https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/tarihi-zirveyi-gordu-euro-rekor-tazeledi-1096966761.html
Tarihi zirveyi gördü: Euro rekor tazeledi
Tarihi zirveyi gördü: Euro rekor tazeledi
Sputnik Türkiye
ABD dolarının dünya genelinde değer kaybetmesinin ardından Euro'da yükseliş sürüyor. Yaklaşık bir aylık durağanlık döneminin ardından kur tekrar hareketlendi... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T10:03+0300
2025-06-12T10:03+0300
2025-06-12T10:03+0300
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dolar
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23 Mayıs 2025 tarihinde 44,27 TL seviyesinde olan Euro kuru, sabit kaldığı bu sürecin ardından 11 Haziran 2025 itibarıyla 45 TL'yi geçti.Euro'dan yeni rekorDün yaşanan gelişmelerin ardından Euro kuru 12 Haziran sabah saatlerinde zirve tırmanışını sürdürdü. Euro/TL kuru bu sabah 45,3043 seviyesine çıkarak rekorunu tazeledi.Dolar ne kadar?Alış: 39,1656 TLSatış: 39,1728 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/dolar-ve-euroda-hareketlilik-euro-mart-ayi-rekoruna-yaklasti-1096815325.html
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euro, euro/tl, dolar
Tarihi zirveyi gördü: Euro rekor tazeledi
ABD dolarının dünya genelinde değer kaybetmesinin ardından Euro'da yükseliş sürüyor. Yaklaşık bir aylık durağanlık döneminin ardından kur tekrar hareketlendi. Euro kuru sabah saatlerinde 45,3043 seviyesine çıkarak tarihi zirveyi gördü.
23 Mayıs 2025 tarihinde 44,27 TL seviyesinde olan Euro kuru, sabit kaldığı bu sürecin ardından 11 Haziran 2025 itibarıyla 45 TL'yi geçti.
Dün yaşanan gelişmelerin ardından Euro kuru 12 Haziran sabah saatlerinde zirve tırmanışını sürdürdü. Euro/TL kuru bu sabah 45,3043 seviyesine çıkarak rekorunu tazeledi.
Alış: 39,1656 TL
Satış: 39,1728 TL