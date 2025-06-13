https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/abd-medyasi-duyurdu-kudus-gucu-komutani-ismail-kaani-hayatini-kaybetti-1097019691.html

ABD medyası duyurdu: Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani hayatını kaybetti

ABD medyası duyurdu: Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda üst düzey askeri yetkililer hedef alındı. ABD medyasının İranlı kaynaklara dayandırdığı habere göre, Kudüs Gücü... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

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ABD medyası, İsrail saldırısında Kudüs Gücü Komutanı Kaani'nin öldürüldüğünü iddia etti.İsrail, İran'a düzenlenen hava saldırılarında komutanları ve bilim insanlarını hedef aldı. ABD medyasının İranlı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin de hayatını kaybedenler arasında olduğu aktarıldı.Daha önce 2024'te de öldürüldüğü iddia edilen Kaani, son olarak Beyrut'ta Hizbullah lideri Nasrallah'la görüşmüştü. İran yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmadı.İsmail Kaani kimdir?1957 doğumlu İranlı Tuğgeneral İsmail Kaani, 1997’de Kudüs Gücü Komutan Yardımcılığına getirildi. Kaani, General Kasım Süleymani’nin 2020’de hayatını kaybetmesinin ardından Kudüs Gücü Komutanı olarak atanmıştı.

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ortadoğu, haberler, i̇smail kaani, i̇ran, abd, medya, sosyal medya, saldırı, bombalı saldırı