https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/motorine-gece-yarisi-indirimi-akaryakitta-fiyatlar-guncellendi-1097274047.html

Motorine gece yarısı indirimi: Akaryakıtta fiyatlar güncellendi

Motorine gece yarısı indirimi: Akaryakıtta fiyatlar güncellendi

Sputnik Türkiye

Motorin fiyatlarında gece yarısı itibarıyla 1,66 TL indirim yapıldı. Ateşkes haberinin ardından brent petroldeki sert düşüş, akaryakıta yansıdı. 24 Haziran... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T09:44+0300

2025-06-24T09:44+0300

2025-06-24T09:44+0300

ekonomi̇

benzin

motorin

akaryakıt

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akaryakıt fiyatları

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıklaması, brent petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Bu gelişmenin ardından Türkiye'de de akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren yeniden güncellendi.Motorine 1 Lira 66 kuruş i̇ndirim geldi24 Haziran 2025 Salı gecesi itibarıyla motorinin litre fiyatında 1 lira 66 kuruşluk indirim uygulamaya alındı. Bu gelişme, kısa süre önce benzine 1.51 TL, motorine ise 3.30 TL olarak yansıtılan zamların ardından tüketiciye bir nebze nefes aldırdı.İstanbul’da akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası’nda:İstanbul Anadolu Yakası’nda:Ankara’da güncel akaryakıt fiyatlarıBaşkent Ankara’da 24 Haziran itibarıyla benzin ve motorin fiyatları şu şekilde belirlendi:İzmir’de benzin ve motorin ne kadar oldu?Ege'nin en büyük şehri İzmir'de ise litre fiyatları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/kredi-kartlarinda-limit-duzenlemesi-olacak-mi-faizler-dusecek-mi-uzman-isim-acikladi-1097273030.html

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