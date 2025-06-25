https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/263-milyonluk-bungalov-vurgunu-20-kisi-tutuklandi-1097328521.html
263 milyonluk bungalov vurgunu: 20 kişi tutuklandı
263 milyonluk bungalov vurgunu: 20 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Açtıkları sahte bungalov hesaplarıyla çok sayıda kişiyi dolandıran çete çökertildi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T16:42+0300
2025-06-25T16:42+0300
2025-06-25T16:42+0300
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sakarya
bungalov
bungalov dolandırıcılığı
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Bungalov tatili yapmak isteyen çok sayıda kişiyi açtıkları sahte sayfalar üzerinden toplamda 263 milyon lira dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç savcılık birlikte hareket ettiSakarya merkezli 13 ilde, bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak açtıkları sayfalar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 20'si tutuklandı. Sakarya, Pamukova ve Geyve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında çalışma yürütülmüştü. Sakarya, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şırnak, Bitlis, Konya, Ankara ve Malatya'da düzenlenen operasyonda 50 zanlı yakalanmıştı.263 milyon lira vurgun yaptılarŞüphelilerin, Sapanca ilçesinde bulunan bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak sahte bungalov sayfaları açarak toplam 263 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları saptanmıştı. Operasyonda zanlılara ait 15 milyon değerinde 10 binek araca, 1 milyon 100 lira değerinde ziynet eşyasına el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/ulusal-seviye-ve-kirmizi-bultenle-aranan-12-kisi-yakalandi-1097307787.html
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sakarya, bungalov, bungalov dolandırıcılığı
sakarya, bungalov, bungalov dolandırıcılığı
263 milyonluk bungalov vurgunu: 20 kişi tutuklandı
Açtıkları sahte bungalov hesaplarıyla çok sayıda kişiyi dolandıran çete çökertildi.
Bungalov tatili yapmak isteyen çok sayıda kişiyi açtıkları sahte sayfalar üzerinden toplamda 263 milyon lira dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Üç savcılık birlikte hareket etti
Sakarya merkezli 13 ilde, bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak açtıkları sayfalar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 20'si tutuklandı.
Sakarya, Pamukova ve Geyve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında çalışma yürütülmüştü. Sakarya, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şırnak, Bitlis, Konya, Ankara ve Malatya'da düzenlenen operasyonda 50 zanlı yakalanmıştı.
263 milyon lira vurgun yaptılar
Şüphelilerin, Sapanca ilçesinde bulunan bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak sahte bungalov sayfaları açarak toplam 263 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları saptanmıştı. Operasyonda zanlılara ait 15 milyon değerinde 10 binek araca, 1 milyon 100 lira değerinde ziynet eşyasına el konuldu.