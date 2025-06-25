https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/bankta-satranc-oynayan-gencler-kaldirilmisti-kadikoy-belediyesinden-satranc-daveti-1097334425.html

Bankta satranç oynayan gençler kaldırılmıştı: Kadıköy Belediyesi'nden satranç daveti

Bankta satranç oynayan gençler kaldırılmıştı: Kadıköy Belediyesi'nden satranç daveti

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy’de parkta satranç oynayan iki genç, seyyar satıcı olduğu tahmin edilen bir kişinin müdahalesiyle banktan kaldırılmaya çalışılınca sosyal... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T19:31+0300

2025-06-25T19:31+0300

2025-06-25T19:32+0300

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Kadıköy'de satranç oynayan gençleri banktan kaldırmaya çalışan seyyar satıcının tezgahına el konuldu.Moda Sahili'nde parkta satranç oynayan iki genç, seyyar satıcı olduğu tahmin edilen bir kişinin müdahalesiyle neye uğradığını şaşırdı. Şahıs, "Tezgah benim, kalkın" diyerek gençleri banktan kaldırmaya çalıştı. Gençlerin ücretsiz oynadıklarını söylemesine rağmen ikna olmayan adam, “Zabıta gelirse kavga çıkar, ben sizi koruyorum” ifadelerini kullandı. Tartışma çevredeki halkın dikkatini çekerken, olay sosyal medyada gündem oldu.Gündeme gelen video sonrası Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın talimatıyla seyyar satıcının tezgahı sahilden kaldırıldı. Olayın ardından paylaşım yapan Başkan Kösedağı, ''Satranç takımlarımı alıp yarın 20.00'de Moda Sahil'deki banklarda satranç oynayacağım. Herkesi sahile satranç oynamaya beklerim, yarın görüşmek üzere...'' dedi.

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