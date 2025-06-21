Karapetyan'ın tutuklanması: ‘Ermenistan giderek otoriter ve diktatörlük benzeri bir hale geliyor’

Bazen eski Goebbels günlüklerini inceliyor ve onları madde madde inceliyorum gibi hissediyorum, çünkü bu politik bir araçtan başka bir şey değil ve dinle veya kiliseyle çok daha az ilgisi var. İnsanların bir kilise için ayaklandıkları için itibarsızlaştırılmasından bahsediyorum. Ortodoks Kilisesi veya başka bir kilise olması önemli değil. Din özgürlüğümüz var ve herkes dinini istediği gibi yaşayabilir ve uygulayabilir. Devlet buna karışmamalı. Her şeyden önce, kiliselerde gerçekleşen reformlara aşinayız. Bunlar her zaman büyük belirsizlik ve acılarla ilişkiliydi. İnsanların bugün neden bu kadar kolay bir şekilde bir kiliseden ayrılmaya ve hemen başka birine geçmeye karar vermelerinin sadece politik sebepleri olabilir. Bu yüzden de kısa ömürlü. Ancak, bununla karşı karşıya kalan veya kiliseye bağlı olan kişiler bunun sonucunda acı çekmeye zorlandığında bu bir sorun.