https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/yenidogan-cetesi-sorusturmasini-yuruten-savcinin-makaminda-tehdit-edilmesine-iliskin-yazilan-1097290794.html
Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten savcının makamında tehdit edilmesine ilişkin yazılan iddianame kabul edildi
Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten savcının makamında tehdit edilmesine ilişkin yazılan iddianame kabul edildi
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Savcı Yavuz Engin'in makamında tehdit edilmesine ilişkin yazılan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması Bakırköy... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T15:52+0300
2025-06-24T15:52+0300
2025-06-24T15:59+0300
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İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" davasını açan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in ölümle tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.İddianame hazır: Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişi ile birlikte tehditBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Mustafa Kemal Zengin’in de olduğu 13 kişi hakkında dava açıldı.Habertürk'ün haberine göre kabul edilen iddianameyle şüpheliler, “Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs”, “Suç işlemek amacıyla silahlı Örgüt Kurma”, “Var olan yada varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla Kişi ile birlikte Tehdit” ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlarından yargılanacak.Davanın ilk duruşması Bakırköy 21.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/yenidogan-cetesi-davasinda-savci-odasinda-tehdit-edilmisti-savcilik-72-yila-kadar-hapis-istedi-1096470981.html
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savcı, yenidoğan, doktor
Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten savcının makamında tehdit edilmesine ilişkin yazılan iddianame kabul edildi
15:52 24.06.2025 (güncellendi: 15:59 24.06.2025)
Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Savcı Yavuz Engin'in makamında tehdit edilmesine ilişkin yazılan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması Bakırköy 21.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.
İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" davasını açan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in ölümle tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianame hazır: Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişi ile birlikte tehdit
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Mustafa Kemal Zengin’in de olduğu 13 kişi hakkında dava açıldı.
Habertürk'ün haberine göre kabul edilen iddianameyle şüpheliler, “Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs”, “Suç işlemek amacıyla silahlı Örgüt Kurma”, “Var olan yada varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla Kişi ile birlikte Tehdit” ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlarından yargılanacak.
Davanın ilk duruşması Bakırköy 21.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.