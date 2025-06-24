https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/chpli-belediyeye-sorusturma-4-kisi-gozaltina-alindi-1097296534.html
CHP'li belediyeye soruşturma: 4 kişi gözaltına alındı
CHP'li belediyeye soruşturma: 4 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Aydın’ın Didim ilçesinde cenaze hizmetlerindeki malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belediye... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T18:19+0300
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cenaze namazı
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Didim Belediyesi'nin cenaze hizmetleri birimindeki malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.Cenaze hizmetlerine ihaleyle alınan bazı malzemelerin gerçek fiyatının çok üzerinde faturalandığı, bazılarının hiç teslim edilmediği, bazı ürünlerin ise şahsi kullanıma yönlendirildiği tespit edildi.Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda belediye çalışanı A.O.K, eşi Ö.K, eski çalışan H.H ve E.E yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda el yapımı 15 litre rakı, 101 tabanca mermisi, çeşitli firmalara ait kaşeler ve ihale teklif mektupları ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/hastaneye-kaldirilan-mehmet-murat-calik-icin-yatis-karari-verildi-1097254272.html
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chp, aydın, didim, didim belediyesi, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, cenaze nakil aracı
CHP'li belediyeye soruşturma: 4 kişi gözaltına alındı
Aydın’ın Didim ilçesinde cenaze hizmetlerindeki malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belediye çalışanları ve bir eski çalışan hakkında operasyon düzenlenirken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda el yapımı rakı, tabanca mermileri ve çeşitli belgeler ele geçirildi.
Didim Belediyesi'nin cenaze hizmetleri birimindeki malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Cenaze hizmetlerine ihaleyle alınan bazı malzemelerin gerçek fiyatının çok üzerinde faturalandığı, bazılarının hiç teslim edilmediği, bazı ürünlerin ise şahsi kullanıma yönlendirildiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda belediye çalışanı A.O.K, eşi Ö.K, eski çalışan H.H ve E.E yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda el yapımı 15 litre rakı, 101 tabanca mermisi, çeşitli firmalara ait kaşeler ve ihale teklif mektupları ele geçirildi.