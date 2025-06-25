https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/-500-bin-avustralya-dolari-odul--1097326457.html

Otoyolda öldürüldü, cesedi hiç bulunamadı: Bilgi verene 500 bin dolar ödül verilecek

Otoyolda öldürüldü, cesedi hiç bulunamadı: Bilgi verene 500 bin dolar ödül verilecek

Sputnik Türkiye

2001 yılında öldürülen ancak cesedi asla bulunamayan İngiliz turist Peter Falconio davası yeniden gündemde. Avustralya polisi, Falconio'nun kemik kalıntılarına... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T15:24+0300

2025-06-25T15:24+0300

2025-06-25T15:42+0300

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Avustralya polisi, 24 yıl önce cinayete kurban giden İngiliz turist Peter Falconio'nun kayıp cesediyle ilgili önemli bir adım attı. Northern Territory Polisi, Falconio’nun kemik kalıntılarını bulmaya yönelik bilgi sağlayanlara yarım milyon Avustralya doları ödül verileceğini açıkladı.Bilgi veren kişilere yüksek ödülPolis yetkililerinden Mark Grieve, daha önce 250 bin dolar olan ödül miktarının 500 bin dolara çıkarıldığını, bu artışla sürecin hızlandırılmasının amaçlandığını belirtti. Grieve, "Birilerinin Peter’a ait kalıntıların yerini biliyor olabileceğine inanıyoruz. Bu bilgiler davanın çözümüne ışık tutabilir" dedi.Cinayet çözüldü, ceset hâlâ kayıpCinayetle suçlanan ve 2005 yılında müebbet hapis cezası alan Bradley John Murdoch, Peter Falconio'nun cesedini nereye sakladığına dair hiçbir zaman bilgi vermedi. Mahkeme tarafından cinayet ve adam kaçırma girişiminden suçlu bulunan Murdoch’un açıklama yapmayı reddetmesi, davayı yıllardır belirsizlik içinde bırakıyor.Kabus gecesi otoyolda yaşandıFalconio, 2001 yılında kız arkadaşı Joanne Lees ile birlikte Avustralya'yı geziyordu. Alice Springs kentinin 300 kilometre kuzeyindeki bir otoyolda, Murdoch’un aracını durdurmasıyla trajik olay başladı. Murdoch, aracın motorunda sorun olduğunu iddia ederek Falconio'yu aracın arkasına çağırdı ve burada silahla vurarak öldürdü.Olay sırasında Joanne Lees, Murdoch tarafından bağlandı ve başı örtüldü. Ancak genç kadın bir anlık fırsatı değerlendirerek kaçmayı başardı ve yardım buldu. Lees’in ifadesi, soruşturmanın seyrini belirleyen en önemli unsurlardan biri oldu.

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