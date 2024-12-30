https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/satranc-ustasi-magnus-carlsen-kot-pantolon-krizi-sonrasi-turnuvaya-geri-donuyor-1092183281.html

Satranç ustası Magnus Carlsen, kot pantolon krizi sonrası turnuvaya geri dönüyor

Satranç ustası Magnus Carlsen, kot pantolon krizi sonrası turnuvaya geri dönüyor

Sputnik Türkiye

ABD'de katıldığı satranç turnuvasında kot pantolon giydiği için ceza alan ve turnuvayı bırakan dünyanın bir numaralı satranç oyuncusu Magnus Carlsen, kıyafet... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T16:38+0300

2024-12-30T16:38+0300

2024-12-30T16:40+0300

dünya

magnus carlsen

abd

uluslararası satranç federasyonu (fide)

kot pantolon

satranç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092184116_0:320:3070:2048_1920x0_80_0_0_beffb194d81b6fed0b299a589da695fe.jpg

Norveçli satranç ustası Magnus Carlsen, 27 Aralık Cuma günü ABD'nin New York kentinde düzenlenen Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda üstünde kot pantolon varken turnuvada oynama başlamış ve yetkililerden ceza almıştı. Karşılaşma sonrasında üstünü değiştirmeyi teklif eden Carlsen, 'hayır' yanıtını alınca turnuvadan çekildiğini açıkladı. Uluslararası Satranç Federasyonu (Fide) ise aynı gün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Beş kez satranç şampiyonu olan Magnus Carlsen basına yaptığı açıklamada, bir öğle yemeği toplantısı için kot pantolon giydiğini ve turnuvaya giderken bu pantolonu başka bir pantolonla değiştirmediğini söyledi. Hafta sonu yaşanan gelişmeler sonrasında Uluslararası Satranç Federasyonu'nun (Fide) turnuva sırasında kabul edilebilir kıyafetler listesini gevşettiğini duyurmasını takiben Carlsen, turnuvaya devam edeceğini açıkladı. FİDE açıklamasında "FIDE, Magnus Carlsen'in FIDE Dünya Yıldırım Şampiyonası'na katılacağını duyurmaktan mutluluk duyar" ifadelerini kullandı.Carlsen ise dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yarın kesinlikle kot pantolonla oynayacağım" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/hindistanli-18-yasindaki-oyuncu-en-genc-dunya-satranc-sampiyonu-oldu-1091483871.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

magnus carlsen, abd, uluslararası satranç federasyonu (fide), kot pantolon, satranç