12 günlük savaşın bilançosu: Gün gün neler oldu?
© AP Photo / Tomer Neubergİran'dan İsrail'e saldırı
© AP Photo / Tomer Neuberg
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İsrail'in 13 Haziran'da İran'ı vurmasıyla başlayan karşılıklı hava saldırıları 12. gününde ateşkesle sonuçlandı. Savaşa doğrudan dahil olan ABD'nin Katar ve Irak'taki üsleri İran tarafından vurulunca Trump'tan ateşkes açıklaması geldi. Sıcak saatler sonrasında iki ülke ateşkesi açıkladı. 12 günlük savaşta gün gün neler yaşandı?
İsrail’in 13 Haziran’da İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın karşılık vermesiyle büyüyen çatışmalar, ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri hedef almasıyla daha da şiddetlendi. 12 gün süren sıcak çatışma sonunda ateşkes ilan edildi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına rağmen ateşkesin kesinliğiyle ilgili belirsizlikler bir süre devam etti. Bu savaş nasıl başladı ve 12 gün boyunca neler yaşandı?
13 Haziran
İsrail İran'daki birçok askeri ve nükleer hedefe saldırdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "Yükselen Aslan" olarak adlandırılan saldırının "birçok gün" süreceğini açıkladı.
İsrail, İran’ın nükleer ve askeri tesislerine büyük çaplı hava saldırıları düzenlemeye başladı. İsrail ordusu tarafından gönderilen 200'ün üzerinde uçak, Natanz, Tahran, Tebriz ve Humadan bölgelerine saldırıda bulundu.
İran'ın en önemli nükleer zenginleştirme tesisi olan Natanz nükleer sahasının hedef alındığı saldırılarda, ciddi bir hasar meydana gelmediğini ve radyasyon sızıntısı olmadığını açıkladı.
İsrail'in İran'a saldırısında 6 nükleer bilim insanı öldürüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri saldırılarda hayatını kaybetti.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının etkileri ve sonuçlarından ABD'yi sorumlu tuttu.
İran, ABD ile nükleer müzakereleri durdurduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Trump, "İran’a anlaşma yapması için defalarca şans verdim" diyerek, İran'ı 'geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmaya' çağırdı.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran'ın tepkisi İsrail'i pişman edecek" dedi ve İran'ın saldırılara yanıtını "Gerçek Vaat" olarak adlandırıldı.
14 Haziran
İran, İsrail saldırılarına füzeler ve İHA'larla karşılık verdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada, İran'ın misilleme saldırıları sonrası, 'İsrail'deki sivillerin talimatlara uyması sayesinde yıkımın büyük ancak can kaybının nispeten düşük' olduğu bildirildi.
İran'ın nükleer tesisleri ve başkenti Tahran İsrail tarafından hedef alındı.
İran, İsrail saldırılarında İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’nda görevli iki komutan yardımcısının öldüğünü duyurdu.
İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda 20'si çocuk olmak üzere en az 60 kişinin öldüğünü bildirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, İran'ın nükleer programına yönelik operasyonun genişletileceğini açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ı İsrail'e yönelik saldırılara devam etmesi durumunda Tahran'ı yakmakla tehdit etti.
İsrail, İranlı dokuz nükleer uzmanı öldürdüğünü açıkladı.
İsrail, İran’ın düzenlediği saldırılar sonucunda toplam 3 kişi hayatını kaybettiğini ve 91 kişi yaralandığını açıkladı.
15 Haziran
İran İsrail'e yeni füze saldırıları düzenledi ve birçok hedef vuruldu.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e balistik füze saldırılarının yeniden başlatıldığı sırada, 'çaresiz kalacaksınız' mesajını paylaştı.
İsrail'in, Trump yönetiminden son 48 saat içinde İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak için İran'a karşı savaşa katılmasını istediği ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu kabul etmediği iddia edildi.
İran füzelerinin isabet ettiği İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü büyük hasar gördü.
Husiler, son 24 saat içinde Filistin-2 hipersonik füzeleriyle Tel Aviv'deki hedeflere birkaç saldırı düzenlediklerini duyurdu.
ABD Başkanı Trump, ülkesinin İran'a düzenlenen saldırılarla hiçbir ilgisi olmadığını savundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İsrail'in düzenlediği saldırılara katılmadığına dair birkaç kanal üzerinden mesaj gönderdiğini ancak buna inanmadıklarını söyledi.
İsrail, İran'ın saldırıları sonucu 13 kişi öldüğünü, 380 kişi yaralandığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırısında bakanlığa bağlı ek hizmet binalarından birinin isabet aldığını duyurdu.
İran Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 98 kişi artarak 224’e, yaralananların sayısı da 1277’ye yükseldiğini belirtti.
16 Haziran
İsrail, İran devlet televizyonu binasını canlı yayın sırasında vurdu.
