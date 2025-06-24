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Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor: Endonezya'da aktif yanardağın içine düşen turist 4 gündür kurtarılmayı bekliyor
Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor: Endonezya'da aktif yanardağın içine düşen turist 4 gündür kurtarılmayı bekliyor
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Endonezya'daki Rinjani Dağı'nda tüyler ürperten bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Brezilyalı turist Juliana Marins, yürüyüş rehberinin kendisini yalnız... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T11:15+0300
2025-06-24T11:15+0300
yaşam
endonezya
yanardağ
kurtarma
kurtarma
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Brezilyalı Juliana Marins, bir grup turist ile birlikte Endonezya'nın Lombok Adası’nda yer alan Rinjani Dağı’na tırmanıyordu. Ancak, 26 yaşındaki kadın dinlenmek için durduğunda, yürüyüş rehberinin gruba onsuz devam ettiği iddia edildi. Rehber geri döndüğünde, Marins'in uçurumdan düştüğü anlaşıldı.🎥 Son görüntüler: Drone kamerası hayatta olduğunu gösterdiKurtarma ekipleri Marins'in yardım çığlıklarını Cumartesi sabahı duydu. Drone görüntülerinde gri toprak zeminde otururken görülen genç kadının, hayatta olduğu ancak şokta göründüğü bildirildi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde sinyal kesildi.🌫️ Hava koşulları kurtarma ekiplerini zorluyorEndonezya yetkilileri, bölgedeki yoğun sis ve sarp arazinin kurtarma operasyonlarını engellediğini belirtti. Termal drone kullanımı bile sis nedeniyle etkisiz kalırken, ekipler zaman zaman geri çekilmek zorunda kaldı.🧭 Aileden tepki: Park neden hâlâ açık?Marins’in ailesi sosyal medya üzerinden parkın halen açık olmasına sert tepki gösterdi. "Juliana'nın üç gündür yiyeceği, suyu, sıcak giysisi yok. Park hala ziyaretçilere açık!" diyerek yetkilileri eleştirdi.🌍 Uluslararası destek: Brezilya hükümeti devredeBrezilya Dışişleri Bakanlığı, kurtarma sürecini izlemek üzere bölgeye iki büyükelçilik görevlisi gönderdiğini duyurdu. Endonezya ile temas halinde olduklarını ve operasyonun hızlandırılması gerektiğini vurguladılar.📉 Geçmişte de benzer kazalar yaşandıRinjani Dağı daha önce de benzer trajedilere sahne oldu. 2022’de bir Portekizli turist, 2024’te ise bir Malezyalı yürüyüşçü bu zorlu parkurda hayatını kaybetti. Bu durum, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.Juliana Marins şu an nerede?Kurtarma ekipleri, Marins’in yanardağın 500 metre altında, sarp ve sisli bir bölgede olduğunu tespit etti. Çalışmalar sürüyor.Neden kurtarma çalışmaları gecikti?Zorlu arazi koşulları, yoğun sis ve sınırlı görünürlük nedeniyle operasyonlar aksadı. Termal dronlar bile etkili kullanılamadı.Yürüyüş rehberi neden yalnız bıraktı?Olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldı. Ailenin iddiasına göre rehber, Marins dinlenmek isterken gruba devam etmeyi tercih etti.Rinjani Dağı güvenli mi?Rinjani Dağı, Endonezya’nın popüler turistik noktalarından biri ancak geçmişte birçok ölümcül kaza yaşandı. Dağcılık için ciddi fiziksel ve teknik hazırlık gerekiyor.
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endonezya, yanardağ, kurtarma, kurtarma, arama kurtarma, arama-kurtarma
endonezya, yanardağ, kurtarma, kurtarma, arama kurtarma, arama-kurtarma

Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor: Endonezya'da aktif yanardağın içine düşen turist 4 gündür kurtarılmayı bekliyor

11:15 24.06.2025
© FotoğrafJuliana Marins
Juliana Marins - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© Fotoğraf
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Endonezya'daki Rinjani Dağı'nda tüyler ürperten bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Brezilyalı turist Juliana Marins, yürüyüş rehberinin kendisini yalnız bırakmasının ardından aktif bir yanardağın 1.600 fit (yaklaşık 500 metre) altında mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları yoğun sis ve zorlu arazi koşulları nedeniyle güçlükle ilerliyor.
Brezilyalı Juliana Marins, bir grup turist ile birlikte Endonezya'nın Lombok Adası’nda yer alan Rinjani Dağı’na tırmanıyordu. Ancak, 26 yaşındaki kadın dinlenmek için durduğunda, yürüyüş rehberinin gruba onsuz devam ettiği iddia edildi. Rehber geri döndüğünde, Marins'in uçurumdan düştüğü anlaşıldı.

🎥 Son görüntüler: Drone kamerası hayatta olduğunu gösterdi

Kurtarma ekipleri Marins'in yardım çığlıklarını Cumartesi sabahı duydu. Drone görüntülerinde gri toprak zeminde otururken görülen genç kadının, hayatta olduğu ancak şokta göründüğü bildirildi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde sinyal kesildi.

🌫️ Hava koşulları kurtarma ekiplerini zorluyor

Endonezya yetkilileri, bölgedeki yoğun sis ve sarp arazinin kurtarma operasyonlarını engellediğini belirtti. Termal drone kullanımı bile sis nedeniyle etkisiz kalırken, ekipler zaman zaman geri çekilmek zorunda kaldı.

🧭 Aileden tepki: Park neden hâlâ açık?

Marins’in ailesi sosyal medya üzerinden parkın halen açık olmasına sert tepki gösterdi. "Juliana'nın üç gündür yiyeceği, suyu, sıcak giysisi yok. Park hala ziyaretçilere açık!" diyerek yetkilileri eleştirdi.

🌍 Uluslararası destek: Brezilya hükümeti devrede

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, kurtarma sürecini izlemek üzere bölgeye iki büyükelçilik görevlisi gönderdiğini duyurdu. Endonezya ile temas halinde olduklarını ve operasyonun hızlandırılması gerektiğini vurguladılar.

📉 Geçmişte de benzer kazalar yaşandı

Rinjani Dağı daha önce de benzer trajedilere sahne oldu. 2022’de bir Portekizli turist, 2024’te ise bir Malezyalı yürüyüşçü bu zorlu parkurda hayatını kaybetti. Bu durum, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Juliana Marins şu an nerede?

Kurtarma ekipleri, Marins’in yanardağın 500 metre altında, sarp ve sisli bir bölgede olduğunu tespit etti. Çalışmalar sürüyor.

Neden kurtarma çalışmaları gecikti?

Zorlu arazi koşulları, yoğun sis ve sınırlı görünürlük nedeniyle operasyonlar aksadı. Termal dronlar bile etkili kullanılamadı.

Yürüyüş rehberi neden yalnız bıraktı?

Olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldı. Ailenin iddiasına göre rehber, Marins dinlenmek isterken gruba devam etmeyi tercih etti.

Rinjani Dağı güvenli mi?

Rinjani Dağı, Endonezya’nın popüler turistik noktalarından biri ancak geçmişte birçok ölümcül kaza yaşandı. Dağcılık için ciddi fiziksel ve teknik hazırlık gerekiyor.
Hayal Köseoglu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
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