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TSK'da FETÖ operasyonu: 174'ü görevde 176 asker için gözaltı kararı verildi
TSK'da FETÖ operasyonu: 174'ü görevde 176 asker için gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen FETÖ soruşturmasında, 174’ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı karar verildi. 24.06.2025, Sputnik Türkiye
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TSK'da FETÖ operasyonu: 174'ü görevde 176 asker için gözaltı kararı verildi

08:18 24.06.2025
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İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen FETÖ soruşturmasında, 174’ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı karar verildi.
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