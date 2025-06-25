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Avrupa peşinde: Bonservisi için 100 milyon euro telaffuz ediliyor
Avrupa peşinde: Bonservisi için 100 milyon euro telaffuz ediliyor
Sputnik Türkiye
Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, sadece performansıyla değil, piyasa değeriyle de Avrupa’nın gündeminde. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vuran milli... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T07:06+0300
2025-06-25T07:06+0300
spor
kenan yıldız
juventus
dünya kupası
fifa
bonservis
transfer
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İtalyan devi Juventus’ta forma giyen 20 yaşındaki Kenan Yıldız, futbol dünyasında yükselmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız sezon hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, son olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda adını duyurdu.Turnuvada çıktığı 2 maçta 3 gol atan Kenan Yıldız, gol krallığı yarışında zirveye oturdu. Juventus'un kilit oyuncularından biri haline gelen milli futbolcu, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmiş durumda.Maaşına zam yaptıİtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Mevcut maaşı 1.5 milyon Euro olan genç yıldızın ücretinin, bonuslarla birlikte 4.5 milyon Euro seviyesine çıkarılacağı ifade ediliyor.Ancak asıl dikkat çeken gelişme, Juventus’un Kenan Yıldız için belirlediği bonservis bedeli oldu. Kulüp, oyuncusunun piyasa değerini 70-80 milyon Euro aralığında değerlendirirken, resmi bir transfer teklifinde ise 100 milyon Euro talep edecek. Transfermarkt verilerine göre Kenan’ın mevcut piyasa değeri ise 50 milyon Euro seviyesinde.Geride bıraktığımız sezonda 50 maçta 12 gol ve 8 asistlik katkı yapan Kenan Yıldız, A Milli Takım formasını da 21 kez giydi ve 2 gol attı. Gelişimi her geçen gün hızla devam eden genç futbolcunun geleceği, şimdiden futbol dünyasının en çok merak edilen konularından biri haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/unlu-futbol-takimi-olympique-lyon-kume-dustu-1097299733.html
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kenan yıldız, juventus, dünya kupası, fifa, bonservis, transfer
kenan yıldız, juventus, dünya kupası, fifa, bonservis, transfer

Avrupa peşinde: Bonservisi için 100 milyon euro telaffuz ediliyor

07:06 25.06.2025
© Georgi LicovskiKenan Yıldız
Kenan Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© Georgi Licovski
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Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, sadece performansıyla değil, piyasa değeriyle de Avrupa’nın gündeminde. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vuran milli futbolcu için Juventus’un istediği rakam dudak uçuklattı. Maaşına yapılacak zam da dikkat çekti.
İtalyan devi Juventus’ta forma giyen 20 yaşındaki Kenan Yıldız, futbol dünyasında yükselmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız sezon hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, son olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda adını duyurdu.
Turnuvada çıktığı 2 maçta 3 gol atan Kenan Yıldız, gol krallığı yarışında zirveye oturdu. Juventus'un kilit oyuncularından biri haline gelen milli futbolcu, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmiş durumda.

Maaşına zam yaptı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Mevcut maaşı 1.5 milyon Euro olan genç yıldızın ücretinin, bonuslarla birlikte 4.5 milyon Euro seviyesine çıkarılacağı ifade ediliyor.
Ancak asıl dikkat çeken gelişme, Juventus’un Kenan Yıldız için belirlediği bonservis bedeli oldu. Kulüp, oyuncusunun piyasa değerini 70-80 milyon Euro aralığında değerlendirirken, resmi bir transfer teklifinde ise 100 milyon Euro talep edecek. Transfermarkt verilerine göre Kenan’ın mevcut piyasa değeri ise 50 milyon Euro seviyesinde.
Geride bıraktığımız sezonda 50 maçta 12 gol ve 8 asistlik katkı yapan Kenan Yıldız, A Milli Takım formasını da 21 kez giydi ve 2 gol attı. Gelişimi her geçen gün hızla devam eden genç futbolcunun geleceği, şimdiden futbol dünyasının en çok merak edilen konularından biri haline geldi.
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