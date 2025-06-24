https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/galatasaray-406-yillik-manneken-pis-heykeline-forma-giydirdi-1097297724.html
Galatasaray, 406 yıllık Manneken Pis Heykeli'ne forma giydirdi
Galatasaray, 406 yıllık Manneken Pis Heykeli'ne forma giydirdi
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın 25. Süper Lig şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldızlı özel forma, Belçika’nın başkenti Brüksel’de anlamlı bir etkinlikle tanıtıldı. Şehrin 406... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T19:16+0300
2025-06-24T19:16+0300
2025-06-24T19:16+0300
spor
galatasaray
heykel
çeşme
çeşme suyu
forma
forma satışı
süper lig
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Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması Brüksel'de Manneken Pis Heykeli'ne giydirildi.Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu onuruna hazırlanan 5 yıldızlı forma, Belçika’nın başkenti Brüksel’de dikkat çekici bir etkinlikle sergilendi. Kentin tarihi simgelerinden biri olan ve 406 yıllık geçmişi bulunan Manneken Pis heykeli, Galatasaray’ın özel formasıyla donatıldı. Kulübün Avrupa’daki taraftarları tarafından düzenlenen etkinlik, Brüksel sokaklarında renkli görüntülere sahne olurken sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/1097294081.html
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galatasaray, heykel, çeşme, çeşme suyu, forma, forma satışı, süper lig
galatasaray, heykel, çeşme, çeşme suyu, forma, forma satışı, süper lig
Galatasaray, 406 yıllık Manneken Pis Heykeli'ne forma giydirdi
Galatasaray’ın 25. Süper Lig şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldızlı özel forma, Belçika’nın başkenti Brüksel’de anlamlı bir etkinlikle tanıtıldı. Şehrin 406 yıllık simgesi olan dünyaca ünlü Manneken Pis Heykeli'ne Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması giydirildi.
Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması Brüksel'de Manneken Pis Heykeli'ne giydirildi.
Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu onuruna hazırlanan 5 yıldızlı forma, Belçika’nın başkenti Brüksel’de dikkat çekici bir etkinlikle sergilendi. Kentin tarihi simgelerinden biri olan ve 406 yıllık geçmişi bulunan Manneken Pis heykeli, Galatasaray’ın özel formasıyla donatıldı.
Kulübün Avrupa’daki taraftarları tarafından düzenlenen etkinlik, Brüksel sokaklarında renkli görüntülere sahne olurken sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.