İran, İsrail’in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve yardımcısının öldüğünü duyurdu.
Trump, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, “İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar” diyerek 'yakında barış olacağını' söyledi.
Pezeşkiyan, İran'ın nükleer silah geliştirmeyi düşünmediğini ancak nükleer enerji ve araştırma hakkını sürdüreceğini söyledi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından 'Tahran halkı bedelini ödeyecek' açıklamasında bulundu.
17 Haziran
İran Devrim Muhafızları, bir askeri istihbarat merkezini ve MOSSAD binasının hedef alındığını duyurdu.
İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarında Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutanı olarak atanan Ali Şadmani'nin öldürüldüğü açıkladı.
İsrail, Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda en az 45 kişinin öldüğü aktarıldı.
Trump, G7 için Kanada'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanının 'İsrail ve İran arasında bir ateşkes üzerinde çalışmak' için erken ayrıldığı ifadelerini yalanladı.
Dünya genelinde birçok ülke, İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmanın güvenlik durumunu kötüleştirmesi sebebiyle vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri uyarısında bulundu.
Türkiye dahil 20 ülke, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını durdurması ve barış müzakerelerin başlatılmasına yönelik çağrıda bulundu.
İsrail Savunma Bakanı Katz, Tahran'daki stratejik hedeflere saldırılar düzenleyeceklerini duyurdu.
İran medyası, Mossad’a yönelik saldırılarda çok sayıda üst düzey subay öldürüldüğü iddiasını paylaştı.
ABD Başkanı Trump, İran hava sahasının kontrol altında olduğunu açıkladı. Hamaney'e seslenen Trump, 'nerede saklandığını biliyoruz' diyerek, İran'ın dini liderine uyarıda bulundu.
Tahran'da savaş uçakları ilk kez görüldü.
ABD medyası, Donald Trump'ın İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına katılmayı değerlendirdiğine dair bir iddiayı gündeme taşıdı.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, X paylaşımında "Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız" dedi.
İran Devrim Muhafızları, İsrail hava sahası üzerinde kontrole sahip olduklarını duyurdu.
18 Haziran
İran hava savunma sistemleri, sabahın erken saatlerinde başlayan İsrail'in füze saldırılarına karşılık verirken, İsrail'in çeşitli bölgelerine düşen füzeler nedeniyle yangın çıktı. En az iki füzenin Kudüs'e ve Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesine düştüğü bildirildi.
İsrail, Tahran’ın kuzeydoğusundaki İmam Hüseyin Üniversitesi'ne ve İran'ın başkenti Tahran'da bir santrifüj üretim tesisine saldırı düzenledi.
İsrail hükümetinin paylaştığı verilere göre, İran'ın düzenlediği füze saldırıları sonucu İsrail'de 800'den fazla kişi yaralandı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, İran'ın ülkesini ortadan kaldırmaya yönelik 'stratejik bir planı' olduğunu öne sürdü.
İran, Trump'ın 'koşulsuz teslim' açıklaması üzerine İsrail'e hipersonik füzeleri ateşledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'daki "TESA Kerec Atölyesi" ve "Tahran Araştırma Merkezi'nin" vurulduğunu açıkladı.
Hamaney, ABD'nin İsrail ve İran arasındaki çatışmalara müdahale etmesinin Washington için 'geri döndürülemez hasara' neden olacağını söyledi.
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın doğu ve kuzeyindeki askeri hedefleri vurduklarını açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Tahran'daki askeri hedefleri vurduğunu duyurmasının ardından 'hava kuvvetlerine ait jetlerin İran'ın iç güvenlik karargahını yok ettiğini' söyledi.
İsrail savaş uçakları, İran'ın kuzeybatısındaki Karaj'da bulunan Meysami Üssü'nü vurdu.
ABD'nin Orta Doğu’ya üçüncü uçak gemisi Gerald Ford’u gönderdiği iddia edildi.
İran, İsrail’e yönelik saldırısında ilk kez 'canavar füze' olarak bilinen Hürremşehr balistik füzelerini kullandı.
İsrail ordusu, ülkenin hava kuvvetlerinin Tahran ve İran'ın diğer bölgelerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.
19 Haziran
İran, 20'den fazla füze ateşledi. İsrail'de sirenler çalmaya başladı. Füzelerden biri Be'er Sheva'da bulunan Soroka Hastanesi'ne isabet etti.
İran'dan yapılan açıklamada, asıl hedefin hastane değil, İsrail Ordusu'na bağlı C4I (iletişim ve siber operasyonlar) biriminin merkezine yakın olduğu ve Gav Yam Teknoloji Parkı'ndaki ordu istihbarat kampına yönelik olduğu belirtildi.
İran'dan atılan füzelerden birisi İsrail'in borsa binasının yakınına isabet etti.
