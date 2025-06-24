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CHP'li belediyeye soruşturma: 4 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye soruşturma: 4 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Aydın’ın Didim ilçesinde cenaze hizmetlerindeki malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belediye... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T18:19+0300

2025-06-24T18:19+0300

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Didim Belediyesi'nin cenaze hizmetleri birimindeki malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.Cenaze hizmetlerine ihaleyle alınan bazı malzemelerin gerçek fiyatının çok üzerinde faturalandığı, bazılarının hiç teslim edilmediği, bazı ürünlerin ise şahsi kullanıma yönlendirildiği tespit edildi.Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda belediye çalışanı A.O.K, eşi Ö.K, eski çalışan H.H ve E.E yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda el yapımı 15 litre rakı, 101 tabanca mermisi, çeşitli firmalara ait kaşeler ve ihale teklif mektupları ele geçirildi.

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Sputnik Türkiye

chp, aydın, didim, didim belediyesi, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, cenaze nakil aracı