https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/barcelonanin-yildizi-lewandowski-antalyaya-geldi-gunes-ter-tekrar-1097333903.html
Barcelona'nın yıldızı Lewandowski Antalya'ya geldi: 'Güneş, ter, tekrar'
Barcelona'nın yıldızı Lewandowski Antalya'ya geldi: 'Güneş, ter, tekrar'
Sputnik Türkiye
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, yaz tatilini geçirmek üzere ailesiyle birlikte Antalya’ya geldi. Tatil için Belek’teki bir oteli tercih... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T19:05+0300
2025-06-25T19:05+0300
2025-06-25T19:05+0300
türki̇ye
antalya
güneş
otel
otel odası
tatil
ara tatil
adli tatil
okullar tatil
robert lewandowski
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Dünyaca ünlü futbolcu Robert Lewandowski, ailesiyle tatil için Antalya'yı tercih etti.Belekte bulunan bir otelde tatilini antrenman yaparak sürdüren Lewandowski, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak 'Güneş, ter, tekrar' notunu düştü. Ünlü futbolcunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Lewandowski’nin tatil için Türkiye’yi tercih etmesi, Türk futbolseverler arasında da memnuniyetle karşılandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/jason-statham-antalyaya-tatile-geldi-2-evime-geri-donmek-harika-1096768984.html
türki̇ye
antalya
güneş
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antalya, güneş, otel, otel odası, tatil, ara tatil, adli tatil, okullar tatil, robert lewandowski
antalya, güneş, otel, otel odası, tatil, ara tatil, adli tatil, okullar tatil, robert lewandowski
Barcelona'nın yıldızı Lewandowski Antalya'ya geldi: 'Güneş, ter, tekrar'
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, yaz tatilini geçirmek üzere ailesiyle birlikte Antalya’ya geldi. Tatil için Belek’teki bir oteli tercih eden golcü oyuncu, daha önce de sık sık aynı otelde konaklamıştı.
Dünyaca ünlü futbolcu Robert Lewandowski, ailesiyle tatil için Antalya'yı tercih etti.
Belekte bulunan bir otelde tatilini antrenman yaparak sürdüren Lewandowski, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak 'Güneş, ter, tekrar' notunu düştü. Ünlü futbolcunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Lewandowski’nin tatil için Türkiye’yi tercih etmesi, Türk futbolseverler arasında da memnuniyetle karşılandı.