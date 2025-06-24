https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/unlu-oyuncu-hayal-koseoglu-ilk-kez-acikladi-10-yildir-hastayim-tum-malvarligimi-harcadim-1097276070.html
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu ilk kez açıkladı: 10 yıldır hastayım, tüm malvarlığımı harcadım
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu ilk kez açıkladı: 10 yıldır hastayım, tüm malvarlığımı harcadım
Sputnik Türkiye
Genç oyuncu Hayal Köseoglu, 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini açıkladı. 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T10:48+0300
2025-06-24T10:48+0300
2025-06-24T10:48+0300
yaşam
muhteşem yüzyıl
aşk-ı memnu
mucize doktor
obsesif kompülsif bozukluk
hayal köseoğlu
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Muhteşem Yüzyıl, Aşk-ı Memnu, Mucize Doktor gibi bir çok yapımda yer alan ünlü oyuncu Hayal KÖseoglu, 10 yıldır 'Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete' ile mücadele ettiğini açıkladı. Genç oyuncu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım" dedi. Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete nedir?Herkes benim kadar şanslı değil Genç oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini açıkladı. Oyuncu, sosyal medyasından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Arkadaşlar, 10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3 - 4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hala önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle OKB konusunda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor."'Aynı dertten muzdarip olan takipçilerine destek olmak istediğini söyleyen Köseoğlu; "Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim." ifadelerini kullandı.Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) nedir?Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kişinin istemsiz şekilde gelişen ve obsesyon adı verilen takıntılı düşünce veya dürtüler nedeniyle kompulsiyon adı verilen yinelenen davranışlara neden olan psikolojik hastalıktır. Aynı zamanda bu düşüncelerin yarattığı kaygının azalmasını sağlamak için yapılan zorlayıcı davranışlar (kompulsiyonlar) şeklinde kendini gösteren bir anksiyete bozukluğudur. Obsesif kompulsif bozukluğu olan kişiler mantık dışı olduğunu bildiği halde rahatlayabilmek için tekrar tekrar zihni meşgul eden ve kontrol edemediği bu düşüncelerden kurtulmak adına bazı hareketleri defalarca yaparlar. OKB, kronik ve uzun süreli bir bozukluk olarak kendini gösterir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/saglik-bakanligindan-bitki-cayi-adimi-artik-sadece-burada-satilacak-1097273692.html
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Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu ilk kez açıkladı: 10 yıldır hastayım, tüm malvarlığımı harcadım
Genç oyuncu Hayal Köseoglu, 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini açıkladı.
Muhteşem Yüzyıl, Aşk-ı Memnu, Mucize Doktor gibi bir çok yapımda yer alan ünlü oyuncu Hayal KÖseoglu, 10 yıldır 'Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete' ile mücadele ettiğini açıkladı. Genç oyuncu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım" dedi. Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete nedir?
Herkes benim kadar şanslı değil
Genç oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini açıkladı. Oyuncu, sosyal medyasından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar, 10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3 - 4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hala önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle OKB konusunda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor."
'Aynı dertten muzdarip olan takipçilerine destek olmak istediğini söyleyen Köseoğlu; "Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim." ifadelerini kullandı.
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) nedir?
Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kişinin istemsiz şekilde gelişen ve obsesyon adı verilen takıntılı düşünce veya dürtüler nedeniyle kompulsiyon adı verilen yinelenen davranışlara neden olan psikolojik hastalıktır. Aynı zamanda bu düşüncelerin yarattığı kaygının azalmasını sağlamak için yapılan zorlayıcı davranışlar (kompulsiyonlar) şeklinde kendini gösteren bir anksiyete bozukluğudur.
Obsesif kompulsif bozukluğu olan kişiler mantık dışı olduğunu bildiği halde rahatlayabilmek için tekrar tekrar zihni meşgul eden ve kontrol edemediği bu düşüncelerden kurtulmak adına bazı hareketleri defalarca yaparlar. OKB, kronik ve uzun süreli bir bozukluk olarak kendini gösterir.