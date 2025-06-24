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Motorine gece yarısı indirimi: Akaryakıtta fiyatlar güncellendi
Motorine gece yarısı indirimi: Akaryakıtta fiyatlar güncellendi
Sputnik Türkiye
Motorin fiyatlarında gece yarısı itibarıyla 1,66 TL indirim yapıldı. Ateşkes haberinin ardından brent petroldeki sert düşüş, akaryakıta yansıdı. 24 Haziran... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T09:44+0300
2025-06-24T09:44+0300
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akaryakıt
akaryakıt indirimi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıklaması, brent petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Bu gelişmenin ardından Türkiye'de de akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren yeniden güncellendi.Motorine 1 Lira 66 kuruş i̇ndirim geldi24 Haziran 2025 Salı gecesi itibarıyla motorinin litre fiyatında 1 lira 66 kuruşluk indirim uygulamaya alındı. Bu gelişme, kısa süre önce benzine 1.51 TL, motorine ise 3.30 TL olarak yansıtılan zamların ardından tüketiciye bir nebze nefes aldırdı.İstanbul’da akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası’nda:İstanbul Anadolu Yakası’nda:Ankara’da güncel akaryakıt fiyatlarıBaşkent Ankara’da 24 Haziran itibarıyla benzin ve motorin fiyatları şu şekilde belirlendi:İzmir’de benzin ve motorin ne kadar oldu?Ege'nin en büyük şehri İzmir'de ise litre fiyatları şöyle:
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benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt indirimi, akaryakıt fiyatları
benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt indirimi, akaryakıt fiyatları

Motorine gece yarısı indirimi: Akaryakıtta fiyatlar güncellendi

09:44 24.06.2025
© AABenzin, motorin, LPG
Benzin, motorin, LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© AA
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Motorin fiyatlarında gece yarısı itibarıyla 1,66 TL indirim yapıldı. Ateşkes haberinin ardından brent petroldeki sert düşüş, akaryakıta yansıdı. 24 Haziran 2025’te İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncellenen benzin, motorin ve LPG fiyatları açıklandı. İndirim pompaya yansıdı, işte detaylar...
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıklaması, brent petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Bu gelişmenin ardından Türkiye'de de akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren yeniden güncellendi.

Motorine 1 Lira 66 kuruş i̇ndirim geldi

24 Haziran 2025 Salı gecesi itibarıyla motorinin litre fiyatında 1 lira 66 kuruşluk indirim uygulamaya alındı. Bu gelişme, kısa süre önce benzine 1.51 TL, motorine ise 3.30 TL olarak yansıtılan zamların ardından tüketiciye bir nebze nefes aldırdı.

İstanbul’da akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası’nda:
Benzin: 51.50 TL
Motorin: 53.09 TL
LPG: 25.09 TL
İstanbul Anadolu Yakası’nda:
Benzin: 51.35 TL
Motorin: 52.97 TL
LPG: 24.49 TL

Ankara’da güncel akaryakıt fiyatları

Başkent Ankara’da 24 Haziran itibarıyla benzin ve motorin fiyatları şu şekilde belirlendi:
Benzin: 52.16 TL
Motorin: 53.92 TL
LPG: 24.99 TL

İzmir’de benzin ve motorin ne kadar oldu?

Ege'nin en büyük şehri İzmir'de ise litre fiyatları şöyle:
Benzin: 52.51 TL
Motorin: 54.27 TL
LPG: 24.94 TL
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