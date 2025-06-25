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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/antalyada-cikan-orman-yangini-ruzgarin-etkisiyle-buyuyor-1097320866.html
Antalya ve İzmir Foça'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Antalya ve İzmir Foça'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Antalya Kumluca ve İzmir Foça'da orman yangını çıktı. İki yangına da ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
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Sıcaklıkların artmasıyla birlikte Türkiye'de orman yangını tehlikesi de büyüyor. İzmir Foça ve Antalya Kumluca'da ormanlık alanlarda çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüdüAntalya Kumluca'da ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor. Yangına müdahale sürüyor. Kumluca Sarıcasu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi yangını söndürmeye çalışıyor.Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.11 uçak yangına müdahale ediyorİmir'in Foça'da da çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal ve 5 dozer müdahale ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/canakkaledeki-yangin-ormanlik-alana-sicradi-ruzgarin-etkisiyle-buyuyor-1097292290.html
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antalya, orman yangını, i̇zmir, foça, yangın söndürme, yangın helikopteri
antalya, orman yangını, i̇zmir, foça, yangın söndürme, yangın helikopteri

Antalya ve İzmir Foça'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

13:57 25.06.2025 (güncellendi: 14:03 25.06.2025)
© Mehmet ÇakmakAntalya orman yangını
Antalya orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© Mehmet Çakmak
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Antalya Kumluca ve İzmir Foça'da orman yangını çıktı. İki yangına da ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte Türkiye'de orman yangını tehlikesi de büyüyor. İzmir Foça ve Antalya Kumluca'da ormanlık alanlarda çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüdü

Antalya Kumluca'da ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor. Yangına müdahale sürüyor.
Kumluca Sarıcasu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi yangını söndürmeye çalışıyor.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
© OGMİzmir Foça orman yangını
İzmir Foça orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
İzmir Foça orman yangını
© OGM

11 uçak yangına müdahale ediyor

İmir'in Foça'da da çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal ve 5 dozer müdahale ediyor.
Çanakkale - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
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Çanakkale'deki yangın ormanlık alana sıçradı: Rüzgarın etkisiyle büyüyor
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