https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/263-milyonluk-bungalov-vurgunu-20-kisi-tutuklandi-1097328521.html

263 milyonluk bungalov vurgunu: 20 kişi tutuklandı

263 milyonluk bungalov vurgunu: 20 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Açtıkları sahte bungalov hesaplarıyla çok sayıda kişiyi dolandıran çete çökertildi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T16:42+0300

2025-06-25T16:42+0300

2025-06-25T16:42+0300

türki̇ye

sakarya

bungalov

bungalov dolandırıcılığı

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Bungalov tatili yapmak isteyen çok sayıda kişiyi açtıkları sahte sayfalar üzerinden toplamda 263 milyon lira dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç savcılık birlikte hareket ettiSakarya merkezli 13 ilde, bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak açtıkları sayfalar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 20'si tutuklandı. Sakarya, Pamukova ve Geyve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında çalışma yürütülmüştü. Sakarya, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şırnak, Bitlis, Konya, Ankara ve Malatya'da düzenlenen operasyonda 50 zanlı yakalanmıştı.263 milyon lira vurgun yaptılarŞüphelilerin, Sapanca ilçesinde bulunan bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak sahte bungalov sayfaları açarak toplam 263 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları saptanmıştı. Operasyonda zanlılara ait 15 milyon değerinde 10 binek araca, 1 milyon 100 lira değerinde ziynet eşyasına el konuldu.

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sakarya, bungalov, bungalov dolandırıcılığı