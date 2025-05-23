Yenidoğan Çetesi davasında savcı odasında tehdit edilmişti: Savcılık 72 yıla kadar hapis istedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da toplu ulaşımda geçici aksama: İBB ve özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuryelik artık ‘tehlikeli’ meslek sayılacak: ‘Güvensiz çalışma koşulları değiştirilmeli’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Avukat Enes Ermaner: 'Delil olarak sunulan içeriklere savcılık tarafından ulaşılamıyor'
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Elif Buse Doğan: 'Samsak Döveci akımı sosyal medyanın bana hediyesi oldu'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka şu ana kadar en çok kadınların işlerini ellerinden aldı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Emekli Amiral Yaycı: Dedeağaç’ta tatbikat maskesi altında askeri yığınak yapılıyor
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suriye’yi beş parçaya bölecek planın ilk adımlarının atıldığını görüyoruz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
18:15
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
18:25
12 dk
TARİHTE BUGÜN
En tanınan romanını yazması 17 yıl sürdü
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sırtınızı Türkiye’ye dayadığınız takdirde göç sorunu yaşamazsınız'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB’de yeni gözaltılar
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Gıda güvenliği ihmale gelmez'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Görevimiz Tehlike filmi nedir, nasıl doğdu?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:36
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
PKK hangi dönemde nasıl kuruldu?
19:05
55 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/yenidogan-cetesi-davasinda-savci-odasinda-tehdit-edilmisti-savcilik-72-yila-kadar-hapis-istedi-1096470981.html
Yenidoğan Çetesi davasında savcı odasında tehdit edilmişti: Savcılık 72 yıla kadar hapis istedi
Yenidoğan Çetesi davasında savcı odasında tehdit edilmişti: Savcılık 72 yıla kadar hapis istedi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i ölümle tehdit eden ve suikast planı yapan 'Yenidoğan Çetesi' şüphelileri hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T20:29+0300
2025-05-23T20:33+0300
türki̇ye
yenidoğan çetesi
yenidoğan yoğun bakım ünitesi
bebek yenidoğan servisi
yenidoğan
mahkeme
mahkeme kararı
savcılık
başsavcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091614328_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2708c137fbc00bd54f3507df942a2e21.jpg
Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit eden 14 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' davasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i hedef alan organize tehdit şebekesi, hazırlanan 88 sayfalık fezlekeyle adalete teslim edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, savcıya yönelik suikast planlarından tehditlere kadar uzanan çarpıcı detaylar yer aldı.Fezlekenin bölümlerinden birinde örgüt lideri Mustafa Kemal Zengin'le tetikçi Muhammed Emin Orhan arasında geçen ve savcının hayatını hedef alan konuşmalar dosyaya girdi. Şüphelilerin, savcının aracının modeli, plakası ve günlük güzergahını takip ettikleri, hatta 'hangi kırmızı ışıkta durduğunu' tespit ettikleri ortaya çıktı. Bu bilgileri kullanarak detaylı bir suikast planı hazırladıkları belirlendi.Örgüt üyelerinin Baki Çelik'e ait bir otoparkta düzenli olarak toplandığı ve mağdurlara yönelik tehdit stratejileri geliştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin, hem yüz yüze görüşmelerle hem de telefon üzerinden savcıyı ve ailesini hedef alan ölüm tehditleri yaptığı kaydedildi. Özellikle örgüt üyesi Aylin Aslantatar'ın, savcıyı arayarak açıkça tehdit ettiği görüşme kayıtları delil olarak fezlekeye eklendi.Örgüt lideri Zengin ve iki üst düzey yönetici hakkında 36'dan 72 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer üyeler için de benzer ağır cezalar öngörüldü. Fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilmek üzere ilgili makamlara iletildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/tmsf-avcilar-hospitali-satisa-cikardi-yenidogan-cetesi-operasyonunda-el-konulmustu-1096446941.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091614328_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_87c0a5baebfe0828be89a800551e15ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yenidoğan çetesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, bebek yenidoğan servisi, yenidoğan, mahkeme, mahkeme kararı, savcılık, başsavcılık
yenidoğan çetesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, bebek yenidoğan servisi, yenidoğan, mahkeme, mahkeme kararı, savcılık, başsavcılık

Yenidoğan Çetesi davasında savcı odasında tehdit edilmişti: Savcılık 72 yıla kadar hapis istedi

20:29 23.05.2025 (güncellendi: 20:33 23.05.2025)
Savcı odasında tehdit edildi
Savcı odasında tehdit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
Abone ol
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i ölümle tehdit eden ve suikast planı yapan 'Yenidoğan Çetesi' şüphelileri hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'suç örgütü kurma' gibi çeşitli suçlardan 88 sayfalık iddianame düzenlendi. Fezlekede, örgüt lideri Mustafa Kemal Zengin ve diğer şüpheliler hakkında 72 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit eden 14 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.
İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' davasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i hedef alan organize tehdit şebekesi, hazırlanan 88 sayfalık fezlekeyle adalete teslim edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, savcıya yönelik suikast planlarından tehditlere kadar uzanan çarpıcı detaylar yer aldı.
Fezlekenin bölümlerinden birinde örgüt lideri Mustafa Kemal Zengin'le tetikçi Muhammed Emin Orhan arasında geçen ve savcının hayatını hedef alan konuşmalar dosyaya girdi. Şüphelilerin, savcının aracının modeli, plakası ve günlük güzergahını takip ettikleri, hatta 'hangi kırmızı ışıkta durduğunu' tespit ettikleri ortaya çıktı. Bu bilgileri kullanarak detaylı bir suikast planı hazırladıkları belirlendi.
Örgüt üyelerinin Baki Çelik'e ait bir otoparkta düzenli olarak toplandığı ve mağdurlara yönelik tehdit stratejileri geliştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin, hem yüz yüze görüşmelerle hem de telefon üzerinden savcıyı ve ailesini hedef alan ölüm tehditleri yaptığı kaydedildi. Özellikle örgüt üyesi Aylin Aslantatar'ın, savcıyı arayarak açıkça tehdit ettiği görüşme kayıtları delil olarak fezlekeye eklendi.
Örgüt lideri Zengin ve iki üst düzey yönetici hakkında 36'dan 72 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer üyeler için de benzer ağır cezalar öngörüldü. Fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilmek üzere ilgili makamlara iletildi.
'Yenidoğan Çetesi' iddianamesinde adı geçen hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
EKONOMİ
TMSF, Avcılar Hospital'ı satışa çıkardı: Yenidoğan çetesi operasyonunda el konulmuştu
11:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала