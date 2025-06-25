https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/asiri-sicak-hava-dalgasi-etkili-oluyor-evden-cikmayin-uyarisi-yapildi-termometreler-40-dereceye-1097303395.html

Aşırı sıcak hava dalgası etkili oluyor: Evden çıkmayın uyarısı yapıldı, termometreler 40 dereceye dayandı

Aşırı sıcak hava dalgası etkili oluyor: Evden çıkmayın uyarısı yapıldı, termometreler 40 dereceye dayandı

Sputnik Türkiye

Türkiye sıcak hava dalgasına giriyor. Antalya ve Diyarbakır’da sıcaklık 40°C. Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, il il detaylar haberimizde.

2025-06-25T06:54+0300

2025-06-25T06:54+0300

2025-06-25T06:55+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

hava durumu

istanbul hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

aşırı sıcaklar

sıcak hava

sıcak hava dalgası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/16/1058992365_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_334684a12a592ba1d5242f1008eaaf49.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Haziran Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye aşırı sıcak bir hava dalgasına giriyor. Hava sıcaklıkları, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Uzmanlar aşırı sıcaklıkları doğal bir afet olarak nitelerken gerekmedikçe evden dışarı çıkmayın uyarıları yapıyor. Özellikle sıcaklıkların 35°C'yi geçeceği yerler için güneşin yoğun olduğu saatlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçınılması gerektiği belirtiliyor. MARMARABalıkesir 36°C, Az bulutlu ve açıkEdirne 38°C, Az bulutlu ve açıkİstanbul 33°C, Az bulutlu ve açıkKırklareli 35°C, Az bulutlu ve açıkEGEAfyonkarahisar 33°C, Az bulutlu ve açıkİzmir 38°C, Az bulutlu ve açıkMuğla 38°C, Az bulutlu ve açıkUşak 35°C, Az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana 36°C, Az bulutlu ve açıkAntalya 40°C, Az bulutlu ve açıkHatay 32°C, Az bulutlu ve açıkIsparta 35°C, Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara 34°C, Az bulutlu ve açıkEskişehir 34°C, Az bulutlu ve açıkKonya 33°C, Az bulutlu ve açıkSivas 30°C, Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu 32°C, Az bulutlu ve açıkDüzce 35°C, Az bulutlu ve açıkSinop 30°C, Az bulutlu ve açıkZonguldak 29°C, Az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 35°C, Az bulutlu ve açıkRize 27°C, Az bulutlu ve açıkSamsun 29°C, Az bulutlu ve açıkTrabzon 25°C, Az bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUErzurum 27°C, Az bulutlu ve açıkKars 25°C, Az bulutlu ve açıkMalatya 36°C, Az bulutlu ve açıkVan 25°C, Az bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 40°C, Az bulutlu ve açıkGaziantep 38°C, Az bulutlu ve açıkMardin 36°C, Az bulutlu ve açıkSiirt 38°C, Az bulutlu ve açık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/kanat-acikligi-15-santimetre-olan-tavus-kelebegi-duzcede-goruldu-ev-arkadasim-oldu-guzel-vakit-1097302610.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, 25 haziran hava durumu, aşırı sıcak uyarısı, sıcak hava dalgası, antalya hava durumu, diyarbakır hava sıcaklığı, il il sıcaklıklar, meteoroloji uyarısı, 40 derece sıcaklık, bugün hava nasıl, türkiye geneli hava durumu