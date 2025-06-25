https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/barcelonanin-yildizi-lewandowski-antalyaya-geldi-gunes-ter-tekrar-1097333903.html

Barcelona'nın yıldızı Lewandowski Antalya'ya geldi: 'Güneş, ter, tekrar'

Barcelona'nın yıldızı Lewandowski Antalya'ya geldi: 'Güneş, ter, tekrar'

Sputnik Türkiye

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, yaz tatilini geçirmek üzere ailesiyle birlikte Antalya’ya geldi. Tatil için Belek’teki bir oteli tercih... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T19:05+0300

2025-06-25T19:05+0300

2025-06-25T19:05+0300

türki̇ye

antalya

güneş

otel

otel odası

tatil

ara tatil

adli tatil

okullar tatil

robert lewandowski

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097333682_0:114:750:536_1920x0_80_0_0_775b3952d326e7b3aedbeafdb0f9b981.jpg

Dünyaca ünlü futbolcu Robert Lewandowski, ailesiyle tatil için Antalya'yı tercih etti.Belekte bulunan bir otelde tatilini antrenman yaparak sürdüren Lewandowski, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak 'Güneş, ter, tekrar' notunu düştü. Ünlü futbolcunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Lewandowski’nin tatil için Türkiye’yi tercih etmesi, Türk futbolseverler arasında da memnuniyetle karşılandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/jason-statham-antalyaya-tatile-geldi-2-evime-geri-donmek-harika-1096768984.html

türki̇ye

antalya

güneş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, güneş, otel, otel odası, tatil, ara tatil, adli tatil, okullar tatil, robert lewandowski