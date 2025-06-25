https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/abdli-gazeteci-hersh-abdnin-irana-yonelik-saldirilari-zenginlestirilmis-uranyum-stoklarini-yer-1097334581.html
ABD’li gazeteci Hersh: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yer altında izole etti
ABD’li gazeteci Hersh: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yer altında izole etti
Sputnik Türkiye
ABD’li gazeteci Hersh, ABD'nin İran’dakinükleer tesislere düzenlediği saldırıların zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yeraltında izole etmeyi amaçladığını... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T19:54+0300
2025-06-25T19:54+0300
2025-06-25T19:52+0300
dünya
seymour hersh
abd
i̇ran
fordo nükleer tesisi
zenginleştirilmiş uranyum
i̇zolasyon
saldırı
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Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, kendisine ait sitede yayınladığı makalesinde ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik operasyonuna vakıf kaynaklara dayandırarak, ABD'nin Fordo nükleer tesisine düzenlediği saldırıların zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yok etmek değil, onları yer altında izole etmeyi amaçladığını ileri sürdü.Hersh, “Amerikan bombalarının hiçbiri doğrudan uranyum depolama tesisini veya santrifüjleri vurmayı amaçlamıyordu. Amaç, tesisi yeraltında izole etmekti ve bu da başarıldı” ifadelerine yer verdi.Süper ağır bombalarla yapılan saldırıların yaklaşık 100 metre derinlikte bulunan tesisin girişlerine ve havalandırma şaftlarına yapıldığını belirten Hersh, “İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları sağlam, ancak artık neredeyse erişilemez durumda, belki de sonsuza kadar. Amerikan bombaları görevlerini yerine getirdi” ifadelerini kullandı.Makalede ayrıca, operasyonun İran yönetiminin temsilcilerine yönelik saldırıları içermediğine de vurgu yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/uaea-iranin-nukleer-tesislerini-abd-ve-israil-saldirilarina-karsi-koruyamadi--1097332713.html
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seymour hersh, abd, i̇ran, fordo nükleer tesisi, zenginleştirilmiş uranyum, i̇zolasyon, saldırı
seymour hersh, abd, i̇ran, fordo nükleer tesisi, zenginleştirilmiş uranyum, i̇zolasyon, saldırı
ABD’li gazeteci Hersh: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yer altında izole etti
ABD’li gazeteci Hersh, ABD'nin İran’dakinükleer tesislere düzenlediği saldırıların zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yeraltında izole etmeyi amaçladığını öne sürdü.
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, kendisine ait sitede yayınladığı makalesinde ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik operasyonuna vakıf kaynaklara dayandırarak, ABD'nin Fordo nükleer tesisine düzenlediği saldırıların zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yok etmek değil, onları yer altında izole etmeyi amaçladığını ileri sürdü.
Hersh, “Amerikan bombalarının hiçbiri doğrudan uranyum depolama tesisini veya santrifüjleri vurmayı amaçlamıyordu. Amaç, tesisi yeraltında izole etmekti ve bu da başarıldı” ifadelerine yer verdi.
Süper ağır bombalarla yapılan saldırıların yaklaşık 100 metre derinlikte bulunan tesisin girişlerine ve havalandırma şaftlarına yapıldığını belirten Hersh, “İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları sağlam, ancak artık neredeyse erişilemez durumda, belki de sonsuza kadar. Amerikan bombaları görevlerini yerine getirdi” ifadelerini kullandı.
Makalede ayrıca, operasyonun İran yönetiminin temsilcilerine yönelik saldırıları içermediğine de vurgu yapıldı.