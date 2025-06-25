https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/antalyada-cikan-orman-yangini-ruzgarin-etkisiyle-buyuyor-1097320866.html
Antalya ve İzmir Foça'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Antalya ve İzmir Foça'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Antalya Kumluca ve İzmir Foça'da orman yangını çıktı. İki yangına da ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T13:57+0300
2025-06-25T13:57+0300
2025-06-25T14:03+0300
türki̇ye
antalya
orman yangını
i̇zmir
foça
yangın söndürme
yangın helikopteri
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Sıcaklıkların artmasıyla birlikte Türkiye'de orman yangını tehlikesi de büyüyor. İzmir Foça ve Antalya Kumluca'da ormanlık alanlarda çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüdüAntalya Kumluca'da ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor. Yangına müdahale sürüyor. Kumluca Sarıcasu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi yangını söndürmeye çalışıyor.Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.11 uçak yangına müdahale ediyorİmir'in Foça'da da çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal ve 5 dozer müdahale ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/canakkaledeki-yangin-ormanlik-alana-sicradi-ruzgarin-etkisiyle-buyuyor-1097292290.html
türki̇ye
antalya
i̇zmir
foça
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antalya, orman yangını, i̇zmir, foça, yangın söndürme, yangın helikopteri
antalya, orman yangını, i̇zmir, foça, yangın söndürme, yangın helikopteri
Antalya ve İzmir Foça'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
13:57 25.06.2025 (güncellendi: 14:03 25.06.2025)
Antalya Kumluca ve İzmir Foça'da orman yangını çıktı. İki yangına da ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte Türkiye'de orman yangını tehlikesi de büyüyor. İzmir Foça ve Antalya Kumluca'da ormanlık alanlarda çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Antalya Kumluca'da ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor. Yangına müdahale sürüyor.
Kumluca Sarıcasu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi yangını söndürmeye çalışıyor.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
11 uçak yangına müdahale ediyor
İmir'in Foça'da da çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal ve 5 dozer müdahale ediyor.