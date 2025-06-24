https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/tskda-feto-operasyonu-174u-gorevde-176-asker-icin-gozalti-karari-verildi-1097270962.html
TSK'da FETÖ operasyonu: 174'ü görevde 176 asker için gözaltı kararı verildi
TSK'da FETÖ operasyonu: 174'ü görevde 176 asker için gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen FETÖ soruşturmasında, 174’ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı karar verildi. 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T08:18+0300
2025-06-24T08:18+0300
2025-06-24T08:18+0300
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fetö
TSK'da FETÖ operasyonu: 174'ü görevde 176 asker için gözaltı kararı verildi
Ayrıntılar geliyor
İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen FETÖ soruşturmasında, 174’ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı karar verildi.