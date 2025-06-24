https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/yenidogan-cetesi-sorusturmasini-yuruten-savcinin-makaminda-tehdit-edilmesine-iliskin-yazilan-1097290794.html

Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten savcının makamında tehdit edilmesine ilişkin yazılan iddianame kabul edildi

Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten savcının makamında tehdit edilmesine ilişkin yazılan iddianame kabul edildi

Sputnik Türkiye

Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Savcı Yavuz Engin'in makamında tehdit edilmesine ilişkin yazılan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması Bakırköy... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T15:52+0300

2025-06-24T15:52+0300

2025-06-24T15:59+0300

türki̇ye

savcı

yenidoğan

doktor

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İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" davasını açan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in ölümle tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.İddianame hazır: Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişi ile birlikte tehditBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Mustafa Kemal Zengin’in de olduğu 13 kişi hakkında dava açıldı.Habertürk'ün haberine göre kabul edilen iddianameyle şüpheliler, “Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs”, “Suç işlemek amacıyla silahlı Örgüt Kurma”, “Var olan yada varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla Kişi ile birlikte Tehdit” ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlarından yargılanacak.Davanın ilk duruşması Bakırköy 21.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/yenidogan-cetesi-davasinda-savci-odasinda-tehdit-edilmisti-savcilik-72-yila-kadar-hapis-istedi-1096470981.html

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