Aşırı sıcak hava dalgası etkili oluyor: Evden çıkmayın uyarısı yapıldı, termometreler 40 dereceye dayandı
06:54 25.06.2025 (güncellendi: 06:55 25.06.2025)
© AP Photo / Nam Y. HuhABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı
© AP Photo / Nam Y. Huh
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Meteoroloji'den bugünkü hava durumu tahminlerine göre aşırı sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı. Termometreler 40 dereceye dayanırken uzmanlar aşırı sıcaklara karşı uyardı. Antalya ve Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece olacak. Türkiye genelinde yağış beklenmezken il il hava sıcakları ve detaylar haberimizde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Haziran Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye aşırı sıcak bir hava dalgasına giriyor. Hava sıcaklıkları, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar aşırı sıcaklıkları doğal bir afet olarak nitelerken gerekmedikçe evden dışarı çıkmayın uyarıları yapıyor. Özellikle sıcaklıkların 35°C'yi geçeceği yerler için güneşin yoğun olduğu saatlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçınılması gerektiği belirtiliyor.
MARMARA
Balıkesir 36°C, Az bulutlu ve açık
Edirne 38°C, Az bulutlu ve açık
İstanbul 33°C, Az bulutlu ve açık
Kırklareli 35°C, Az bulutlu ve açık
Balıkesir 36°C, Az bulutlu ve açık
Edirne 38°C, Az bulutlu ve açık
İstanbul 33°C, Az bulutlu ve açık
Kırklareli 35°C, Az bulutlu ve açık
EGE
Afyonkarahisar 33°C, Az bulutlu ve açık
İzmir 38°C, Az bulutlu ve açık
Muğla 38°C, Az bulutlu ve açık
Uşak 35°C, Az bulutlu ve açık
Afyonkarahisar 33°C, Az bulutlu ve açık
İzmir 38°C, Az bulutlu ve açık
Muğla 38°C, Az bulutlu ve açık
Uşak 35°C, Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Adana 36°C, Az bulutlu ve açık
Antalya 40°C, Az bulutlu ve açık
Hatay 32°C, Az bulutlu ve açık
Isparta 35°C, Az bulutlu ve açık
Adana 36°C, Az bulutlu ve açık
Antalya 40°C, Az bulutlu ve açık
Hatay 32°C, Az bulutlu ve açık
Isparta 35°C, Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Ankara 34°C, Az bulutlu ve açık
Eskişehir 34°C, Az bulutlu ve açık
Konya 33°C, Az bulutlu ve açık
Sivas 30°C, Az bulutlu ve açık
Ankara 34°C, Az bulutlu ve açık
Eskişehir 34°C, Az bulutlu ve açık
Konya 33°C, Az bulutlu ve açık
Sivas 30°C, Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu 32°C, Az bulutlu ve açık
Düzce 35°C, Az bulutlu ve açık
Sinop 30°C, Az bulutlu ve açık
Zonguldak 29°C, Az bulutlu ve açık
Bolu 32°C, Az bulutlu ve açık
Düzce 35°C, Az bulutlu ve açık
Sinop 30°C, Az bulutlu ve açık
Zonguldak 29°C, Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 35°C, Az bulutlu ve açık
Rize 27°C, Az bulutlu ve açık
Samsun 29°C, Az bulutlu ve açık
Trabzon 25°C, Az bulutlu ve açık
Amasya 35°C, Az bulutlu ve açık
Rize 27°C, Az bulutlu ve açık
Samsun 29°C, Az bulutlu ve açık
Trabzon 25°C, Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Erzurum 27°C, Az bulutlu ve açık
Kars 25°C, Az bulutlu ve açık
Malatya 36°C, Az bulutlu ve açık
Van 25°C, Az bulutlu ve açık
Erzurum 27°C, Az bulutlu ve açık
Kars 25°C, Az bulutlu ve açık
Malatya 36°C, Az bulutlu ve açık
Van 25°C, Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 40°C, Az bulutlu ve açık
Gaziantep 38°C, Az bulutlu ve açık
Mardin 36°C, Az bulutlu ve açık
Siirt 38°C, Az bulutlu ve açık
Diyarbakır 40°C, Az bulutlu ve açık
Gaziantep 38°C, Az bulutlu ve açık
Mardin 36°C, Az bulutlu ve açık
Siirt 38°C, Az bulutlu ve açık