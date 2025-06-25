Efkan Ala'dan NATO Zirvesi değerlendirmesi: 'Türkiye, güvenilir bir çözüm ortağı'
22:56 25.06.2025 (güncellendi: 23:00 25.06.2025)
© AA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
© AA
Abone ol
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Lahey’de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Ala, Türkiye’nin bölgesel ve küresel sorunlara çözüm üretme kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'ni değerlendirdi.
Zirve kapsamında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Romanya liderleriyle gerçekleştirilen ikili temasların, Türkiye’nin uluslararası alandaki etkisini pekiştirdiğini vurgulayan Ala, “Sayın Cumhurbaşkanımız, liderler diplomasisini en etkili biçimde kullanarak ülkemizin konumunu daha da güçlendirmiştir. Türkiye, küresel düzeyde güvenilir bir çözüm ortağı olduğunu bir kez daha tescillemiştir” ifadelerini kullandı.
Ala, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin barışçıl çözüm arayışlarında Türkiye’den destek talep edilmesinin, ülkenin kriz çözme konusundaki arabuluculuk yeteneğini ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca, Ortadoğu’da sürdürülebilir barışın sağlanması için Türkiye’nin sergilediği siyasi iradenin, ateşkesin korunmasına ve uzun vadeli istikrarın tesisine katkı sunduğunu dile getirdi.
'Örnek bir diplomasi modeli'
Sosyal medya hesabından NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşım yapan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala şunları dile getirdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen etkin diplomasi, Türkiye’nin bölgesel ve küresel meselelerdeki çözüm üretme kapasitesini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Lahey’de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Romanya liderleriyle gerçekleştirilen ikili temaslar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderler diplomasisini en etkili biçimde kullanarak ülkemizin uluslararası konumunu pekiştirmesini sağlamış ve Türkiye’yi küresel düzeyde güvenilir bir çözüm ortağı olarak bir kez daha tescillemiştir. Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl bir zeminde sonlandırılmasına yönelik olarak Türkiye'den destek talebinde bulunulması, ülkemizin uluslararası alanda güvenilir bir arabulucu olarak kriz çözme kapasitesinin en somut kanıtıdır. Ayrıca, Ortadoğu’da sürdürülebilir bir barışın yolunu açmak amacıyla ateşkesin korunmasına ve bölgedeki uzun vadeli istikrarın tesisine yönelik güçlü bir siyasi irade de ortaya konmuştur. Türkiye, vizyoner liderlik sayesinde hem ulusal çıkarlarını korurken hem de bölgesel istikrar, küresel barış ve adalet ilkeleri doğrultusunda örnek bir diplomasi modeli sunmaya devam etmektedir.