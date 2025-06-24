https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/putin-ve-lukasenko-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1097300515.html

Putin ve Lukaşenko telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Putin ve Lukaşenko telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Avrasya Ekonomik Birliği... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T22:50+0300

2025-06-24T22:50+0300

2025-06-24T23:33+0300

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, Belarus Devlet Başkanlığı basın servisine yakınlığıyla bilinen “Pervıy’s Pool” adlı Telegram kanalında duyuruldu. Açıklamada, “Lukaşenko ve Putin az önce telefonla görüştü” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Lukaşenko ile Putin’in telefon görüşmesinde yaklaşan Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi ile iki ülke arasındaki ortak projelerin uygulanmasının ele alındığı duyuruldu.Telegram kanalının bildirdiğine göre, liderler bu hafta Minsk’te yapılacak Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi ile Belarus-Rusya ittifak gündemini ve ortak proje ile programların devam eden uygulanmasını görüştü.Kremlin tarafından, Putin ve Lukaşenko'nun telefon görüşmesinde uluslararası ve bölgesel konuları ele aldıkları ve Minsk'te dostane görüş alışverişini sürdürme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Kremlin’in internet sitesinde yapılan açıklamada, “Güncel uluslararası ve bölgesel meseleler görüşüldü. Vladimir Putin ile Aleksandr Lukaşenko, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın Minsk’te bulunduğu süre içinde dostane görüş alışverişine devam etme konusunda anlaştılar.” denildi.Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki ülke liderinin sürekli iletişim halinde olduğunu ve önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşeceklerini bildirdi.Minsk’in, Lukaşenko’nun ABD Başkanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları hakkında bilgi verip vermediği sorusuna yanıt veren Peskov, “Putin ve Lukaşenko sürekli iletişim halindeler. Ayrıca telefon görüşmeleri de olabilir, bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Önümüzdeki günlerde yüz yüze de görüşecekler.” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz Cumartesi günü Belarus Devlet Başkanı'nın basın servisi Lukaşenko ve Kellogg'un uluslararası meseleleri, dünyadaki durumu, bölgesel konuları ve Belarus-Amerikan ilişkilerini ele aldıklarını açıklamıştı.

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