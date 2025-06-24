https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/uc-dakika-arayla-deprem-oldu-adana-45-ve-datca-38-ile-sallandi-1097270278.html

Üç dakika arayla iki deprem: Adana 4.5 ve Datça 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı

Üç dakika arayla iki deprem: Adana 4.5 ve Datça 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı

Sputnik Türkiye

AFAD verilerine göre saat 07.09'da Adana, saat 7.12'de ise Datça'da iki deprem meydana geldi. Adana 4.5 büyüklüğünde depremle sarsılırken Datça'daki depremin... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T07:34+0300

2025-06-24T07:34+0300

2025-06-24T07:51+0300

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 07.09'da Saimbeyli, Adana merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Bu depremi takiben saat 07.12'de Datça, Muğla merkezli 3.8 büyüklüğünde ve saat 7.21'de Ulaş, Sivas merkezli 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumlarca saha tarama çalışmalarının başladığını ve an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-mevsim-normallerinin-6-9-derece-ustune-cikiyor-1097270009.html

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