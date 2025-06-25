https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/avrupa-pesinde-bonservisi-icin-100-milyon-euro-telaffuz-ediliyor-1097303716.html

Avrupa peşinde: Bonservisi için 100 milyon euro telaffuz ediliyor

Avrupa peşinde: Bonservisi için 100 milyon euro telaffuz ediliyor

Sputnik Türkiye

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, sadece performansıyla değil, piyasa değeriyle de Avrupa’nın gündeminde. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vuran milli... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T07:06+0300

2025-06-25T07:06+0300

2025-06-25T07:06+0300

spor

kenan yıldız

juventus

dünya kupası

fifa

bonservis

transfer

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İtalyan devi Juventus’ta forma giyen 20 yaşındaki Kenan Yıldız, futbol dünyasında yükselmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız sezon hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, son olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda adını duyurdu.Turnuvada çıktığı 2 maçta 3 gol atan Kenan Yıldız, gol krallığı yarışında zirveye oturdu. Juventus'un kilit oyuncularından biri haline gelen milli futbolcu, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmiş durumda.Maaşına zam yaptıİtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Mevcut maaşı 1.5 milyon Euro olan genç yıldızın ücretinin, bonuslarla birlikte 4.5 milyon Euro seviyesine çıkarılacağı ifade ediliyor.Ancak asıl dikkat çeken gelişme, Juventus’un Kenan Yıldız için belirlediği bonservis bedeli oldu. Kulüp, oyuncusunun piyasa değerini 70-80 milyon Euro aralığında değerlendirirken, resmi bir transfer teklifinde ise 100 milyon Euro talep edecek. Transfermarkt verilerine göre Kenan’ın mevcut piyasa değeri ise 50 milyon Euro seviyesinde.Geride bıraktığımız sezonda 50 maçta 12 gol ve 8 asistlik katkı yapan Kenan Yıldız, A Milli Takım formasını da 21 kez giydi ve 2 gol attı. Gelişimi her geçen gün hızla devam eden genç futbolcunun geleceği, şimdiden futbol dünyasının en çok merak edilen konularından biri haline geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/unlu-futbol-takimi-olympique-lyon-kume-dustu-1097299733.html

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Sputnik Türkiye

kenan yıldız, juventus, dünya kupası, fifa, bonservis, transfer