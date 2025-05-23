https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/yenidogan-cetesi-davasinda-savci-odasinda-tehdit-edilmisti-savcilik-72-yila-kadar-hapis-istedi-1096470981.html

Yenidoğan Çetesi davasında savcı odasında tehdit edilmişti: Savcılık 72 yıla kadar hapis istedi

Yenidoğan Çetesi davasında savcı odasında tehdit edilmişti: Savcılık 72 yıla kadar hapis istedi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i ölümle tehdit eden ve suikast planı yapan 'Yenidoğan Çetesi' şüphelileri hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T20:29+0300

2025-05-23T20:29+0300

2025-05-23T20:33+0300

türki̇ye

yenidoğan çetesi

yenidoğan yoğun bakım ünitesi

bebek yenidoğan servisi

yenidoğan

mahkeme

mahkeme kararı

savcılık

başsavcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091614328_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2708c137fbc00bd54f3507df942a2e21.jpg

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit eden 14 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' davasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i hedef alan organize tehdit şebekesi, hazırlanan 88 sayfalık fezlekeyle adalete teslim edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, savcıya yönelik suikast planlarından tehditlere kadar uzanan çarpıcı detaylar yer aldı.Fezlekenin bölümlerinden birinde örgüt lideri Mustafa Kemal Zengin'le tetikçi Muhammed Emin Orhan arasında geçen ve savcının hayatını hedef alan konuşmalar dosyaya girdi. Şüphelilerin, savcının aracının modeli, plakası ve günlük güzergahını takip ettikleri, hatta 'hangi kırmızı ışıkta durduğunu' tespit ettikleri ortaya çıktı. Bu bilgileri kullanarak detaylı bir suikast planı hazırladıkları belirlendi.Örgüt üyelerinin Baki Çelik'e ait bir otoparkta düzenli olarak toplandığı ve mağdurlara yönelik tehdit stratejileri geliştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin, hem yüz yüze görüşmelerle hem de telefon üzerinden savcıyı ve ailesini hedef alan ölüm tehditleri yaptığı kaydedildi. Özellikle örgüt üyesi Aylin Aslantatar'ın, savcıyı arayarak açıkça tehdit ettiği görüşme kayıtları delil olarak fezlekeye eklendi.Örgüt lideri Zengin ve iki üst düzey yönetici hakkında 36'dan 72 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer üyeler için de benzer ağır cezalar öngörüldü. Fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilmek üzere ilgili makamlara iletildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/tmsf-avcilar-hospitali-satisa-cikardi-yenidogan-cetesi-operasyonunda-el-konulmustu-1096446941.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yenidoğan çetesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, bebek yenidoğan servisi, yenidoğan, mahkeme, mahkeme kararı, savcılık, başsavcılık