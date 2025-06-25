https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/12-gunluk-savasin-bilancosu-gun-gun-neler-oldu-1097304607.html

12 günlük savaşın bilançosu: Gün gün neler oldu?

12 günlük savaşın bilançosu: Gün gün neler oldu?

Sputnik Türkiye

İsrail'in 13 Haziran'da İran'ı vurmasıyla başlayan karşılıklı hava saldırıları 12. gününde ateşkesle sonuçlandı. Savaşa doğrudan dahil olan ABD'nin Katar ve... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T08:08+0300

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dünya

yisrael katz

ortadoğu

ayetullah ali hamaney

abbas arakçi

i̇srail

i̇ran

tahran

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

dışişleri bakanlığı

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İsrail’in 13 Haziran’da İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın karşılık vermesiyle büyüyen çatışmalar, ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri hedef almasıyla daha da şiddetlendi. 12 gün süren sıcak çatışma sonunda ateşkes ilan edildi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına rağmen ateşkesin kesinliğiyle ilgili belirsizlikler bir süre devam etti. Bu savaş nasıl başladı ve 12 gün boyunca neler yaşandı?13 Haziran14 Haziran15 Haziran16 Haziran17 Haziran18 Haziran19 Haziran20 Haziran21 Haziran22 Haziran23 Haziran24 Haziran

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/abd-medyasi-olduruldugunu-aciklamisti-kudus-gucu-komutani-kaani-ortaya-cikti-1097301278.html

i̇srail

i̇ran

tahran

abd

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Sputnik Türkiye

yisrael katz, ortadoğu, ayetullah ali hamaney, abbas arakçi, i̇srail, i̇ran, tahran, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), dışişleri bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), abd, donald trump