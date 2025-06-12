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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/tarihi-zirveyi-gordu-euro-rekor-tazeledi-1096966761.html
Tarihi zirveyi gördü: Euro rekor tazeledi
Tarihi zirveyi gördü: Euro rekor tazeledi
Sputnik Türkiye
ABD dolarının dünya genelinde değer kaybetmesinin ardından Euro'da yükseliş sürüyor. Yaklaşık bir aylık durağanlık döneminin ardından kur tekrar hareketlendi... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
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23 Mayıs 2025 tarihinde 44,27 TL seviyesinde olan Euro kuru, sabit kaldığı bu sürecin ardından 11 Haziran 2025 itibarıyla 45 TL'yi geçti.Euro'dan yeni rekorDün yaşanan gelişmelerin ardından Euro kuru 12 Haziran sabah saatlerinde zirve tırmanışını sürdürdü. Euro/TL kuru bu sabah 45,3043 seviyesine çıkarak rekorunu tazeledi.Dolar ne kadar?Alış: 39,1656 TLSatış: 39,1728 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/dolar-ve-euroda-hareketlilik-euro-mart-ayi-rekoruna-yaklasti-1096815325.html
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euro, euro/tl, dolar
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Tarihi zirveyi gördü: Euro rekor tazeledi

10:03 12.06.2025
© AAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© AA
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ABD dolarının dünya genelinde değer kaybetmesinin ardından Euro'da yükseliş sürüyor. Yaklaşık bir aylık durağanlık döneminin ardından kur tekrar hareketlendi. Euro kuru sabah saatlerinde 45,3043 seviyesine çıkarak tarihi zirveyi gördü.
23 Mayıs 2025 tarihinde 44,27 TL seviyesinde olan Euro kuru, sabit kaldığı bu sürecin ardından 11 Haziran 2025 itibarıyla 45 TL'yi geçti.

Euro'dan yeni rekor

Dün yaşanan gelişmelerin ardından Euro kuru 12 Haziran sabah saatlerinde zirve tırmanışını sürdürdü. Euro/TL kuru bu sabah 45,3043 seviyesine çıkarak rekorunu tazeledi.

Dolar ne kadar?

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Satış: 39,1728 TL
Dolar Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
EKONOMİ
Dolar ve Euro'da hareketlilik: Euro mart ayı rekoruna yaklaştı
5 Haziran , 09:40
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