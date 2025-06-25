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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum’da deniz kazası geçirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum’da deniz kazası geçirdi
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum’da deniz kazası geçirdi. Kazanın ardından Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T20:34+0300
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum’da geçirdiği deniz kazasının ardından tekneyle karaya getirildi.Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yalçın’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.Hasan Basri Yalçın kimdir?2004’te Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Hasan Basri Yalçın, yüksek lisansını Koç Üniversitesi’nde tamamladı. Doktorasını University of Cincinnati’de 'The Struggle of Autonomy: A Realist Theory of International Relations' teziyle siyaset bilimi alanında yaptı.
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hasan basri yalçın, ak parti, kaza, bodrum, bodrum belediyesi
hasan basri yalçın, ak parti, kaza, bodrum, bodrum belediyesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum’da deniz kazası geçirdi
20:34 25.06.2025 (güncellendi: 20:57 25.06.2025)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum’da deniz kazası geçirdi. Kazanın ardından Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum’da geçirdiği deniz kazasının ardından tekneyle karaya getirildi.
Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yalçın’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Hasan Basri Yalçın kimdir?
2004’te Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Hasan Basri Yalçın, yüksek lisansını Koç Üniversitesi’nde tamamladı. Doktorasını University of Cincinnati’de 'The Struggle of Autonomy: A Realist Theory of International Relations' teziyle siyaset bilimi alanında yaptı.