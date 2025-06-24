https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/uc-dakika-arayla-deprem-oldu-adana-45-ve-datca-38-ile-sallandi-1097270278.html
Üç dakika arayla iki deprem: Adana 4.5 ve Datça 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı
Üç dakika arayla iki deprem: Adana 4.5 ve Datça 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı
Sputnik Türkiye
AFAD verilerine göre saat 07.09'da Adana, saat 7.12'de ise Datça'da iki deprem meydana geldi. Adana 4.5 büyüklüğünde depremle sarsılırken Datça'daki depremin... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T07:34+0300
2025-06-24T07:34+0300
2025-06-24T07:51+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 07.09'da Saimbeyli, Adana merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Bu depremi takiben saat 07.12'de Datça, Muğla merkezli 3.8 büyüklüğünde ve saat 7.21'de Ulaş, Sivas merkezli 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumlarca saha tarama çalışmalarının başladığını ve an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-mevsim-normallerinin-6-9-derece-ustune-cikiyor-1097270009.html
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datça, adana, deprem
Üç dakika arayla iki deprem: Adana 4.5 ve Datça 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı
07:34 24.06.2025 (güncellendi: 07:51 24.06.2025)
AFAD verilerine göre saat 07.09'da Adana, saat 7.12'de ise Datça'da iki deprem meydana geldi. Adana 4.5 büyüklüğünde depremle sarsılırken Datça'daki depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 07.09'da Saimbeyli, Adana merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Bu depremi takiben saat 07.12'de Datça, Muğla merkezli 3.8 büyüklüğünde ve saat 7.21'de Ulaş, Sivas merkezli 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumlarca saha tarama çalışmalarının başladığını ve an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Adana Saimbeyli'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."