https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/abdli-gazeteci-hersh-abdnin-irana-yonelik-saldirilari-zenginlestirilmis-uranyum-stoklarini-yer-1097334581.html

ABD’li gazeteci Hersh: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yer altında izole etti

ABD’li gazeteci Hersh: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yer altında izole etti

Sputnik Türkiye

ABD’li gazeteci Hersh, ABD'nin İran’dakinükleer tesislere düzenlediği saldırıların zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yeraltında izole etmeyi amaçladığını... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T19:54+0300

2025-06-25T19:54+0300

2025-06-25T19:52+0300

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abd

i̇ran

fordo nükleer tesisi

zenginleştirilmiş uranyum

i̇zolasyon

saldırı

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Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, kendisine ait sitede yayınladığı makalesinde ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik operasyonuna vakıf kaynaklara dayandırarak, ABD'nin Fordo nükleer tesisine düzenlediği saldırıların zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yok etmek değil, onları yer altında izole etmeyi amaçladığını ileri sürdü.Hersh, “Amerikan bombalarının hiçbiri doğrudan uranyum depolama tesisini veya santrifüjleri vurmayı amaçlamıyordu. Amaç, tesisi yeraltında izole etmekti ve bu da başarıldı” ifadelerine yer verdi.Süper ağır bombalarla yapılan saldırıların yaklaşık 100 metre derinlikte bulunan tesisin girişlerine ve havalandırma şaftlarına yapıldığını belirten Hersh, “İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları sağlam, ancak artık neredeyse erişilemez durumda, belki de sonsuza kadar. Amerikan bombaları görevlerini yerine getirdi” ifadelerini kullandı.Makalede ayrıca, operasyonun İran yönetiminin temsilcilerine yönelik saldırıları içermediğine de vurgu yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/uaea-iranin-nukleer-tesislerini-abd-ve-israil-saldirilarina-karsi-koruyamadi--1097332713.html

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seymour hersh, abd, i̇ran, fordo nükleer tesisi, zenginleştirilmiş uranyum, i̇zolasyon, saldırı