Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk savunma sanayi dünyada parmakla gösterilmekte

NATO Zirvesi için Hollanda'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Türk savunma sanayinin dünyada parmakla gösterildiğini... 25.06.2025

Lahey'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayinin dünyada parmakla gösterildiğini vurguladı. Erdoğan, "Konsey oturumunda savunma harcamalarımızı 10 yıllık bir sürede GSYİH yüzde 5'i düzeyine çıkarmayı kararlaştırdık. Her geçen gün ilave krizlerin ortaya çıktığı iklimde alınan bu karar NATO açısından zaruret teşkil ediyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrail ve İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Türkiye'nin bölgesinde barış ülkesi olduğunun altını çizdi.Bölgemizde birçok krizden doğrudan etkilenen müttefikizCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle: "Konsey oturumunda savunma harcamalarımızı 10 yıllık bir sürede GSYİH yüzde 5'i düzeyine çıkarmayı kararlaştırdık. Her geçen gün ilave krizlerin ortaya çıktığı iklimde alınan bu karar NATO açısından zaruret teşkil ediyor. Terörizmden en fazla zarar gören, bölgemizde birçok krizden doğrudan etkilenen müttefikiz. Ülkemizi tüm bu krizlerin, sıcak çatışmaların ve gerilimlerin uzağında tutmaya gayret ediyoruz. Caydırıcılığımızın artırılmasına büyük önem veriyoruz. Türk savunma sanayinin yaptığı büyük atılım dünyada parmakla gösterilmektedirTürk savunma sanayiinin yaptığı büyük atılım dünyada parmakla gösterilmektedir. SİHA ve İHA başta olmak üzere birçok alanda küresel ölçekte söz sahibiyiz. Savunma harcamalarımız yüzde 2 seviyesinin üstündedir. Mevcut altyapı ve savunma sanayi yatırımlarımız, inovasyona ayırdığımız kaynaklar yüzde 5'i yakalamaya en yakın ülkelerdeniz. Birçok müttefikin tehdit ve sınamalar karşısında daha fazla sorumluluk üstlenmek konusunda bizimle aynı çizgiye gelmesini doğru buluyorum. Müttefikler arasında karşılıklı işbirliğinin samimiyetle tesis edilmesi gerekiyor. Müttefikler arasındaki savunma sanayindeki ticari engellerin amasız, fakatsız şekilde kaldırılmasını talep ettik. Bunun tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini ümit ediyoruz.Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruzİsrail ile İran arasındaki en son askeri tırmanma bölgemizi ciddi risklerle karşı karşıya bıraktı. Yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Bölgedeki liderlerle telefon görüşmelerimiz oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler İstanbul'da toplandı. Komşumuz İran'la sorunların kalıcı çözümü, diplomasi ve müzakere ile mümkündür. Bölgemiz savaşla, yıkımla, saldırganlıkla tehditle hiçbir yere ulaşılamayacağının örnekleriyle doludur. Sayın Trump'ın gayretleriyle sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Değerli dostum Trump'ın çağrılarına tarafların koşulsuz uymalarını bekliyoruz. Fiili ateşkesin en kısa zamanda kalıcı sukunete tahvil edilmesini umuyoruz. Müttefikler dahil herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum.Türkiye bölgesinin barış ülkesidirTürkiye'ye herhangi bir saldırı olmadıktan sonra Türkiye'ye yönelik bir saldırı olmadığı takdirde ki şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye bölgesinin barış ülkesidir. Bölgesinde barışın özellikle hakim olması için bütün gayretlerini göstermektedir. Ancak bütün bunların yanında özellikle de İsrail'in bu çekilmez, dayanılmaz tavrına karşı da biz orada zulmün karşısında yer almayı devam ettireceğiz. Eurofighter konusunda görüşmelerimizi yaptıkHer şeyden önce şu an itibariyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde tabii ki atacağımız adımlar milli bütçeden olacaktır. Peyderpey milli bütçeden buraya gerekli payı ayırmak suretiyle NATO'ya desteğimizi vermiş olacağız. Eurofighter konusunda görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Almanya ve İngiltere ile görüşüyoruz. Bu konuda olumlu gelişmeler var. Bunu gerçekleştirdikten sonra inşallah adımlarımızı atmış olacağız.Trump'la yaptığımız görüşmede S400'ü konuşmadık. O gündemimizde değil. O iş bitmiştir. F35'i görüştük. F35 konusunda 1 milyar 300 milyon dolar gibi bir ödeme yaptık. F35'leri alma konusunda Trump'ın iyi niyetli olduğunu gördük. F16'ların bakım ve onarımı F35'lerin alımıyla ilgili sorumlu arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyorlar.

