve diktatörlük benzeri bir hale geliyor’
Sputnik Türkiye
Ermenistan'da Paşinyan ile Kilise arasında yaşanan cepheleşmede dini kurumun yanında yer alan Rus iş insanı Samvel Karapetyan'ın 'darbe çağrısı' suçlamasıyla... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T11:41+0300
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Rusya'nın en büyük ticari gayrimenkul şirketlerinden Taşir Grubu'nun sahibi olan Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmaların ardından, kiliseden yana tavır koyması nedeniyle Ermenistan hükümeti tarafından hedef alındı.Brezilyalı gazeteci, jeopolitik analiz uzmanı ve InfoBRICS yazarı Lucas Leiroz, Sputnik’e açıklamasında, Ermenistan’da Rus iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasını ve Ermenistan yönetiminin Kilise’ye yönelik politikasını değerlendirdi:‘Ermenistan Kilise’yi siyasi araç olarak kullanıyor’Hamburg Eyalet Parlamentosu Eski Üyesi Olga Petersen, Sputnik’e açıklamasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Ermeni Kilisesi’ne baskısını ve Kilise’ye destek veren Rus iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasını değerlendirdi:Bunun bir propaganda aracı olduğunu kaydeden Petersen, sözlerini şöyle sürdürdü:
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ermenistan, samvel karapetyan, ortodoks kilisesi, nikol paşinyan, batı, rusya

Karapetyan'ın tutuklanması: ‘Ermenistan giderek otoriter ve diktatörlük benzeri bir hale geliyor’

11:41 21.06.2025
© Fotoğraf : official site of the Prime Minister of RAПремьер-министр Никол Пашинян на открытии отремонтированной высоковольтной подстанции "Ахтанак" (24 октября 2019). Еревaн
Премьер-министр Никол Пашинян на открытии отремонтированной высоковольтной подстанции Ахтанак (24 октября 2019). Еревaн - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
© Fotoğraf : official site of the Prime Minister of RA
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Ermenistan'da Paşinyan ile Kilise arasında yaşanan cepheleşmede dini kurumun yanında yer alan Rus iş insanı Samvel Karapetyan'ın 'darbe çağrısı' suçlamasıyla tutuklanarak hapse atılmasına tepkiler gelmeye devam ediyor.
Rusya'nın en büyük ticari gayrimenkul şirketlerinden Taşir Grubu'nun sahibi olan Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmaların ardından, kiliseden yana tavır koyması nedeniyle Ermenistan hükümeti tarafından hedef alındı.
Brezilyalı gazeteci, jeopolitik analiz uzmanı ve InfoBRICS yazarı Lucas Leiroz, Sputnik’e açıklamasında, Ermenistan’da Rus iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasını ve Ermenistan yönetiminin Kilise’ye yönelik politikasını değerlendirdi:
Ermenistan giderek otoriter ve diktatörlük benzeri bir hale geliyor. Zamanlama ve tavır, Karapetyan'ın tutuklanmasının meşruiyeti hakkında sorular doğuruyor. Ermenistan demokratik ilkeleri ihlal ediyor, ancak Batı da öyle yapıyor. Batı'da Hristiyanlığa yönelik zulüm, kiliseye ve geleneksel değerlere yönelik saldırılar yaygın. Sıradan Ermenilerin kendi inançları var ve hükümet onların değerlerine aykırı davranırsa, bu bir meşruiyet krizi yaratabilir ve protestolara neden olabilir. Ermenistan'daki yargı sistemi Ermeni siyasi derin devleti ve Batı ile bağlantılı. Arka planda, rejim değişikliğine yönelik birçok operasyon devam ediyor.

‘Ermenistan Kilise’yi siyasi araç olarak kullanıyor’

Hamburg Eyalet Parlamentosu Eski Üyesi Olga Petersen, Sputnik’e açıklamasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Ermeni Kilisesi’ne baskısını ve Kilise’ye destek veren Rus iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasını değerlendirdi:
Bunun Rus karşıtı söylemle çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ukrayna, Gürcistan veya Baltık ülkeleri gibi ülkelerde kilise bazen Rusya'ya karşı bir çatışma bağlamında veya ona karşı bir mücadele aracı olarak kullanılıyor. Bu muhtemelen Rusya’yla ilgili her şeyden bağımsız olduklarını vurgulamak için yapılıyor. Bu bağlamda kilise dini bir araç olarak değil, politik bir araç olarak kullanılıyor.
Bunun bir propaganda aracı olduğunu kaydeden Petersen, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bazen eski Goebbels günlüklerini inceliyor ve onları madde madde inceliyorum gibi hissediyorum, çünkü bu politik bir araçtan başka bir şey değil ve dinle veya kiliseyle çok daha az ilgisi var. İnsanların bir kilise için ayaklandıkları için itibarsızlaştırılmasından bahsediyorum. Ortodoks Kilisesi veya başka bir kilise olması önemli değil. Din özgürlüğümüz var ve herkes dinini istediği gibi yaşayabilir ve uygulayabilir. Devlet buna karışmamalı. Her şeyden önce, kiliselerde gerçekleşen reformlara aşinayız. Bunlar her zaman büyük belirsizlik ve acılarla ilişkiliydi. İnsanların bugün neden bu kadar kolay bir şekilde bir kiliseden ayrılmaya ve hemen başka birine geçmeye karar vermelerinin sadece politik sebepleri olabilir. Bu yüzden de kısa ömürlü. Ancak, bununla karşı karşıya kalan veya kiliseye bağlı olan kişiler bunun sonucunda acı çekmeye zorlandığında bu bir sorun.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
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