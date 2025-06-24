https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/galatasaray-406-yillik-manneken-pis-heykeline-forma-giydirdi-1097297724.html

Galatasaray, 406 yıllık Manneken Pis Heykeli'ne forma giydirdi

Galatasaray, 406 yıllık Manneken Pis Heykeli'ne forma giydirdi

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın 25. Süper Lig şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldızlı özel forma, Belçika’nın başkenti Brüksel’de anlamlı bir etkinlikle tanıtıldı. Şehrin 406... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

heykel

çeşme

çeşme suyu

forma

forma satışı

süper lig

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Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması Brüksel'de Manneken Pis Heykeli'ne giydirildi.Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu onuruna hazırlanan 5 yıldızlı forma, Belçika’nın başkenti Brüksel’de dikkat çekici bir etkinlikle sergilendi. Kentin tarihi simgelerinden biri olan ve 406 yıllık geçmişi bulunan Manneken Pis heykeli, Galatasaray’ın özel formasıyla donatıldı. Kulübün Avrupa’daki taraftarları tarafından düzenlenen etkinlik, Brüksel sokaklarında renkli görüntülere sahne olurken sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/1097294081.html

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galatasaray, heykel, çeşme, çeşme suyu, forma, forma satışı, süper lig