https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/ak-partinin-yeni-merkez-yurutme-kurulu-uyeleri-belli-oldu-9-yeni-isim-mykda-yer-aldi-1093909905.html

AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu: 9 yeni isim MYK'da yer aldı

AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu: 9 yeni isim MYK'da yer aldı

Sputnik Türkiye

AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. 9 yeni ismin yer aldığı MYK'da AK Parti Genel Başkanvekilliği'ne Efkan Ala ve Mustafa Elitaş... 23.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-23T20:00+0300

2025-02-23T20:00+0300

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AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MYK üyeleri belirlendi.AK Parti MYK sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni MYK üyelerinin isimlerini paylaştı.Buna göre AK Parti Genel Başkanvekilliği'ne Efkan Ala ve Mustafa Elitaş getirildi. MYK'daki diğer görevlendirmelerse şöyle:AK Parti MYK'da yeni isimler kimler? Dokuz yeni ismin yer bulduğu MYK'daki söz konusu isimler Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, Yerel Yönetimler Başkanı Demir, Mali ve İdari İşler Başkanı Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanı Tuncer, Genel Sekreter İnan, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı Yerebakan ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Yayman oldu.AK Parti Genel Başkanvekilli Efkan Ala kimdir?Efkan Ala 21 şubat 1965 yılında Erzurum’un Oltu ilçesinde doğdu .İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Karadeniz Teknik üniversitesi’nde iktisat alanında yüksek lisans yaptı. 61, 62, 64 ve 65. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ala Dönemde 25. dönemde Erzurum; 26, 27 ve 28. Dönemde Bursa milletvekili seçildi. 2023'den itibaren Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildi. AK Parti Genel Başkanvekilli Mustafa Elitaş kimdir?5 Şubat 1957’de Kayseri’de doğan Elitaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi.Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyeliği, Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mülkiyeliler Birliği Kayseri Şubesi Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu.22, 23, 24, 26 ve 27. Dönemde Kayseri Milletvekili seçilen Elitaş, 3 dönem AK Parti Grup Başkanvekilliği yaptı. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 64. Hükûmette Ekonomi Bakanı olarak görev aldı.31 Mart 2021 tarihinde AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi üstlenen Mustafa Elitaş 23 Şubat 2025'te AK Parti Genel Başkanvekilli oldu.Hayati Yazıcı kimdir? 1952’de Rize Çayeli’nde dünyaya gelen Yazıcı 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.Aynı üniversitede kamu hukuku alanında yüksek lisans yapan Yazıcı, 1976 yılında hakim adayı olarak İstanbul Adliyesi’nde kamu görevine başladı. Çayırlı, Mihallıççık ve Kargı Hakimlikleri'nde bulundu.Yazıcı, 1984 yılı sonunda kamudaki görevinden ayrılarak İstanbul’da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Çeşitli dernek, vakıf ve siyasi partilerde üye ve yönetici olarak toplumsal çalışmalar içerisinde yer alan Hayati Yazıcı, bu süreçte Recep Tayyip Erdoğan’ın Avukatlığı ve Hukuk Müşavirliği görevini yerine getirdi.AK Parti'nin kuruluş sürecinde yer alan Yazıcı, Partinin tüzüğünü hazırladı ve parti programı çalışmasında yer aldı.AK Parti’nin 73 kişiden oluşan kurucu üyeleri arasında olan Hayati Yazıcı 3 Kasım 2002 seçiminde İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Kasım 2002’den itibaren beş yıl süre ile AK Parti’nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.22, 23. ve 26. Dönem İstanbul, 24. ve 27. Dönem Rize Milletvekili seçilen Yazıcı, 60. Hükümet’te Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 61. Hükümet’te Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı.7 Ekim 2023 günü gerçekleştirilen 4. Olağanüstü Büyük Kongre’de MKYK üyeliğine seçildi. Aynı tarihte MKYK toplantısında Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilen Yazıcı 23 Şubat 2025 itibarıyla Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olu.Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş kimdir?17 mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Büyükgümüş Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nü bölüm birincisi olarak tamamladı.AK Parti 27. Ve 28. Yalova milletvekili seçildi.Ali İhsan Yavuz kimdir?1969 yılında Trabzon’un Yomra ilçesinde doğan Ali İhsan Yavuz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Sakarya barosuna bağlı olarak 10 yıl kadar serbest avukatlık yaptı. 25, 26 ve 27. Dönem Sakarya milletvekili seçildi.Tanıtım ve Medya Başkan Muhammed Faruk Acar kimdir?Türk araştırmacı, siyaset bilimci, stratejik analist ve iş insanı olarak bilinen Muhammed Faruk Acar Bursa'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde eğitim aldı. 1999 yılında Andy-ar Sosyal Araştırmalar Merkezi'ni kurdu.Türkiye'de birçok seçimde tahminlerde bulunan Acar, ulusal televizyon kanallarında araştırmacı ve siyaset iletişimci olarak yer aldı. Zafer Sırakaya kimdir?1974 yılında Almanya’nın Herne şehrinde doğan Zafer Sırakaya 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Londra University of Wales işletme yönetimi bölümünde yüksek lisans yaptı. 27. Ve 28. Dönemde AK Parti İstanbul milletvekili olarak seçildi.7 ekim 2023 tarihinde MKYK’ya seçilerek, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini devam ettirdi.Fatma Betül Sayan Kaya kimdir?31 ocak 1981 tarihinde istanbul'da dünyaya gelen Fatma Betül Sayan Kaya Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nden şeref derecesiyle mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. AK Parti 26. Ve 27. Dönemde İstanbul milletvekili seçildi. 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak yer aldı.

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