https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/kanat-acikligi-15-santimetre-olan-tavus-kelebegi-duzcede-goruldu-ev-arkadasim-oldu-guzel-vakit-1097302610.html
Kanat açıklığı 15 santimetre olan tavus kelebeği Düzce'de görüldü: 'Ev arkadaşım oldu, güzel vakit geçirdik'
Kanat açıklığı 15 santimetre olan tavus kelebeği Düzce'de görüldü: 'Ev arkadaşım oldu, güzel vakit geçirdik'
Sputnik Türkiye
Düzce'de 16 yaşındaki Bedirhan Uzun fındık bahçesinde çalışırken bulduğu 15 santimetrelik tavus kelebeğini eve getirdi. Yaptığı araştırmada Avrupa'nın en büyük... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T02:43+0300
2025-06-25T02:43+0300
2025-06-25T02:44+0300
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Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı 800 rakımlı Saçmalıpınar köyünde fındık bahçesinde çalışan 16 yaşındaki Bedirhan Uzun, ağaçların arasında büyük bir kelebek olduğunu fark etmesiyle 15 santimetrelik tavus kelebeği görüntülenmiş oldu.Kelebeği evine getiren Uzun, yaptığı araştırmada böceğin kanat açıklığını 15 santimetre ölçtü.Kelebeği yapraklarla besleyen Uzun tavus kelebeğinin fotoğrafını internette tarattığında Avrupa'nın en büyük güvesi olduğunu öğrendiğini anlattı. 16 yaşındaki genç "Ev arkadaşım oldu. Yaprakla besleniyormuş, besledim, yedirdim. Güzel vakit geçirdik, hayatının en güzel 2 gününü yaşadı" ifadelerini kullandı.Avrupa, Güney Doğu Asya ve Uzak Doğu'da yaygın görülen tavus kelebeğine Türkiye'de Trakya, Marmara, Ege, Batı-Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da rastlanabiliyor.Boyutları 10-15 santimetre arasında değişen kelebek, düşük rakımlı alanlardan 2500 metre yüksekliğindeki yerlere kadar ovalarda ve çayırlarda yaşayabiliyor.Tavus kelebeğinin tehlike statüsüyse Türkiye'deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı'nda LC (Asgari Endişe) düzeyinde olarak belirtiliyor.
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türkiye, düzce, haberler, kelebek, tavus kelebeği
Kanat açıklığı 15 santimetre olan tavus kelebeği Düzce'de görüldü: 'Ev arkadaşım oldu, güzel vakit geçirdik'
02:43 25.06.2025 (güncellendi: 02:44 25.06.2025)
Düzce'de 16 yaşındaki Bedirhan Uzun fındık bahçesinde çalışırken bulduğu 15 santimetrelik tavus kelebeğini eve getirdi. Yaptığı araştırmada Avrupa'nın en büyük güvesi olduğunu öğrendiği tavus kelebeği için Bedirhan "Ev arkadaşım oldu" dedi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı 800 rakımlı Saçmalıpınar köyünde fındık bahçesinde çalışan 16 yaşındaki Bedirhan Uzun, ağaçların arasında büyük bir kelebek olduğunu fark etmesiyle 15 santimetrelik tavus kelebeği görüntülenmiş oldu.
Kelebeği evine getiren Uzun, yaptığı araştırmada böceğin kanat açıklığını 15 santimetre ölçtü.
Kelebeği yapraklarla besleyen Uzun tavus kelebeğinin fotoğrafını internette tarattığında Avrupa'nın en büyük güvesi olduğunu öğrendiğini anlattı.
16 yaşındaki genç "Ev arkadaşım oldu. Yaprakla besleniyormuş, besledim, yedirdim. Güzel vakit geçirdik, hayatının en güzel 2 gününü yaşadı" ifadelerini kullandı.
Avrupa, Güney Doğu Asya ve Uzak Doğu'da yaygın görülen tavus kelebeğine Türkiye'de Trakya, Marmara, Ege, Batı-Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da rastlanabiliyor.
Boyutları 10-15 santimetre arasında değişen kelebek, düşük rakımlı alanlardan 2500 metre yüksekliğindeki yerlere kadar ovalarda ve çayırlarda yaşayabiliyor.
Tavus kelebeğinin tehlike statüsüyse Türkiye'deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı'nda LC (Asgari Endişe) düzeyinde olarak belirtiliyor.