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Satranç ustası Magnus Carlsen, kot pantolon krizi sonrası turnuvaya geri dönüyor
Satranç ustası Magnus Carlsen, kot pantolon krizi sonrası turnuvaya geri dönüyor
Sputnik Türkiye
ABD'de katıldığı satranç turnuvasında kot pantolon giydiği için ceza alan ve turnuvayı bırakan dünyanın bir numaralı satranç oyuncusu Magnus Carlsen, kıyafet... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T16:38+0300
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dünya
magnus carlsen
abd
uluslararası satranç federasyonu (fide)
kot pantolon
satranç
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Norveçli satranç ustası Magnus Carlsen, 27 Aralık Cuma günü ABD'nin New York kentinde düzenlenen Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda üstünde kot pantolon varken turnuvada oynama başlamış ve yetkililerden ceza almıştı. Karşılaşma sonrasında üstünü değiştirmeyi teklif eden Carlsen, 'hayır' yanıtını alınca turnuvadan çekildiğini açıkladı. Uluslararası Satranç Federasyonu (Fide) ise aynı gün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Beş kez satranç şampiyonu olan Magnus Carlsen basına yaptığı açıklamada, bir öğle yemeği toplantısı için kot pantolon giydiğini ve turnuvaya giderken bu pantolonu başka bir pantolonla değiştirmediğini söyledi. Hafta sonu yaşanan gelişmeler sonrasında Uluslararası Satranç Federasyonu'nun (Fide) turnuva sırasında kabul edilebilir kıyafetler listesini gevşettiğini duyurmasını takiben Carlsen, turnuvaya devam edeceğini açıkladı. FİDE açıklamasında "FIDE, Magnus Carlsen'in FIDE Dünya Yıldırım Şampiyonası'na katılacağını duyurmaktan mutluluk duyar" ifadelerini kullandı.Carlsen ise dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yarın kesinlikle kot pantolonla oynayacağım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/hindistanli-18-yasindaki-oyuncu-en-genc-dunya-satranc-sampiyonu-oldu-1091483871.html
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magnus carlsen, abd, uluslararası satranç federasyonu (fide), kot pantolon, satranç
magnus carlsen, abd, uluslararası satranç federasyonu (fide), kot pantolon, satranç

Satranç ustası Magnus Carlsen, kot pantolon krizi sonrası turnuvaya geri dönüyor

16:38 30.12.2024 (güncellendi: 16:40 30.12.2024)
© AP Photo / Jon GambrellSatranç ustası Magnus Carlsen, kot pantolon krizi sonrası turnuvaya geri dönüyor
Satranç ustası Magnus Carlsen, kot pantolon krizi sonrası turnuvaya geri dönüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Jon Gambrell
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ABD'de katıldığı satranç turnuvasında kot pantolon giydiği için ceza alan ve turnuvayı bırakan dünyanın bir numaralı satranç oyuncusu Magnus Carlsen, kıyafet kurallarındaki 'gevşetme' sonrası turnuvaya döndüğünü açıkladı. Carlsen "Yarın kesinlikle kot pantolonla oynayacağım" dedi.
Norveçli satranç ustası Magnus Carlsen, 27 Aralık Cuma günü ABD'nin New York kentinde düzenlenen Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda üstünde kot pantolon varken turnuvada oynama başlamış ve yetkililerden ceza almıştı. Karşılaşma sonrasında üstünü değiştirmeyi teklif eden Carlsen, 'hayır' yanıtını alınca turnuvadan çekildiğini açıkladı.
Uluslararası Satranç Federasyonu (Fide) ise aynı gün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün, Bay Magnus Carlsen, bu etkinlik için uzun süredir yürürlükte olan düzenlemeler uyarınca açıkça yasak olan kot pantolon giyerek kıyafet yönetmeliğini ihlal etti. Baş Hakem, Bay Carlsen'i ihlalden haberdar etti, 200 dolar para cezası verdi ve kıyafetini değiştirmesini istedi. Ne yazık ki, Bay Carlsen reddetti ve sonuç olarak dokuzuncu rauntta eşleştirilmedi."
© Fotoğraf : Magnus Carlsen sosyal medyaSatranç ustası Magnus Carlsen, kot pantolon krizi sonrası turnuvaya geri dönüyor
Satranç ustası Magnus Carlsen, kot pantolon krizi sonrası turnuvaya geri dönüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© Fotoğraf : Magnus Carlsen sosyal medya
Beş kez satranç şampiyonu olan Magnus Carlsen basına yaptığı açıklamada, bir öğle yemeği toplantısı için kot pantolon giydiğini ve turnuvaya giderken bu pantolonu başka bir pantolonla değiştirmediğini söyledi.
Hafta sonu yaşanan gelişmeler sonrasında Uluslararası Satranç Federasyonu'nun (Fide) turnuva sırasında kabul edilebilir kıyafetler listesini gevşettiğini duyurmasını takiben Carlsen, turnuvaya devam edeceğini açıkladı. FİDE açıklamasında "FIDE, Magnus Carlsen'in FIDE Dünya Yıldırım Şampiyonası'na katılacağını duyurmaktan mutluluk duyar" ifadelerini kullandı.
Carlsen ise dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yarın kesinlikle kot pantolonla oynayacağım" dedi.
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