https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/akvaryumdaki-baligin-depresyonunu-karton-insandan-arkadaslarla-tedavi-ettiler-1092871379.html

Akvaryumdaki balığın depresyonunu karton insandan arkadaşlarla tedavi ettiler

Akvaryumdaki balığın depresyonunu karton insandan arkadaşlarla tedavi ettiler

Sputnik Türkiye

Japonya'daki akvaryumunun geçici olarak kapatılması sırasında insan izleyicilerini özlediği düşünülen bir güneş balığı alışılmışın dışında bir yolla teselli... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T17:17+0300

2025-01-20T17:17+0300

2025-01-20T17:17+0300

yaşam

japonya

kaikyokan akvaryumu

güneş balığı

karton

depresyon

yalnızlık

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Yamaguchi vilayetinin Shimonoseki kentindeki Kaikyokan akvaryumu çalışanları, geçici kapanma sırasında yemeyi bırakan ve depresif hareketler sergileyen güneş balığının rahatsızlıklarına çare bulmak amacıyla ilginç bir yönteme başvurdu. Akvaryum Aralık ayında tadilat nedeniyle kapandıktan sonra güneş balığı, denizanası yemeyi bıraktı ve vücudunu tanka sürtmeye başladı. Akvaryum kapalıyken tekrar eden sağlık sorunlarının yalnızlıktan kaynaklandığını düşünen bakıcılar, çözüm için son çare olarak kıyafetlerle süslendikleri kartondan insanları, yuvarlak akvaryumun etrafına koydular. 30 kiloluk güneş balığı, kartondan insanlarla süslenmiş manzarası karşısında kısa sürede düzeldi. Yetkililer, balığın ertesi günü daha iyi hissettiğini belirterek akvaryuma bir yıl önce gelen güneş balığının “meraklı” bir kişiliğe sahip olduğunu ve “ziyaretçiler tanka yaklaştığında onlara doğru yüzdüğünü” ifade etti. İnsan canlısı güneş balığının durumu hakkındaki sosyal medya gönderisi ise 12 milyondan fazla görüntülendi.

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japonya

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japonya, kaikyokan akvaryumu, güneş balığı, karton, depresyon, yalnızlık