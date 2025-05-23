https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/yenidogan-cetesi-davasinda-savci-odasinda-tehdit-edilmisti-savcilik-72-yila-kadar-hapis-istedi-1096470981.html
Yenidoğan Çetesi davasında savcı odasında tehdit edilmişti: Savcılık 72 yıla kadar hapis istedi
Yenidoğan Çetesi davasında savcı odasında tehdit edilmişti: Savcılık 72 yıla kadar hapis istedi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i ölümle tehdit eden ve suikast planı yapan 'Yenidoğan Çetesi' şüphelileri hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T20:29+0300
2025-05-23T20:29+0300
2025-05-23T20:33+0300
türki̇ye
yenidoğan çetesi
yenidoğan yoğun bakım ünitesi
bebek yenidoğan servisi
yenidoğan
mahkeme
mahkeme kararı
savcılık
başsavcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091614328_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2708c137fbc00bd54f3507df942a2e21.jpg
Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit eden 14 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' davasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i hedef alan organize tehdit şebekesi, hazırlanan 88 sayfalık fezlekeyle adalete teslim edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, savcıya yönelik suikast planlarından tehditlere kadar uzanan çarpıcı detaylar yer aldı.Fezlekenin bölümlerinden birinde örgüt lideri Mustafa Kemal Zengin'le tetikçi Muhammed Emin Orhan arasında geçen ve savcının hayatını hedef alan konuşmalar dosyaya girdi. Şüphelilerin, savcının aracının modeli, plakası ve günlük güzergahını takip ettikleri, hatta 'hangi kırmızı ışıkta durduğunu' tespit ettikleri ortaya çıktı. Bu bilgileri kullanarak detaylı bir suikast planı hazırladıkları belirlendi.Örgüt üyelerinin Baki Çelik'e ait bir otoparkta düzenli olarak toplandığı ve mağdurlara yönelik tehdit stratejileri geliştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin, hem yüz yüze görüşmelerle hem de telefon üzerinden savcıyı ve ailesini hedef alan ölüm tehditleri yaptığı kaydedildi. Özellikle örgüt üyesi Aylin Aslantatar'ın, savcıyı arayarak açıkça tehdit ettiği görüşme kayıtları delil olarak fezlekeye eklendi.Örgüt lideri Zengin ve iki üst düzey yönetici hakkında 36'dan 72 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer üyeler için de benzer ağır cezalar öngörüldü. Fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilmek üzere ilgili makamlara iletildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/tmsf-avcilar-hospitali-satisa-cikardi-yenidogan-cetesi-operasyonunda-el-konulmustu-1096446941.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091614328_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_87c0a5baebfe0828be89a800551e15ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yenidoğan çetesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, bebek yenidoğan servisi, yenidoğan, mahkeme, mahkeme kararı, savcılık, başsavcılık
yenidoğan çetesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, bebek yenidoğan servisi, yenidoğan, mahkeme, mahkeme kararı, savcılık, başsavcılık
Yenidoğan Çetesi davasında savcı odasında tehdit edilmişti: Savcılık 72 yıla kadar hapis istedi
20:29 23.05.2025 (güncellendi: 20:33 23.05.2025)
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i ölümle tehdit eden ve suikast planı yapan 'Yenidoğan Çetesi' şüphelileri hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'suç örgütü kurma' gibi çeşitli suçlardan 88 sayfalık iddianame düzenlendi. Fezlekede, örgüt lideri Mustafa Kemal Zengin ve diğer şüpheliler hakkında 72 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit eden 14 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.
İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' davasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i hedef alan organize tehdit şebekesi, hazırlanan 88 sayfalık fezlekeyle adalete teslim edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, savcıya yönelik suikast planlarından tehditlere kadar uzanan çarpıcı detaylar yer aldı.
Fezlekenin bölümlerinden birinde örgüt lideri Mustafa Kemal Zengin'le tetikçi Muhammed Emin Orhan arasında geçen ve savcının hayatını hedef alan konuşmalar dosyaya girdi. Şüphelilerin, savcının aracının modeli, plakası ve günlük güzergahını takip ettikleri, hatta 'hangi kırmızı ışıkta durduğunu' tespit ettikleri ortaya çıktı. Bu bilgileri kullanarak detaylı bir suikast planı hazırladıkları belirlendi.
Örgüt üyelerinin Baki Çelik'e ait bir otoparkta düzenli olarak toplandığı ve mağdurlara yönelik tehdit stratejileri geliştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin, hem yüz yüze görüşmelerle hem de telefon üzerinden savcıyı ve ailesini hedef alan ölüm tehditleri yaptığı kaydedildi. Özellikle örgüt üyesi Aylin Aslantatar'ın, savcıyı arayarak açıkça tehdit ettiği görüşme kayıtları delil olarak fezlekeye eklendi.
Örgüt lideri Zengin ve iki üst düzey yönetici hakkında 36'dan 72 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer üyeler için de benzer ağır cezalar öngörüldü. Fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilmek üzere ilgili makamlara iletildi.