İsrail ordusu, Arak- Hundab'daki ağır su reaktörünün bulunduğu bölgeye saldırdı.
Washington merkezli İnsan Hakları Aktivistleri grubundan yapılan açıklamada, İran'da bugüne kadar 639'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Soroka hastanesine düzenlenen saldırılardan Hamaney'i sorumlu tutacaklarını söyledi.
ABD, İran'daki vatandaşlarına 'acil tahliye' çağrısı yaptı.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Trump'a net yanıt verdi. Hamaney, "ABD müdahalesi 'onlar için telafisi mümkün olmayan hasara' yol açar" dedi.
İsrail Sağlık Bakanlığı, 19 Haziran sabahı İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında 271 kişinin yaralandığını aktardı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Trump, İran'la ilgili kararını iki hafta içinde verecek'' dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin danışmanı Muhammed Hüseyin Ranjbaran, İsrail'in birkaç gün önce Arakçi'ye yönelik suikast girişiminde bulunduğunu ve girişimin İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından engellendiğini söyledi.
20 Haziran
İsrail'in İran'a saldırılarında Doğu Azerbaycan eyaletinde 3 Devrim Muhafızı askeri hayatını kaybetti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail Hava Kuvvetleri gece İran’ın başkenti Tahran’da bir nükleer araştırma tesisinin yanı sıra onlarca askeri hedefi vurdu.
İran'dan ateşlenen bir füzenin İsrail'in güneyindeki Beerşeba (Birüssebi) kentine isabet etti, füzenin Microsoft ofislerinin bulunduğu binanın yakınına düştüğü açıklandı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın Arak kenti yakınlarında inşa edilmekte olan nükleer tesisine yönelik düzenlenen saldırılarda, tesisin 'kilit binalarının' hasar aldığı bildirildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail saldırıları devam ederken İran'ın kimseyle görüşmeye hazır olmadığını söyledi.
ABD'nin Akdeniz, Kızıldeniz ve Arap Körfezi'nde askeri unsurları artırdığına dair bilgiler gündem olurken ABD donanmasının en eski uçak gemisi olan USS Nimitz, Orta Doğu'ya doğru ilerlediği duyuruldu.
İran Kızılayı, İsrail saldırılarında 5 hastane hasar gördüğünü açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran saldırılarını yoğunlaştırma emri verdiğini ve Tahran'ın toplu tahliyesinin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.
İsrail Ordusu, İran'ın merkez ve batı kesimlerinde bulunan askeri tesislere saldırı başlattı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Nükleer tesislere kesinlikle saldırılmamalı'' uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer anlaşmayı kabul edip etmeyeceğine karar vermek için 'maksimum' iki haftası olduğunu söyledi.
21 Haziran
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere İstanbul'a geldi.
İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının 3 bin 500'e çıktığını açıkladı.
İsrail, İsfahan’daki nükleer tesise saldırdı.
İran İHA'sı Demir Kubbe'yi deldi, Hayfa'da bir evi vurdu.
İsrail ordusu, İran'a gece düzenlediği saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Said İzadi'yi ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı insansız hava aracı (İHA) tümen komutanı Emin Pur Cudaki'yi öldürdüğünü ileri sürdü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, İran’ın nükleer programına ilişkin Avrupa ülkeleriyle yürütülen müzakerelerin hızlandırılması yönünde karşılıklı anlaşmaya varıldığını bildirdi.
İsrail ordusu, 30 savaş uçağının, İran’ın güneybatısındaki Ahvaz bölgesinde yer alan onlarca askeri hedefe 50’den fazla mühimmatla saldırı düzenledikleri duyurdu.
22 Haziran
ABD’nin İran’ın 3 tesisini vurması sonrasında İran İSrail’e yönelik füze saldırıları düzenledi.
İsrail’in hava savunmasını aşan füzeler, Tel Aviv ve Hayfa’yı vurdu.
İran ilk kez Hayber füzesi kullandığını duyurdu.
İran, ABD’nin doğrudan dahil olmasıyla BM Güvenlik Kurulu’ndan acil oturum talep etti
İran’ın 3 nükleer tesisinin vurulması sonrasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 23 Haziran Pazartesi günü acil toplanma kararı aldı.
İngiltere ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını bildiklerini ancak yer almadıklarını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İstanbul'dan Moskova’ya gitti. Arakçi’nin bugün Putin ile görüşmesi bekleniyor.
Pentagon, İran’a yönelik saldırılarında B2 bombardıman uçaklarını ve MOP (büyük mühimmat delici) bombasının ilk defa kullanıldığını açıkladı.
İran Meclisi Hürmüz'ün kapatılmasına onay verdi
BM Güvenlik Konseyi acil toplantı kararı aldı
ABD Başkanı Donald Trump İran ile ilgili 'MIGA' paylaşımı yaptı. Trump paylaşımında “'Rejim Değişikliği' terimini kullanmak politik olarak doğru değil ancak mevcut İran rejimi İran'ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?” dedi.
23 Haziran
İsrail ve İran’ın savaşı Pazar gecesi gece boyunca karşılıklı saldırlarla devam etti.
İran Meclisi’nin aldığı kararla Hürmüz Boğazı’nın kapanması dünya gündemindeki yerini korudu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Hürmüz Boğazının kapanması senaryoları üzerinden ekonomimize yönelik spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz” açıklamasını yaptı
Tasnim: İsrail saldırıları İran'ın merkezinde 10 IRGC üyesini öldürdü
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Majid Takht-Ravanchi, Alman ARD televizyonuna demecinde İran’ın dış baskılara rağmen barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.
Trump bir kez daha Ulusal Güvenlik Konseyi’ni topladı.
İsrail ordusu İran'ın 6 havaalanını ve 15 uçağını vurduğunu duyurdu.
İsrail'de sirenler çalmaya öğle saatlerine doğru tekrar çalmaya başladı ve 7 noktadan vurulduğu belirtildi.
İsrail'in saldırılarında İran Kızılayı binası çevrisi isabet aldı.
Japonya ve Güney Kore liderleri NATO Zirvesi’ne katılmaktan vazgeçti.
İran Meclisi, UAEA ile işbirliğini kesmeye hazırlandıklarını duyurdu.
Karşılıklı saldırılarda İsrail'in elektrik şirketi binası, İran'da ise bir Evin Hapishanesi vuruldu.
Putin, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü; Rusya lideri Putin, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı görüşmede, İran'a yönelik saldırganlığın hiçbir temeli veya gerekçesi olmadığını belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 13 çocuğun öldüğünü açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail’in Hayfa, Tel Aviv, Aşkelon, Aşdod, Akka ve diğer şehirlerindeki hedeflere çoklu savaş başlığına sahip füzelerle saldırılar düzenlediğini açıkladı.
Katar hava sahasını geçici olarak kapattı.
İran, Katar'daki ABD üslerine ve Irak’taki üsse 6 füze fırlattı.
Katar, Bahreyn, Kuveyt ve BAE başta olmak üzere Ortadoğu’da hava sahaları kapandı, uçuşlar iptal edildi.
Başta Katar olmak üzere bölge ülkeleri İran’ın füze saldırısını kınadı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama: Türk hava sahası kesinlikle kullanılmamıştır.
THY, Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerini iptal etti.
MSB: Bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
ABD, Katar’daki İran füzelerini vurduğunu duyurdu.
Arakçi: Diplomasi isteyen saldırıları durdursun.
ABD üslerin vurulmadığını belirtirken İran vurduklarını açıkladı.
Hava sahaları tekrar açıldı.
24 Haziran
İran’ın Katar ve Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı sonrasında başta Ortadoğu ülkelerindeki uçuşlar olmak üzere hayat kademeli normale dönmeye başladı.
İran’ın füze yanıtının ardından ham petrolün varil fiyatı yüzde 7.2 düşüşle 68.51 dolara geriledi.
Trump, ateşkes açıkladı ancak İran Dışişleri Bakanı Arakçi ateşkesi yalandı.
Ateşkes açıklaması sonrasında İran’ın füzeleri İsrail'e düştü, İsrail uçakları İran’ı hedef aldı.
Trump’tan İsrail ve İran’a uyarı geldi: ‘Ateşkese uyulmazsa çok şey kaybederler’
İran basını ateşkesin başladığını duyurdu.
ABD Başkanı Trump: Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin
Ateşkes öncesi İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 26'ya yükseldi
Netanyahu, ateşkesi duyurdu ve tüm hedeflerine ulaştıklarını açıkladı.
İsrail'in İran'ın Gilan eyaletine düzenlediği saldırılarda 9 ölü, 33 yaralı açıklandı.
İran, ateşkes sonrası İsrail'e füze saldırılarını yalanladı.
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı.
Karşılıklı ‘ateşkesi ihlal etti’ açıklamaları sonrasında Trump: İsrail ve İran'dan memnun değilim. İsrail’den özellikle memnun değilim.
Karşılıklı ‘ateşkesi ihlal etti’ açıklamaları sonrasında Trump: İsrail ve İran'dan memnun değilim. İsrail’den özellikle memnun değilim.
İran Sağlık Bakanlığı 12 günün bilançosunu açıkladı: İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 606 kişi öldü.
Trump: İran'da rejim değişikliği görmek istemiyorum
İsrail acil servisleri,13 Haziran'da başlayıp 12 gün süren İsrail- İran çatışmalarında, 28 kişinin öldüğünü duyurdu.
Netanyahu: İran'ın nükleer projesini ortadan kaldırdık.
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