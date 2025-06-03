https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/jason-statham-antalyaya-tatile-geldi-2-evime-geri-donmek-harika-1096768984.html

Jason Statham, Antalya'ya tatile geldi: '2. evime geri dönmek harika'

Jason Statham, Antalya'ya tatile geldi: '2. evime geri dönmek harika'

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Belek bölgesindeki bir otelde tatil yapan dünyaca ünlü sinema oyuncusu Jason Statham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T17:24+0300

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tatil

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Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, tatil yaptığı Antalya’dan sosyal medya paylaşımında bulundu.Taşıyıcı ve Hızlı ve Öfkeli filmlerinin yıldızı Jason Statham, Antalya’nın Belek bölgesinde bulunan bir otelde tatil yaparken sosyal medya hesabından ''2. evime geri dönmek harika'' dedi. Çok sayıda etkileşim alan ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.Jason Statham kimdir?26 Temmuz 1967 tarihinde İngiltere'nin Shirebrook kentinde dünyaya gelen Jason Statham, sinemaya girişini yönetmen Guy Ritchie’nin keşfiyle yaptı. İlk filmi 'Lock, Stock and Two Smoking Barrels' (1998), onu sinema dünyasına tanıttı. Ardından yine Guy Ritchie’nin yönettiği 'Snatch' (2000) ile tanınırlığını artırdı. Asıl çıkışını ise 'Taşıyıcı' serisiyle yaptı. Bu filmlerdeki dövüş sahnelerinde dublör kullanmaması, dövüş sanatlarına ve fiziksel performansa olan yeteneğiyle aksiyon türünün aranan yüzlerinden biri oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220606/jason-statham-ve-rosie-huntington-whiteley-antalyada-tatil-yapti-1057032630.html

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antalya, jason statham, hollywood, sinema, sinema filmi, sinema salonu, yabancı sinema, tatil