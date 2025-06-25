https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/antalyada-cikan-orman-yangini-ruzgarin-etkisiyle-buyuyor-1097320866.html

Antalya ve İzmir Foça'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Antalya ve İzmir Foça'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Sputnik Türkiye

Antalya Kumluca ve İzmir Foça'da orman yangını çıktı. İki yangına da ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T13:57+0300

2025-06-25T13:57+0300

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türki̇ye

antalya

orman yangını

i̇zmir

foça

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Sıcaklıkların artmasıyla birlikte Türkiye'de orman yangını tehlikesi de büyüyor. İzmir Foça ve Antalya Kumluca'da ormanlık alanlarda çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüdüAntalya Kumluca'da ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor. Yangına müdahale sürüyor. Kumluca Sarıcasu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi yangını söndürmeye çalışıyor.Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.11 uçak yangına müdahale ediyorİmir'in Foça'da da çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal ve 5 dozer müdahale ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/canakkaledeki-yangin-ormanlik-alana-sicradi-ruzgarin-etkisiyle-buyuyor-1097292290.html

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i̇zmir

foça

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