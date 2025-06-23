https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/batman-valiligi-duyurdu-bilirkisi-heyeti-kaza-yapti-5-can-kaybi-var-1097256244.html
Batman Valiliği duyurdu: Bilirkişi heyeti kaza yaptı, 5 can kaybı var
Batman Valiliği duyurdu: Bilirkişi heyeti kaza yaptı, 5 can kaybı var
Sputnik Türkiye
Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin Batman Valiliği açıklama... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T16:20+0300
2025-06-23T16:20+0300
2025-06-23T16:41+0300
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Batman’ın Sason ilçesinde bugün saat 14.10 sıralarında yaşanan kazada, bilirkişi heyetini taşıyan araç şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, sürücünün kimliği ve aracın plakası henüz açıklanmadı.Bilirkişi ekibi keşif dönüşündeydiBatman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kaza yapan heyet, idare mahkemesinde açılan bir iptal davası kapsamında gerçekleştirilen adli keşif işlemleri sonrası dönüş yolundaydı. Açıklamada, “Mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin kazaya karıştığı anlaşılmıştır” denildi.Kazanın hemen ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. AFAD ve güvenlik birimleri, kazanın nedenini tespit etmek için bölgede detaylı inceleme başlattı. Aracın şarampole nasıl yuvarlandığına dair teknik araştırma sürüyor.Batman Valiliği, yaşanan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”
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Batman Valiliği duyurdu: Bilirkişi heyeti kaza yaptı, 5 can kaybı var
16:20 23.06.2025 (güncellendi: 16:41 23.06.2025)
Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin Batman Valiliği açıklama yaptı.
Batman’ın Sason ilçesinde bugün saat 14.10 sıralarında yaşanan kazada, bilirkişi heyetini taşıyan araç şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, sürücünün kimliği ve aracın plakası henüz açıklanmadı.
Bilirkişi ekibi keşif dönüşündeydi
Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kaza yapan heyet, idare mahkemesinde açılan bir iptal davası kapsamında gerçekleştirilen adli keşif işlemleri sonrası dönüş yolundaydı. Açıklamada, “Mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin kazaya karıştığı anlaşılmıştır” denildi.
Kazanın hemen ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. AFAD ve güvenlik birimleri, kazanın nedenini tespit etmek için bölgede detaylı inceleme başlattı. Aracın şarampole nasıl yuvarlandığına dair teknik araştırma sürüyor.
Batman Valiliği, yaşanan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”