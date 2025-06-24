Putin ve Lukaşenko telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Fatih Altaylı’nın sözleri tarihi bir anekdot içeriyordu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
6 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İran’dan Hürmüz Boğazı hamlesi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
16 milyar veri açığa çıktı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı pazaryerlerinden günümüze bir mecaz
15:15
3 dk
SESLİ HABER
Politico: Trump, Avrupa internetinin fişini çekebilir
15:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Amerikancılık yaparken İsrail karşıtı olamazsınız'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Yalanla ışık kapatılmaz: Güneş balçıkla sıvanmaz’
18:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
18:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
'İran saldırılarında hedefin nükleerden çok daha fazlası olduğunu görüyoruz'
19:08
82 dk
SESLİ HABER
Trump’ın ikiyüzlülüğü: İran’ı nasıl vurdular
20:41
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
22:34
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika'nın hayat damarları petrolle ilgilidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP Milletvekili Gürer: Zeytinliklerin madene açılması bir katliam
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ilgın Su: 'Babam kendi kuşağının babasıydı'
11:05
69 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Oyuncu Ahmet Dursun: 'Çocukluğumda okulda çok zor zamanlar geçirdim'
12:15
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Orhun Yazıtlarından, Ahilik teşkilatına dayanışmanın hikâyesi
14:05
2 dk
TARİHTE BUGÜN
9 Mayıs Zafer Günü Geçit Törenleri'nin ilkinde neler oldu?
14:32
3 dk
ANKARA FARKI
İran-İsrail çatışmasında ateşkes süreci
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘İsrail bu işten asla vazgeçmez’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ilgın Su: '12 Mart öncesi tembihli çocuklardık'
18:14
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Zaman tükendi, Üsküdar geçildi
19:06
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/putin-ve-lukasenko-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1097300515.html
Putin ve Lukaşenko telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Putin ve Lukaşenko telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Avrasya Ekonomik Birliği... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T22:50+0300
2025-06-24T23:33+0300
dünya
belarus
aleksandr lukaşenko
rusya
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/17/1056596924_0:0:3029:1703_1920x0_80_0_0_733240192553b8588fa15d9edb42ca57.jpg
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, Belarus Devlet Başkanlığı basın servisine yakınlığıyla bilinen “Pervıy’s Pool” adlı Telegram kanalında duyuruldu. Açıklamada, “Lukaşenko ve Putin az önce telefonla görüştü” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Lukaşenko ile Putin’in telefon görüşmesinde yaklaşan Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi ile iki ülke arasındaki ortak projelerin uygulanmasının ele alındığı duyuruldu.Telegram kanalının bildirdiğine göre, liderler bu hafta Minsk’te yapılacak Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi ile Belarus-Rusya ittifak gündemini ve ortak proje ile programların devam eden uygulanmasını görüştü.Kremlin tarafından, Putin ve Lukaşenko'nun telefon görüşmesinde uluslararası ve bölgesel konuları ele aldıkları ve Minsk'te dostane görüş alışverişini sürdürme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Kremlin’in internet sitesinde yapılan açıklamada, “Güncel uluslararası ve bölgesel meseleler görüşüldü. Vladimir Putin ile Aleksandr Lukaşenko, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın Minsk’te bulunduğu süre içinde dostane görüş alışverişine devam etme konusunda anlaştılar.” denildi.Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki ülke liderinin sürekli iletişim halinde olduğunu ve önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşeceklerini bildirdi.Minsk’in, Lukaşenko’nun ABD Başkanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları hakkında bilgi verip vermediği sorusuna yanıt veren Peskov, “Putin ve Lukaşenko sürekli iletişim halindeler. Ayrıca telefon görüşmeleri de olabilir, bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Önümüzdeki günlerde yüz yüze de görüşecekler.” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz Cumartesi günü Belarus Devlet Başkanı'nın basın servisi Lukaşenko ve Kellogg'un uluslararası meseleleri, dünyadaki durumu, bölgesel konuları ve Belarus-Amerikan ilişkilerini ele aldıklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/israil-eski-vekili-kanaan-israil-iran-ve-gazzede-uluslararasi-tum-hukuk-normlari-ile-insanlik-1097299850.html
belarus
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/17/1056596924_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_2ab22a298404e278551210f365c61b84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
belarus, aleksandr lukaşenko, rusya, vladimir putin
belarus, aleksandr lukaşenko, rusya, vladimir putin

Putin ve Lukaşenko telefon görüşmesi gerçekleştirdi

22:50 24.06.2025 (güncellendi: 23:33 24.06.2025)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin- Aleksandr Lukaşenko
Vladimir Putin- Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi ile Belarus-Rusya ittifak gündemini ve ortak proje ile programların devam eden uygulanması görüşüldü.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşme, Belarus Devlet Başkanlığı basın servisine yakınlığıyla bilinen “Pervıy’s Pool” adlı Telegram kanalında duyuruldu.
Açıklamada, “Lukaşenko ve Putin az önce telefonla görüştü” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Lukaşenko ile Putin’in telefon görüşmesinde yaklaşan Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi ile iki ülke arasındaki ortak projelerin uygulanmasının ele alındığı duyuruldu.
Telegram kanalının bildirdiğine göre, liderler bu hafta Minsk’te yapılacak Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi ile Belarus-Rusya ittifak gündemini ve ortak proje ile programların devam eden uygulanmasını görüştü.
Kremlin tarafından, Putin ve Lukaşenko'nun telefon görüşmesinde uluslararası ve bölgesel konuları ele aldıkları ve Minsk'te dostane görüş alışverişini sürdürme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.
Kremlin’in internet sitesinde yapılan açıklamada, “Güncel uluslararası ve bölgesel meseleler görüşüldü. Vladimir Putin ile Aleksandr Lukaşenko, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın Minsk’te bulunduğu süre içinde dostane görüş alışverişine devam etme konusunda anlaştılar.” denildi.
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki ülke liderinin sürekli iletişim halinde olduğunu ve önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşeceklerini bildirdi.
Minsk’in, Lukaşenko’nun ABD Başkanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları hakkında bilgi verip vermediği sorusuna yanıt veren Peskov, “Putin ve Lukaşenko sürekli iletişim halindeler. Ayrıca telefon görüşmeleri de olabilir, bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Önümüzdeki günlerde yüz yüze de görüşecekler.” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Belarus Devlet Başkanı'nın basın servisi Lukaşenko ve Kellogg'un uluslararası meseleleri, dünyadaki durumu, bölgesel konuları ve Belarus-Amerikan ilişkilerini ele aldıklarını açıklamıştı.
İsrail Parlamentosu (Knesset) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
DÜNYA
İsrail eski vekili Kanaan: İsrail, İran ve Gazze’de uluslararası tüm hukuk normları ile insanlık ilkelerini ihlal etti
22:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала