https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/erdogan-ve-trump-gorustu-ikili-iliskiler-bolgesel-ve-kuresel-konular-ele-alindi-1097301566.html

Erdoğan ve Trump görüştü: İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı

Erdoğan ve Trump görüştü: İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T00:21+0300

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dünya

i̇letişim başkanlığı

recep tayyip erdoğan

donald trump

nato

nato zirvesi

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İletişim Başkanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme gerçekleştirldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a, savunma sanayii alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını iletti.Ayrıca Erdoğan, Trump’ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini bildirdi.Görüşmede Erdoğan, Gazze’deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasında barışçıl çözüm için yakın diyaloğun önemini vurguladı.

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i̇letişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan, donald trump, nato, nato zirvesi